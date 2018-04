'Auti i kombiji lupaju nam o zidove, ne možemo izaći iz kuća!': Sućurani bijesni zbog jurcanja kroz njihovu usku kaletu, od nesavjesnih vozača brane se - sjedalicama!

Postavite pod hitno željezne stupove ili bilo kakve druge zapreke jer je pitanje dana kada će se dogoditi zlo!



Poručuju to stanovnici Ulice Tomislava Antunovića u Kaštel Sućurcu kojima je prekipjelo zbog stalnih prolazaka automobila i motocikla kroz njihovu kaletu kojom je od 19. veljače zabranjeno prometovanje. Naši sugovornici tvrde kako postavljanje znakova nije dalo učinka, pa traže da se zbog sigurnosti djece i starijih ljudi postave dodatne "barikade".



Dok se to ne dogodi, Sućurani su na dno svoje ulice radi obrane od vozila postavili - sjedalice.



- I sami vidite koliko je opasna ova ulica posebno zato što je jako uska. Ljudi iz svojih kuća izlaze direktno na prometnicu koja je pretvorena u pješačku zonu, međutim, to nitko ne poštuje. Više nam je dosadilo strahovanje i svakodnevna jurnjava motornih vozila jer direktan izlaz na ulicu s kućnog praga dijeli osam obitelji, većinom starije osobe i djeca. Bili smo prisiljeni samo nekoliko dana nakon uvođenja nove regulacije postaviti vlastite prepreke, nakon čega je došla i policija koja je s nama razgovarala i ostavila ove stolice koje vidite - ističe Damir Kovačić, stanovnik Antunovićeve ulice.



Da rješenje koje su nadležni napravili nije dalo učinka smatra i Ana Bedalov, koja tvrdi kako je stanje nakon uvođenja zabrane prometa postalo još gore. Dapače, dodaje, vozači divljaju još više jer su svjesni da voze ulicom gdje je zabranjen promet pa valjda žele što brže proći kako ih se ne bi vidjelo da su u prekršaju.



- Brzina kojom se vozi kroz ulicu nije normalna - tvrdi Vjekoslav Kostović koji stanuje u zgradi na vrhu ulice, a čiji je sin Toni u dva navrata umalo stradao prolazeći kroz ovu ulicu.



- Dva puta me zamalo opalilo i srušilo na tlo dok sam išao do dućana. Jednom motor, a drugi put me auto čak opalilo u školsku torbu koja mi je bila na leđima - kaže nam maleni Toni, dok Marija Tešija negoduje kako joj ponekad treba i sedam, osam minuta da siđe s kućnog praga i krene ulicom:

- Jednostavno ne možete izaći iz kuće. To se znaju stvoriti kolone auta. Po nekoliko minuta čekam na pragu kako bi se uputila tamo gdje sam krenila. A da ne govorim koliko su puta automobili i kombiji udarali o rub kuće koju su i razbili. Zamislite koja je to brzina bila kada vozač nije uspio izbjeći udarac u zid kuće.



I prolaznik Mladen Rinčić prisjeća se nedavne scene kada je kombi doslovno zaglavio u Antunovićevoj:



- Prolazio je kroz ulicu i zapeo. Nije mogao ni naprijed ni natrag, to je bilo strašno. Nakon toga ni ljudi nisu mogli normalno prolaziti.



Inače, regulacija prometa na području stare jezgre u cijelom Sućurcu mjenjala se prošle godine.



- Svjesni smo da je Grad napravio sve u skladu s elaboratom koji je "amenovala" i policija, međutim, nas to ne zadovoljava jer je stanje postalo još gore. Prometni znakovi nisu dovoljni i tražimo da se u našoj ulici žurno postave dodatne fizičke zapreke kakve odredi struka. Jer pitanje je dana kada će tko stradati - upozorava Kovačić.



Iz gradskog Upravnog odjela za komunalu ističu kako je na inzistiranje stanara dijela Ulice Tomislava Antunovića donesena odluka o zabrani prometa svim motornim vozilima, osim onima s posebnom dozvolom, te vozilima javnih i komunalnih službi.



- Grad nema ovlasti kontrole vozila u prometu, već te poslove obavljaju prometni policajci - naglašavaju iz gradske uprave.