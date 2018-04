– Ima pet brzina, vidi... A koliko brzo voze, još ne znam. Posli ću kroz selo proć i vidit! – širokim osmijehom, ozarenog lica, ponosno nam je pokazao svoja nova električna invalidska kolica Dugopoljac Denis Rogošić, objašnjavajući kako njima sada može upravljati tek jednim prstom i pritiskom joysticka.



Više ne mora ovisiti ni o kome, ne mora tražiti tuđu pomoć kako bi izišao iz obiteljske kuće, gore na seosku cestu. Naime, ima desetak godina kako je kroz Dugopolje "prošla" nova cesta pa je kuća na adresi Silvija Strahimira Kranjčevića broj 25 ostala odsječena od svijeta. Ne za osobe koje hodaju, nego za 43-godišnjeg Denisa, koji je od rođenja nepokretan. Cerebralna paraliza vezala ga je za invalidska kolica, osudila na tuđu pomoć, bez mogućnosti samostalnog života.



A uzbrdica s nagibom od nekih 45 posto, koja od ulaznih vrata obiteljske kuće Rogošić vodi na prometnicu, za 79-godišnjeg Miju i suprugu mu, 72-godišnju Anđu, još uvijek nije prepreka, no kada su trebali sina "uzgurati" uzbrdo do ceste, to je postao veliki problem.



– Nemamo mi više force za to gurat, a rado sina provezemo gori do Vatrogasnog doma pa do crkve, napravimo đir, no iz dana u dan je sve to teže – pokazuje nam Mijo uzbrdicu, koju su do sada svladavale njegove staračke ruke, gurajući invalidska kolica i Denisa u njima, sve uz pomoć supruge.



I tako su se desetak godina mučili Rogošići, a godine idu, starost je "isisala" snagu, pa je u pomoć "uskočila" Općina Dugopolje.



– Planirali smo napraviti rampu za invalidska kolica ovdje u dvorištu, no ta cik-cak gradnja zagušila bi cijeli prostor, i na kraju smo pronašli bolje i jednostavnije rješenje: Denisu smo kupili električna kolica – s razlogom se pohvalio mladi načelnik Perica Bosančić uručujući ovaj neprocjenjivi dar mještaninu, stopostotnom invalidu.



Denis je odmah i isprobao svoje novo "vozilo", prebacio se iz starih kolica, onih mehaničkih, u nova elektromotorna, koja su s baterijom teška okruglih sto kilograma.



– Treba se moj Denis vezat, da mi ne ispadneš iz njih kada uvatiš brzinu – smije se i otac Mijo, pomno prateći svog sina u vožnji prema cesti.



A Denis se prekrstio, lagano joysticom uputio kolica uzbrdo, pa malo zakrivudao, zatim brzo uhvatio pravac i stigao na cestu.

Sam!



– Pokazat ću i sestri kako vozim, kada dođe ona iz Švicarske – pozdravio nas je na kraju Denis, sretan i zadovoljan što je dobio na dar kolica koja će mu omogućiti vožnju do trideset kilometara bez punjenja baterije.



Električna kolica koja Denisu život znače...

Korigirana cijena

Cijena električnih invalidskih kolica je više od 50.000 kuna, no splitska tvrtka "Protetika" izišla je u susret kako bi se pomoglo Denisu Rogošiću te Općini Dugopolje "korigirala" cijenu na onu nabavnu, u iznosu od 32.000 kuna.