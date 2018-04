Neke od najljepših dalmatinskih plaža u potpunosti su promijenile izgled! Stotine kamiona zemlje iskrenuto duž obale, a zabrana stigla kad je posao već bio obavljen

Tisuće kubika spornog materijala, uglavnom zemlje, prema riječima Zorana Radonića, šefa oporbe u Podgori, tijekom cijele zime nasipalo se duž općine Podgora.



Što je napravljeno u Drašnicama, u kojoj se plaža po rješenju Ministarstva graditeljstva, treba ukloniti, već je poznato. Međutim, u Podgori je ovaj “posao” nekako prošao utiho, pa je tako tijekom zime plaža na Smrčevcu promijenila svoj izgled, nasipalo se i na Podgoranima omiljenom Plišivcu, do sada poznatom zbog bijelog žala, a famozna “dohrana”, kako se to voli reći, vršena je i ispod kampa, gdje se k tome gradi i lukobran.



U cijeloj priči nekoliko je spornih momenata. Prvi je tip materijala kojim se nasipa. Radonić kaže kako se radi uglavnom o zemlji, a slične optužbe stigle su na našu adresu i u anonimnom pismu bivšeg člana Eko udruge “Levanat”.



Drugi problem je što se ne zna koliko je sve to koštalo Općinu i komu je plaćeno. Radonić kaže da je prije mjesec dana upravo to pitao načelnika na aktualnom satu, na što mu je Ante Miličić obećao odgovoriti, no načelnikov odgovor prvi čovjek podgorskog SDP-a nije dobio.



Pitanje je, dakle, tko obavlja nasipanje za Općinu, odnosno tko ubire novac za “donirani” materijal. Radonić tvrdi da je lako zbrojiti dva i dva.



– I laici s četiri razreda osnovne škole znaju da bi se taj materijal trebao deponirati na Dugim Njivama i da za svaki kamion treba platiti 300 do 400 kuna, plus 500-tinjak kuna goriva – kaže Radonić.



S obzirom na to da se radi o rudnom bogatstvu, prema postojećem zakonu sav je materijal potrebno registrirati, a svaki odvezeni kamion nadzirati i prebrojiti, što je, kako kaže Radonić, daleko od stvarnosti u kojoj se sve to vrši na potpuno netransparentan način.



Miličić pak tvrdi kako sedam godina nije govorio s “Kronikom”, pa ne mora ni sada. Nakon našeg tumačenja kako se ne radi o odnosu s “Kronikom”, nego o javnosti, pristao je govoriti, no konkretne odgovore na naša pitanja nismo dobili.



– Gospodine načelniče, je li proveden postupak javne nabave i koliko je sve to koštalo Općinu?



– Ne mogu sada o tome govoriti, nego kada sve bude završeno, uskoro - odgovara.



Na naš komentar kako je postupak javne nabave morao biti proveden prije samih radova, veli da ne zna o kojem se iznosu radi.



No, poriče da se radi o nasipanju zemljom.



– Građani kažu da nasipate zemljom?



– Neka građani javljaju što god hoće. Vide malo zemlje i dižu paniku. Sve je to materijal iz kave u Gornjoj Podgori, a dobili smo ga od Republike Hrvatske.



– Je li istina da poduzetniku Jabuki plaćate za odvoz materijala?



– Nije istina jer to nije materijal iz građevinskih iskopa nego iz kave.



Miličićeve navode pokušali smo provjeriti na više adresa. Ivica Čikotić, viši inspektor sigurnosti plovidbe, u startu nam kaže da su radovi u Podgori stopirani.



– Odmah po prijavi inspekcijski nadzor u plovidbi obavio je kapetan Ispostave kapetanije Makarska, te su ovi radovi odmah zaustavljeni, mehanizacija je povučena, a daljnji inspekcijski postupak prema gornjem zapisniku je u tijeku – objašnjava Čikotić, dodajući da su radovi zaustavljeni i u Drašnicama, te da provode i prekršajni postupak protiv odgovornih osoba.



Razlog obustavi radova je činjenica da se ne radi samo o dohrani i da se za isto nije tražila suglasnost Lučke kapetanije.

Što se tiče Ministarstva za zaštitu okoliša, proteklog je petka na teren izašao inspektor zaštite okoliša i obavio nadzor.



- U nadzoru je utvrđeno kako su na lokaciji šetališta i plaža Pliševac u Podgori izvedeni radovi nasipavanja morske obale na postojećoj plaži. Na lokaciji “Branimirova“ obal izvode se radovi nasipavanja u postojećim gabaritima plaže. Na ovoj lokaciji su utvrđeni građevinski radovi na iskopu za izgradnju WC-a. Na lokaciji plaže Smrčevac u naselju Čaklje utvrđeno je da je izgrađen betonski potporni zid, te je u smjeru istoka iskopan kanal za izgradnju potpornog zida za buduću šetnicu. Budući da se opisani radovi odnose na redovito održavanje plaža u njihovim postojećim gabaritima, ne radi se o zahvatima za koje je potrebna ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš, stoga Inspekcija zaštite okoliša nema elemenata za daljnje postupanje te je isto proslijeđeno građevinskoj inspekciji - stoji u odgovoru glasnogovornice Ministarstva zaštite okoliša.



Ako je suditi po onome što kaže Čikotić, koji je naložio obustavu radova, ne radi se samo o dohrani plaže, a tako tvrdi i Zoran Radonić koji veli da se “ušlo” u more bar 4-5 metara.



Iz Ministarstva graditeljstva pak doznajemo da je Građevinska inspekcija zaprimila prijavu te da će provjeriti navode koji se odnose na njenu nadležnost. Ovakav odgovor dobili smo 22. ožujka, a na ponovljeni upit tjedan dana kasnije odgovoreno nam je jednako. Uz napomenu, kako to, ukoliko se radi o dohrani plaže, nije njihov posao.



Pomorski inspektor Čikotić, ponovimo, kaže da se ne radi o dohrani. Radi li se o dohrani ili nasipanju, može se vidjeti iz obrazloženja Ministarstva zaštite okoliša, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i industrijsko onečišćenje.



- Dohrana plaže radi se u sklopu tehničkog održavanja postojećih nasutih plaža. Naime, za te potrebe u prvom redu se vadi iz mora materijal koji je tamo odnešen s postojeće plaže zbog djelovanja mora i vjetra, a tek nakon toga se plaža još eventualno dohranjuje plažnim materijalom koji se dobavlja iz drugih izvora - stoji u tumačenju.



Iako, dakle, Općina nije prekršila Zakon o zaštiti okoliša, ostaje vidjeti što je s ostalim zakonima. Odgovore svih nadležnih institucija do zaključenja broja nismo dobili, pri čemu u prvom redu mislimo na Ministarstvo graditeljstva čija inspekcija još uvijek nije bila na terenu.



Kako bilo, radovi su manje-više ionako završeni. A Podgorane ionako, prema tvrdnji Zorana Radonića, ne brine što im načelnik radi.



Ljudi su, napominje Radonić, apatični. I sam nije do sada kao vijećnik izlazio u javnost jer je, dodaje, stekao dojam kako ljudi nisu previše zainteresirani.

'Vijećnici su mali vrdoljaci i sauche'

– Mislim da čak ni vijećnici većine ne znaju niti pitaju što se radi na plažama duž općine. Zadovoljavaju se svojim privilegijama i šute, sve su to mali vrdoljaci i sauche koji dobiju svoj komad kolača, i što se njih tiče u moru može završiti i atomski otpad – jer jedan je dobio štekat za more, drugom se smanjila cijena za korištenje, a treći je dobio neku dozvolu. Imamo šest, sedam vijećnika opozicije koji nisu do sada ni riječ progovorili nego samo dižu ruke. Sve ovo što se događa provodi načelnik Miličić zajedno sa savjetnikom Mrkušićem i donačelnikom Perićem, koji je načelnika zadužio tako što je izlobirao stotine glasova u Živogošću – kaže SDP-ov vijećnik Zoran Radonić.