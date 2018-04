Lokalna vlast odlučila stati na kraj bahatim iznajmljivačima ležaljki: Neljubaznima i neurednima oduzimat ćemo dozvole usred ljeta!

U kojoj je fazi dokumentacija za dodjelu odobrenja za koncesije na pomorska dobra i kakvi će se uvjeti tražiti, upitali smo sve općine na Rivijeri. Odgovori su nam, međutim, stigli samo od Brela, Tučepi i Grada Makarske.



Stipe Ursić, breljanski načelnik kaže da će natječaj biti raspisan sredinom travnja.



- Prije pet godina, kao nova vlast, prekinuli smo monopol nekolicine na ležaljke i suncobrane. Pet koncesionara držalo je ležaljke za cijelo mjesto, a mi smo ih dodijelili redom mladim i nezaposlenim ljudima. Imamo ukupno 20 koncesionara, uzimajući u obzir da smo u odnosu na prošlu vlast smanjili ukupan broj ležaljki za 15 posto – kaže Ursić.



Na početku mandata donio je i pravilnik o dodjeli koncesija gdje je jasno definirao tko će imati prednost. I koje su obaveze koncesionara. Koje će od ove sezone biti itekako postrožene.



- Novitet za ovu godinu je i ugovor između koncesionara i Općine prema naputku Upravnog ureda za pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije gdje će se, u slučaju ne pridržavanja stavki u ugovoru, odnosno zbog neljubaznog ponašanja prema gostu, neurednosti plaže, zabranjenog slaganja ležaljki i sličnih stvari koncesionaru automatizmom oduzeti koncesija. U odnosu na prošlu godinu, broj koncesija ostaje isti – poručuje Ursić.



Napominje i da postoji odluka Općinskog vijeća o zabrani otvaranja pekara, fast foodova i prodavaonica mješovite robe na šetnici. Donesena je prije dvije godine.



- Turistima moramo osigurati kvalitetnu gastronomsku ponudu u fiksnim objektima breljanskih ugostitelja, a ne kroz pekare i fast foodove jer nam one u konačnici ruše razinu kvalitete usluge mjesta. Zatečeno stanje smo zadržali, ali bilo kakvo novo otvaranje odbijamo. Drago nam je što se Ured državne uprave u Makarskoj pridržava našeg naputka te ne izdaje nikakve slične dozvole – komentira Ursić.



Mogli bi se na tu nesvakidašnju zabranu ugledati i u Gradu Makarska. Više puta je naša novina pisala o oboritoj ribi koja se priprema u kioscima što imaju dozvole samo za objekte brze hrane. Jede se na njihovim štekatima.



Još nije kasno, jer Jure Brkan gradonačelnik Makarske još nije ni donio obavezni godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom. Od pročelnika za komunalne djelatnosti, Matka Lovrete, doznajemo zašto je tako.



- Plan nije donesen, budući da je Županija uvjetovala davanje potvrde na plan tako da jedinice lokalne samouprave prethodno moraju donijeti Pravilnik o obavljanju djelatnosti na pomorskom dobru na temelju koncesijskog odobrenja na svom području. Stručne službe Grada izradile su nacrt pravilnika koji je bio na javnom savjetovanju, te se isti planira uvrstiti na dnevni red sljedeće sjednice Gradskog Vijeća – kaže Lovreta.



Dalje navodi, da tek kad vijećnici usvoje pravilnik, Županiji će se uz isti na suglasnost dostaviti i plan upravljanja. Kad se amenuje, "zainteresirane osobe mogu podnositi zahtjeve za davanje koncesijskog odobrenja o kojima će odlučivati Vijeće za koncesijska odobrenja".



Lovreta kaže da oni odlučuju samo za područje poluotoka Sveti Petar i plaže ispred Beach bara Cubano pa do Krvavice, odnosno granice s općinom Baška Voda. Ostalo je na Županiji.



- Mikrolokacije i popis djelatnosti koje se mogu obavljati kao i uvjeti za dodjelu koncesijskog odobrenja bit će jasno definirani planom, pa je tako u prošlogodišnjem bilo propisano da podnositelj zahtjeva za davanje odobrenja može biti svaka pravna ili fizička osoba, registrirani obrtnik – kaže Lovreta.



Planom od prošle godine, koji će vjerojatno važiti i ove, propisano je da ako se prijavi više osoba za jednu koncesiju, ide se na soluciju – tko ponudi više.



Općina Tučepi također djeluje preko Vijeća za koncesijska odobrenja. Načelnik Ante Čobrnić najavljuje da će uskoro biti objavljen javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu koncesija.



- Općina Tučepi nema posebnu odluku kojom se regulira prednost pri dodjeli koncesijskih odobrenje za određene kategorije stanovništva. Mišljenja sam kako će broj izdanih koncesijskih odobrenja ostati na razini prošlogodišnjih, no o tome ipak odlučuje spomenuto Vijeće za koncesijska odobrenja – kaže Čobrnić.



Na pitanje hoće li se tražiti neki posebni uvjeti, odnosno hoće li neki imati prednost, odgovara:



- Budući da se ovdje ne radi o nikakvom natječaju, niti je on zakonski dozvoljen kod postupka dodjele koncesijskih odobrenja, to se istom niti ne utvrđuju nikakvi natječajni uvjeti. Postoji interni općinski pravilnik, no njime je regulirano isključivo postupanje nositelja koncesijskih odobrenja kod iznajmljivanja sredstava turistima (ležaljke i suncobrani).