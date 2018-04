Makarani u čudu zbog 'simulacije od zlata', tvrtka iz Splita dobila 6000 eura, arhitekti tvrde: To je za 3000 kuna mogao odraditi i student

Sama simulacija ideje kako bi trebao izgledati projekt na Platnu, koja je prikazana na tematskoj sjednici Gradskog vijeća, stajala je Grad Makarsku 37.400 kuna, odnosno više od 45 tisuća s PDV-om! Građani su se s pravom pitali je li cijena realna te za što se točno "iskeširao" toliki novac iz gradskog proračuna kojega je dobila splitska tvrtka "Podrum studios unipro".



Naše istraživanje nije nas predaleko odvelo jer većina sugovornika nije željela govoriti imenom i prezimenom. A kontaktirali smo dosta arhitekata, da bismo na koncu došli do zaključka kako cijena jednog ovakvog uratka ovisi o više parametara. Važno je tako i koliko su vremena autori simulacije imali za posao te jesu li koristili geodetske podloge s visinskim kvotama. Ukoliko se, naime, posao radi 5 do 12, i to bez kvota, cijena obično bude paprena.



Uglavnom, šest tisuća eura iz gradske je blagajne plaćeno samo za simulaciju, jer će projekt Platna, kako i sam gradonačelnik Jure Brkan kaže, raditi tvrtka koja bude izabrana na natječaju. Jednako su nam rekli i iz "Podrum studios uniproa", dodajući kako je izradu simulacije ideje od njih naručio makarski gradonačelnik.



Točni gabariti projekta su pri tome nepoznati, a o njima ne želi "gatati" ni Brkan, ističući kako će pustiti izrađivača projekta da odradi taj posao. Koliko su vremena autori imali za simulaciju nismo doznali, dok su za geodetske podloge, prema Brkanovim riječima, koristile one iz postojećeg UPU-a.



Što se pak tiče cijene, arhitekti koje smo kontaktirali razilaze se u mišljenjima. Jedan makarski arhitekt objašnjava kako grafički, koliko je vidio, simulacija nije ništa specijalno.



- Koliko znam, ne radi se o osobito zahtjevnom poslu, ako ima softver i opremu, za 3000 kuna može ga odraditi i student. Postave se kamere koje kruže po terenu i prave kadrove. Nekih 25 sličica se poveže i od toga se složi video - kaže.



Njegova kolegica, koja i sama ima nešto iskustva u tom poslu, napominje kako sve ovisi o okolnostima.



- Raspitala sam se i kod kolega u metropoli te doznala da oni animaciju naplaćuju od 2000 eura do 4000 eura plus PDV, ovisno o kvaliteti - veli.



Arhitekti iz tvrtke "Podrum studios unpro" uputili su nas na gradonačelnika, kažu kako ne bi bilo profesionalno da daju izjave. Samo su nam rekli da se od njih tražilo da maksimalno smanje obuhvat, na način da prostor ipak bude iskoristiv.



- Mislim da bi sve to što planiramo moglo stati, pa tako i polazna točka za žičaru, koja je rađena prema postavkama Instituta "Arti Future" - zaključuje Brkan.



Međutim, polazna točka za žičaru ne izgleda poput one mariborskog instituta koji je radio njeno idejno rješenje. Sada je manja te izgleda kao terasa obložena drvom. Očito je procijenjeno kako je skromnija verzija prihvatljivija za Platno. Na sljedećoj sjednici Vijeća o ovome bi pitanju trebalo biti konkretnijih informacija.