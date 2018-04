Vandali razbijali na šetnici: kamenom, polugama i nogama uništili svjetiljke, građani i načelnik ogorčeni

Oko 13.500 kuna štete, za sada nepoznati vandali, napravili su u Marini uništavajući rasvjetna tijela na šetnici Prališće. Oni su, oko 21 sat, u utorak, kamenom, polugama i nogom razbili devet svjetiljki koje je Općina Marina postavila na tom predjelu.



Naime, na potezu od marine Agane prema Bijelom galebu postavljena su rasvjetna tijela kako bi osvijetlila puteljak ispod Jadranske magistrale, a sve zbog sigurnosti mještana koji više ne moraju hodati uz rub državne ceste.



- Žalosno je da uništavaju imovinu svih nas, a još je žalosnije što to nije prvi put. Nije mi jasno kome smeta osvijetljena staza, koju su zajedno uredili mještani Prališća i sportska udruga - ovaj razbijački čin ljuti i Antu Mamuta, načelnika Marine.



Ogorčenje bezrazložnom devastacijom javnog dobra ne kriju ni građani, a smeta im što se sve u pravilu ponavlja uoči sezone. Lani su također na plaži razbijene svjetiljke, redovito se bacaju koševi za smeće u more, sada i ovo novo uništavanje...



- No, ne stajemo mi s ulaganjem u općinu. Imamo već pripremljen projekt vrijedan sedam milijuna kuna za javnu rasvjetu, i to onu štednu, led rasvjetu. A izgrednike će valjda pronaći policija – nada se Mamut.