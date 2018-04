Pacijenti s najtežim bolestima u očaju: 'Ne živimo u gradu, a telefonskim putem nemoguće je dobiti termin za CT u splitskoj bolnici'; Naša novinarka zvala je čak 90 puta, nitko joj nije niti podigao slušalicu...

Da je ona stara uzrečica "Bože, samo daj zdravlja" bila i ostala jedina misao vodilja svih ljudi koji naiđu na nezdravstvene barijere pa ih usputno riješe i zaborave, to već znamo. A kako je u suprotnom slučaju znaju samo bolesnici, posebno onkološki kojima je uz borbu sa zloćudnom bolesti, postalo najteže naručiti se na dijagnostičke pretrage kako bi svoj nalaz mogli pokazati onkologu u zakazanom terminu.



Koliko živaca čovjek treba izgubiti samo da bi dobio termin za MSCT uvjerili smo se i sami, ali ne radi neke novinarske istraživačke teme, već privatne potrebe. Da ne okolišamo, potpisnica ovih redaka u dva dana je kroz ukupno šest sati Ured za pisanje nalaza Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Split u cilju naručivanja majke na MSCT nazvala 90 puta (devedeset puta!). I ništa. Telefonska linija Ureda je ili konstantno zauzeta ili se s druge strane nitko ne javlja.

Kako nismo baš toliko ''smotani'', jer na Onkologiji imamo ''staža'' bar pet godina, zvali smo i ostale linije, primjerice Centralni upis na kojemu također nitko nije ''podigao'' telefonsku slušalicu, tek nam je u uredu tajnice ljubazno kazano da opet nazovemo Ured za pisanje nalaza.



Sad je pravi trenutak da kažemo što piše u uputi za narudžbe onkoloških pacijenata na dijagnostičke preglede prije onog zakazanog onkološkog.



''Problem rješavamo na način da se mjesec ili mjesec i pol prije zakazanog termina kod onkologa, javite na Zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Ured za pisanje nalaza. Ukoliko se pravovremeno javite, mi ćemo Vam osigurati termin za pregled-dijagnostiku u optimalnom roku što znači da ćete do planirane kontrole kod onkologa, imati potreban nalaz''.

S obzirom da smo, kako je već napomenuto, Onkologiju često posjećivali, Ured za pisanje nalaza prvo smo nazvali sredinom veljače. Bolje je na vrijeme, rezonirali smo, dobiti potrebne informacije vezane za osiguranje termina za CT, no tada nam je službenica kazala da nazovemo 1. ožujka jer je pregled našeg pacijenta kod onkologa zakazan sredinom travnja. A kad je taj dan došao, rečeno namje da su svi termini popunjeni i da opet nazovemo 26. ožujka. I tada počinje naše nervozno zivkanje, Taj dan, i dan poslije, i dan nakon dana poslije. I opet ništa. U ravno 90 telefonskih poziva niti jedan odaziv.



Na koji način da onkološki bolesnici iz Makarske i ostalih mjesta s Rivijere, koji ne mogu fizički pohoditi KBC Split, sebi osiguraju termin za CT, pitanje je koje smo odaslali na adrese predstojnika Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju doc. dr. sc. Krešimira Dolića, ravnatelja KBC Split prof. prim. dr. sc. Ive Jurića, zamjenika ravnatelja prof.prim.dr.sc. Julija Meštrovića i pomoćnika ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor dr. sc. Antona Marovića.



Odgovor smo dobili jedino od predstojnika Dolića od kojeg doznajemo da nismo samo mi frustrirani, već i sami liječnici Zavoda za radiologiju jer su nemoćni pred apsurdima hrvatskog zdravstva. Kako napominje predstojnik, problem oko nemogućnosti osiguranja termina za pretrage i ''običnih'' i onkoloških pacijenata, nažalost je svakodnevnica Zavoda.



- U više navrata sam putem raznih medija upozoravao da nam akutno nedostaje čak 10 radiologa kako bismo mogli udovoljiti svim zahtjevima za dijagnostičkim pretragama, osobito onkoloških bolesnika. Od 1. siječnja ostali smo bez šest radiologa, trenutačno nam je još dvoje kolega na duljem bolovanju, a jedna kolegica radi na pola radnog vremena. Sve su to razlozi zbog kojih više nismo u mogućnosti ponuditi dodatne termine što smo mogli tijekom cijele 2017. godine jer sada jedva uspijevamo organizirati redovnu službu - kaže Dolić koji napominje da su dijagnostički uređaji splitske bolnice najiskorišteniji u cijeloj Hrvatskoj jer se gotovo na svakodnevnoj razini prebacuje norma za 50 do 100 posto što definitivno za sobom povlači premorenost cjelokupnog osoblja Zavoda.



Kako ističe Dolić, problem naše regije postojanje je samo jedne bolnice kojoj gravitira oko 600 tisuća stanovnika, a u ljetnim mjesecima gotovo milijun. Usporedbe radi, na području Zagrebačke županije postoji sedam bolnica kojima gravitira oko 800 tisuća stanovnika, a na raspolaganju imaju 11 uređaja za magnetsku rezonanciju, dok KBC Split ima samo jedan.



- Apsurd našeg zdravstva je da bolnice na godišnjoj razini potpisuju ugovore s HZZO-om o izvršenju određenih usluga, u ovom slučaju dijagnostičkih pretraga, za određen broj pacijenata, a termini su već unaprijed popunjeni famoznim listama čekanja tako da praktički uopće ne postoji prostor za upis pacijenata za akutnije termine - kaže Dolić dodavši da samo zahvaljujući nesebičnom i maksimalno požrtvovnom radu i empatiji djelatnika Zavoda za radiologiju situacija s listama čekanja nije još i gora.



- Radimo svih pet dana u tjednu, u dvije smjene, i sve subote uz dežurstva i pripravnosti, ali, nažalost, trenutačno ne uspijevamo zadovoljiti sve potrebe pučanstva za dijagnostičkim pretragama. Svi naši apeli i vapaji da se nešto učini po tom pitanju za sada nisu prepoznati kao prioritetni u Ministarstvu zdravstva, a deblji kraj ponovno su izvukli pacijenti. Ovo je tema o kojoj bih mogao pričati danima i vjerujte da nas svakodnevno frustrira činjenica što nismo u mogućnosti udovoljiti zahtjevima za dijagnostičkim pretragama, osobito onkoloških pacijenata kojih je iz dana u dan sve više - nadodaje Dolić.

Na upisu radi jedan službenik

Upis pacijenata za CT i ostale vrste pretraga obavlja se na šalteru Centralnog upisa KBC Split, a kako nam je kazao predstojnik Zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Krešimir Dolić, upis se samo iznimno obavlja na Zavodu za radiologiju. Na upisu radi jedan službenik koji istovremeno mora obavljati i ostale svoje radne obveze, a kada se otvore eventualni dodatni termini izvan onih ugovorenih s HZZO-om, o svemu se obavještava Centralni upis.



- Često onkološkim pacijentima uzimamo kontakt podatke pa ih naknadno zovemo ukoliko se oslobodi neki termin za dijagnostičke pretrage te pokušavamo iskomunicirati s onkolozima novi datum njihova kontrolnog pregleda. Pacijentima koji ne uspijevaju kontaktirati službenika za upis zbog preopterećenosti linije, savjetujem da se jave tajnici Zavoda poradi upita o postojanju eventualnih dodatnih termina i dogovora za iste - kazao je Dolić.