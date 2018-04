Končar na Gradskom vijeću: Ne znam hoće li 300 ljudi dobiti otkaze, a plaće su mizerne i od toga se ne može živjeti

Na isti dan 6.travnja kada je prije pet godina postao vlasnikom Brodotrogira Danko Končar položio je račune tamošnjim sindikalistima, predstavnicima Radničkog vijeća, trogirskoj vlasti i gradskim vijećnicima radi li se o trenutačnoj krizi u tom škveru ili mu je pak namjera ugasiti brodograđevnu industriju, otpustiti radnike i ugasiti brodogradilište te ostaviti samo servisni centar i marinu.



Na tematskoj sjednici Gradskog vijeća koju je gradonačelnik Ante Bilić sazvao kako bi se u otvorenom razgovoru razjasnila napeta situacija u toj žili kucavici trogirskog gospodarstva čija propast bi paralizirala grad, Končar je bez nervoze potpuno miran i opušten skoro tri sata trpio kritike sindikalista koji su se redali za govornicom prozivajući ga zbog nepoštivanja kolektivnog ugovora, kresanja plaća, najave otpuštanja radnika te neprovođenja procesa restrukturiranja u skladu s potpisanim Ugovorom prije pet godina.



Na kraju je ipak otklonio bojazan o zatvaranju škvera te ponudio sindikalistima da bez sukoba zajedno sjednu i krenu u dogovorno „češljanje“ svih problema za koje drži da su rješivi.



Bojazan da škvera neće biti nije osnovana. Hoće li 300 radnika otići o tome još trebamo razgovarati. Ja radnicima nisam srezao plaće na iznose ispod tri tisuće kuna. Istina, to je mizerno i od toga se ne može živjeti. Dogovor je bio da se ne ide ispod minimuma od 5 000 kuna bruto. Intencija je - idemo zaraditi. Tko god misli da može bolje odraditi posao u idućem razdoblju slobodno neka preuzme brodogradilište. Mi smo spremni odstupiti.Možemo pomoći, ali škver može i bez nas poručio je Končar.



Vrativši se pet godina unatrag podsjetio je kako su navozi bili prazni, a škveru prijetio stečaj.



Trenutačno u knjizi narudžbi imamo 8 ugovorenih brodova vrijednih 150 milijuna dolara. Dakle, činjenice govore da posla ima.Proteklih pet godina škver nisu tresli potresi.Nažalost, krenulo je nizbrdo s gradnjom dvaju kemikal tankera koji su trebali biti završeni za devet mjeseci, ali su se radili 20 te je utrošeno 250 posto veći broj sati od normalnih. Menagment i Uprava su krivi zato.Ako i ove naručene brodove budemo toliko gradili neću ih ni naručiti, jer pola radnika puši za radno vrijeme, a pola koristi mobitele. Zbog toga mora doći do transformacije kolektiva kako bi se udovoljilo svim uvjetima tržišta ustvrdio je vlasnik Brodotrogira.



Po tim riječima ispadamo mi neradnici.Treba se pitati zašto je to tako.Možda su radnici očekivali više od Uprave.Možda neradnika ima, i trebalo bi se znati tko su oni, a ne generalizirati.Tražio sam da se dva puta godišnje održi skup radnika i na njima iznesu i razjasne problemi, ali Uprava to nije poslušala.Započeli smo kolektivno pregovaranje koje je također kasnilo.



Nadam se da ćemo kroz to pregovaranje naći zajednički jezik.Bez toga nema nam budućnosti te i dalje ostaje neizvjesnost kakva je trenutačno rekao je u svom obraćanju povjerenik Sindikata metalaca Andro Belas, podsjetivši kako su prije pet godina radnici bili presretni kad je škver došao u ruke Končara, a da su danas drugog mišljenja.



Vijeću se obratio i Đani Lučin povjerenik nezavisnog sindikata rekavši kako je upitno bi li otpuštanjem tristotinjak radnika sustav u brodogradilištu uopće funkcionirao.



Podršku škverskim sindikalistima dao je Vedran Dragičević povjerenik SMHrvatske.



- Istina je da hrvatska brodogradilišta zajedno s vlasnicima imaju puno problema. Neki će se riješiti osnivanjem jamstvenog fonda, a i Europska komisija će uvesti sufinanciranje.Kupnjom Brodotrogira, a uskoro i Uljanika postat ćete vlasnik temeljne industrije u Hrvatskoj. Zaradit ćete. Molim vas da ozbiljno o tome razmislite kazao je u svom obraćanju Dragičević,apelirajući na Končara kako trogirsko brodogradilište sa stoljetnom tradicijom mora opstati.



Trogirski gradonačelnik Ante Bilić upozorio je kako je najvjerojatnije potrebno da dođe do promjena u poslovanju brodogradilišta, te da treba prvenstveno poštivati Zakone. Vjeruje vlasniku Danu Končaru u obećanje da neće doći do gašenja škvera, a što se tiče Grada i koliko on može u tome pomoći rekao je da je u prostorno planskoj dokumentaciji to već riješeno ucrtavanjem industrijske zone.



U ime radnika Končaru se obratio Mario Juranović upitavši ga zašto nije smijenio odgovorne u Upravi ako je znao da ne rade dobro ili pak one u samoj proizvodnji ako nisu dorasli tom zadatku.



- Očekujemo dolazak šefova sa spiskom tko odlazi iz škvera, a tko ostaje. Žalosno je i nelogično da su taj spisak „skrojili“ upravo oni koji su nas doveli u ovu situaciju rekao je.



Pero Lučin, povjerenik Sindikata metalaca u firmi Brodotrogir Out fit, sugerirao je Končaru da krivnju za nelikvidnost ne prebacuje na radnike koje naziva neradnicima već da je treba pripisati Upravi i menagmentu.. Sami procijenite tko vam radi iza leđa savjetovao mu je Lučin.



U ime potpredsjednice Vlade Martine Dalić ujedno ministrice gospodarstva sjednici je nazočio njezin pomoćnik Zvonimir Novak koji je rekao kako je Brodotrogir ispunio sve svoje obveze iz Ugovora o restrukturiranju.



-Država je tijekom procesa do 1.srpnja 2015.godine uložila 380 milijuna kuna. Od tada škver posluje bez potpora. Društvo je uložilo stotinjak milijuna kuna u brodogradnju, a dvjestotinjak u ostale djelatnosti. Mogu reći da sam zadovoljan poslovanjem Brodotrogira, ali uvijek može bolje zaključio je Novak najavivši kako će idući tjedan održati sastanak oko restrukturiranja Uljanika čiji vlasnik bi trebao biti Končar.



Predsjednik Vijeća Ante Piteša smatra kako vlasnik,Uprava i menagment Brodotrogira te sindikalisti moraju u svojoj kući riješiti sve nesporazume koje su iznijeli na sjednici, a da će Grad pomoći onoliko koliko ima ovlasti.



-Ipak se pokazalo kako su svi problemi unutar škvera na rtu Cubrijana. Pozivam vas na dogovor, poštivanje Zakona, da vlada red i rad u brodogradilištu poručio je Piteša.



U ime kluba vijećnika HDZ-HSP obratio se Marko Hrsto koji je kazao kako se nekad škver u medijima spominjao kada su bila porinuća, uspješna primopredaja tankera ovjenčanih različitim svjetskim nagradama, a danas puni naslovnice napisima o štrajku, smanjenju plaća, eventualnom gašenju. Predložio je zaključke koje bi trebalo donijeti Vijeće, a koji se odnose na očuvanje brodogradnje, radnih mjesta, zaustavljanje smanjenja plaća, modernizaciju brodograđevne industrije i potpunu realizaciju planiranog od strane vlasnika. Predsjednik Vijeća smatrao je da se o njima ne treba na tematskoj sjednici odlučivati, već na nekoj od idućih radnih sjednica.

Ne zanimaju me hrvatska brodogradilišta

Na upit novinara: Zašto vas zanimaju hrvatska brodogradilišta? Danko Končar odgovorio je: „ Uopće me ne zanimaju. Ja sam najprije inženjer. Tih 50 milijuna eura koje sam utukao u škver mogao sam u nešto drugo.“ Krije li se u ponudi odricanja od vlasništva škvera namjera da odustane od njega pitali su ga novinari, a on je rekao kako biti vlasnik ne znači ništa osim velike obaveze i gubljenja novca, te da se za njega nije vezao pupčanom vrpcom. Upravljanje je nešto drugo kazao je.



Na pitanje o naznakama da ga finska policija istražuje bio je vrlo kratak uzvrativši: To je njihov problem!