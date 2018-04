'Grad Hvar ima dva puta više činovnika od Supetra': vijećnik Mosta okreće leđa poteštatu?

Iako je Joško Rosso jedan od dvoje Mostovih vijećnika koji su nakon prošlih lokalnih izbora podržali kandidaturu hvarskoga gradonačelnika Rikarda Novaka, on je očito nezadovoljan funkcioniranjem izvršne vlasti tijekom proteklih desetak mjeseci.



Prema njegovim riječima, glavni problemi su neučinkovitost rada gradskih službi, te loši prijedlozi vezani uz trošenje proračunskih sredstava, upravljanje javnom imovinom i vizija korištenja prostora.



– Nedavno je pred gradske vijećnike upućen sasvim neobičan zahtjev o povećanju "stalne" gradske administracije za pet-šest ljudi, iako sa sadašnjih 26 zaposlenih vjerojatno uvjerljivo vodimo na listi veličinom sličnih, pa čak i značajnijih lokalnih samouprava. Nismo to očekivali budući da poteštat dolazi iz tzv. realnog sektora, gdje se vodi računa o svakoj kuni troška, međutim, vijećnici su to glatko odbili očekujući prvenstveno racionalizaciju i povećanje učinkovitosti postojećeg kadra, a sve sukladno predizbornim obećanjima – naglasio je Rosso, koji je na internetskoj stranici "Žveljarin" naveo vrlo zanimljive podatke o tome da nešto manji Supetar ima samo 14 administrativaca, a znatno veća Korčula samo njih 17.



No, priča se u gradu podno Španjole zakotrljala i oko Fontika, vrlo atraktivnog prostora u sklopu Arsenala, čija su vrata već nekoliko godina zatvorena i oblijepljena plakatima. Naime, Vijeće je još u prethodnome mandatu donijelo odluku o njegovoj namjeni, koju ni bivša vlast nije realizirala.



U javnosti se zapravo lamentiralo o besmislenom "muzeju" kao prostoru sa starim i prašnjavim eksponatima koje bi posjećivali i proučavali samo "čudaci s debelim naočalama".



– Budimo pošteni, Vijeće je taj prostor namijenilo za informativno-izložbenu multimedijsku prezentaciju hvarskog turizma i ponude, što ima i svoju profitabilnu komponentu, pa je posve nejasno zbog čega se plasiraju takve dezinformacije. No, činjenica je da je gradonačelnik već dva puta u zadnjih šest mjeseci pred nas vijećnike stavio prijedlog povlačenja te odluke i prenamjene prostora u trgovačku, bankarsku i slične djelatnosti. Oba puta je odbijen, a izvorna odluka se i dalje ne provodi, pa nikome nije jasno zašto – istaknuo je naš sugovornik.



U studenome prošle godine Gradsko vijeće je imalo tematsku sjednicu o turizmu, a i stručnjaci kažu da se u Hvaru s prostornim planiranjem već prešlo granicu turističkog kapacitiranja u odnosu na realne mogućnosti i infrastrukturu koja je na granici pucanja.



Sukladno tome, donesen je zaključak da se ubuduće ne smije pristupati nikakvom povećanju broja apartmana prije izrade studije nosivih kapaciteta koja bi, crno na bijelo, precizno i isključivo na temelju činjenica definirala što se može, a što ne može.



– Gradonačelnik je unatoč tome nedavno na dnevni red Vijeća stavio prijedlog o povećanju kapaciteta u atraktivnom i još neizgrađenom području Pokonjeg dola za 500 novih apartmanskih kreveta, što je također jednoglasno odbijeno. Još uvijek vjerujem da ovi slučajevi nisu plod loše namjere, nego da se radi o početničkim pogreškama jedne simpatične, ali po pitanjima poznavanja javne uprave i vođenja politike evidentno neiskusne izvršne vlasti. Na svu sreću, Gradsko vijeće to za sada uspješno korigira i amortizira – zaključio je Rosso.



Gradonačelnik Novak:

'Sve provodimo po planu'

– U izmjene Pravilnika o unutarnjem ustroju išlo se s ciljem poboljšanja efikasnosti rada zapošljavanjem jednog informatičara, dva viša savjetnika za EU-ove fondove i knjigovođe za gradske tvrtke, no Gradsko vijeće taj prijedlog nije prihvatilo. Grad sada ima 25 zaposlenih, od kojih su četiri komunalna redara, dva prometna redara i dva komunalna izvidnika. Prema postojećem Planu zapošljavanja, Grad je morao popuniti i dva radna mjesta voditelja odsjeka, a koji su po sili zakona na početku godine dobili otkaz o radu – poručio je gradonačelnik Novak i dodao:

– Budući da protekle dvije godine nije provedena odluka Gradskog vijeća od 6. travnja 2016. da poslovni prostori Fontika postanu izložbeni prostor turističke kulture, predložio sam prenamjenu prostora i raspisivanje javnog natječaja za davanje u zakup spomenutih prostora. Nakon rasprave, prijedlog odluke je povučen na samoj sjednici. Sukladno primjedbama građana, na sjednici Gradskog vijeća također sam predložio izmjene i dopune Prostornog plana, no vijećnici su odbili i taj prijedlog, predloživši izradu novog dokumenta.