Imotska krajina na udaru Q groznice: epidemiolozi ne znaju kako su se ljudi zarazili opasnom bolešću koju zovu i 'balkanska gripa', najviše oboljelih dolazi iz jednog malenog mjesta

Od četvorice mještana Studenaca u općini Lovreć, od kojih su trojica liječena na Klinici za infektologiju, te jedan na Klinici za plućne bolesti, kod trojice je potvrđena Q groznica, i to kod dvojice na infektologiji i kod jednog na plućnom odjelu. Oba pacijenta na infektologiji, kod kojih je najnovijim nalazima potvrđena Q groznica, imala su upalu pluća.



- Nakon provedene terapije osjećali su se dobro i otpušteni su kućama. Treći je još u obradi, ali se sumnja da bi i on mogao imati istu dijagnozu. Ima upalu pluća i dobro se osjeća. Njegovi serološki uzorci su uzeti, a kod njega s obzirom na epidemiološke podatke se također sumnja na Q groznicu - službena je ovo izjava prof. dr. Borisa Lukšića, predstojnika Klinike za infektologiju, koju je priopćio novinarima nakon potvrđene laboratorijske dijagnoze. Ono najvažnije u cijelom ovom slučaju je da se svi hospitalizirani pacijenti, te oni koji su otpušteni kućama, osjećaju dobro i njihovo zdravlje nije ugroženo.



No budući da su Studenci i stočarski kraj u kojemu se i nekoliko obitelji bavi uzgojem stoke od koje žive, nije im sasvim svejedno ovo čuti. No raduje činjenica koju smo, istina neslužbeno, doznali iz veterinarskih krugova da niti jedan stočar s toga područja nije hospitaliziran, što upućuje također na to da je njihova stoka zdrava. No, o tome će više podataka moći dati veterinarske službe pred kojima je sada posao, jer se upravo virus Q groznice prenosi preko domaće stoke.



Dakako da je zanimljivo kako su ostali Studenčani dobili Q groznicu.



- To je bakterija koja se prenosi zrakom ili zaraženom odjećom. Nije isključeno da su oboljeli imali doticaj bilo vanjski preko udisanja zraka, ili preko nekoga čija je odjeća bila zaražena u zatvorenom prostoru. Moram istaknuti da time priča nije završena, jer ako se ustanovi da je neka od životinja zaražena, slijedi uzimanje uzoraka krvi, detaljnom dezinfekcijom okružja u kojima žive životinje. Velike količine bakterija padnu na tlo, no nedavna kiša nije pogodovala njihovu širenju. Ali kada se tlo osuši može opet preko vjetra doći u doticaj s ljudima i opet ih zaraziti... - izjavio nam je epidemiolog dr. Joško Maras iz Epidemiološke službe Nastavnog zavoda za javno zdravstvo u Imotskom.



Za sada, kako doznajemo iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo u Imotskom, registrirano je sedmero oboljelih s visokom temperaturom s područja Studenaca.

Kod trojice pacijenata potvrđena bolest Kako nam je potvrdio dr. Boris Lukšić, predstojnik Klinike za infektologiju KBC-a Split, za sada je trojici pacijenata potvrđena Q groznica, dvojici na Infektologiji i jednom pacijentu na Plućnoj klinici. Još jednom pacijentu uzeti su serološki uzorci i kada dođu nalazi znati će se je li i on obolio.

Najvažnije je to da su svi oni na putu potpunog ozdravljenja uz primjenu odgovarajuće terapije. Također na Klinici za infektologiju nema novih pacijenata s područja Studenaca s naznakama ove bolesti.

– Za sada, prema evidenciji koju uredno vodimo na epidemiološkoj jedinici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo u Imotskom, evidentirano je sedam pacijenata sa šireg područja Studenaca koji su imali visoku temperaturu i bolove u mišićima te su poslani u Split. Naknadnim pretragama ustanovit će se jesu li zaraženi bakterijom koja uzrokuje Q groznicu. Također bih želio istaknuti da osim ova tri potvrđena slučaja Q groznice na Studencima, na cijelom području Imotske krajine nemamo evidentiranih oboljenja – kazao nam je epidemiolog dr. Joško Maras.

Dodao je i kako zajedno s veterinarskim inspektorom kreće u Studence gdje će obići tamošnje uzgajivače domaćih životinja i na licu mjesta vidjeti uvjete u kojima obitavaju životinje.

– Želio bih istaknuti da nema mjesta nikakvoj panici jer je Q groznica izlječiva bolest, i uz primjenu odgovarajuće terapije pacijent ozdravi već nakon dva tjedna. Osim toga takav pacijent ne može više oboljeti od te bolesti jer postane imun – naglašava dr. Maras.