Makarski galeb teška je legenda, a dojka njegove šinjorine već se izlizala od pustih dodira - znate li zašto je žele dotaknuti gosti iz cijeloga svijeta?

Nitko mi prilikom izrade spomenika nije pričao priču o galebu, ali je ta priča jednostavno zaživjela s ljudima. Tako je i dodir dojke koja nosi sreću praktički postao dio legende

Spomenik turistu, Spomenik makarskom galebu, Galeb Šime – sve su to nazivi spomenika "U korak s vremenom" koji je 2006. godine, povodom obilježavanja stote godišnjice turizma na Rivijeri, izradio varaždinski kipar s bečkom adresom, 39-godišnji Nikola Šanjek.



Od brončanog spomenika, visine oko dva metra, koji predstavlja "galeba" i turistkinju koja je tek stigla u naš grad, nastala je cijela priča o čuvenom "galebarenju" domaćih momaka, kao umijeću zavođenja strankinja.



Maštoviti turisti od makarskog su galeba "napravili" legendu koja je postala nezaobilazni nastavak umjetničke storije, pa će tako sreća u ljubavi pratiti svakoga tko dotakne dojku Šimine gospođice. A da spomenik ne bi krasio samo korniž makarske rive, već i vitrine u domovima turista, kako bi ih podsjećao na nezaboravno ljetovanje u Makarskoj, pobrinuo se upravo Nikola Šanjek, uz pomoć, naravno, makarske Turističke zajednice.



Naime, svoj spomenik varaždinski kipar odlučio je "umanjiti" te izraditi njegove replike u raznim veličinama, od četiri do 30 centimetara, koje će pakirati u fine drvene kutije s posebnim popratnim tekstom, prevedenim na osam jezika, kako bi kupci znali o čemu je riječ. Uz replike spomenika, Šanjek je dao izraditi i druge suvenire na kojima će se nalaziti nalijepljena fotografija spomenika, od ženskih, muških i dječjih majica, šalica, staklenih boca za piće, medaljona, torbica, magneta, kapa i teglica inćuna.



Tako će čuveni galeb i priča o galebarenju postati makarski suvenir i prodavat će se po trgovinama i turističkim agencijama, s tim da će TZ Makarska otkupiti određeni broj primjeraka koje će dijeliti kao prigodne darove.

Kako je osmislio makarski suvenir, ispričao nam je sam autor koji je prošlog tjedna ponovno posjetio Makarsku, nakon 12 godina.



– Nitko mi prilikom izrade spomenika nije pričao priču o galebu, ali je ta priča jednostavno zaživjela s ljudima. Tako je i dodir dojke koja nosi sreću praktički postao dio legende. Prema mojim informacijama, Makarsku su posjetili mladi turisti koji su na ljetovanje stigli s curama, koje nisu baš bile ljubazno raspoložene prema njima. I dečki su, kako bi ih nasmijali i podigli tmurnu atmosferu, iz štosa počeli maziti dojku turistkinje uz našega galeba. Kad su se vratili u sobe, atmosfera se odmah podigla i ljubav je jednostavno procvjetala. I tako je krenula legenda koja se izgleda pokazala istinitom – kazuje nam Šanjek.



Za Makarsku, veli, ima još ideja, a ako bi Grad i TZ ponovno raspisali natječaj, prijavio bi se za izradu novog spomenika, tematski vezana za bogatu makarsku povijest i more.



– Umjetnost potiče turizam, a turizam potiče umjetnost, taj kulturološki dio je jako bitan za Makarsku jer u njoj ima dovoljno autohtonosti i arhitekture za veliku priču – kaže Šanjek, ne želeći nam pobliže otkriti detalje svoje ideje za novi spomenik.

"Uskočio" je, međutim, direktor marketinga i manifestacija TZ-a Makarska Tonči Lalić objasnivši kako je riječ o bitki kod Makarske koja će svoju dimenziju dobiti u spomeniku postavljenom ili na velikom mulu ili pored njega.



Bitka koju navodi Lalić odnosi se na bitku prozvanu "Mucules", koja se pred Makarskom odvila 18. rujna 887. godine, a u kojoj su Neretvani nanijeli Mlečanima katastrofalan poraz i u kojoj je život izgubio dužd Petar Kandijan.



– Dan Hrvatske ratne mornarice počeo se obilježavati simulacijom bitke koja je postala turistička atrakcija i veliki potencijal za grad. Pravi potez bio bi napraviti spomenik u počast ovoj slavnoj bitci – kaže Lalić.



Priča o moru i ljubavi



"U starim vremenima, kada su oceanima plovili mornari, postojao je gospodar mora iz Makarske, iskusan mornar koji je vrativši se u korak s vremenom, dočekivao prve turiste na Jadranu. Ovaj spomenik turizmu priča je o moru i ljubavi koja se uvijek ponavlja u ljetnim vremenima, već stotinu godina u Makarskoj. Legenda kaže da dodir njezinih grudi donosi sreću u ljubavi… izlizana bronca, dodiri i more, potvrđuju autentičnu Makarsku. Dobro došli u Makarsku! Oni koji preplove more, ulove najbolje ribe!", čita nam Šanjek svoj romantično-mistični tekst koji će priložiti uz suvenir nazvan "Dalmatinski galeb".



Njegova najluksuznija verzija bit će izrađena u bronci, a ostale u plastici premazanoj brončanom bojom.



Bevanda u bočici



Galeb će krasiti i male staklene boce za koje smo mislili da će biti ispunjene rakijom, ali Šanjek kaže da to nije pravi napitak "galebova".



– A što su pili "galebovi"? I kako su "obarali" žene? Pa bevandom koja će se zato i nalaziti u boci kao magični napitak, jer sve mora biti autentično. "Dalmatinski galeb" će kao skulptura biti ambasador Makarske, a cilj mi je da se prepoznatljivost i simpatičnost grada podno Biokova može ponijeti i kući – kaže Šanjek, dodavši da je za budući makarski suvenir već sada zainteresirano puno suvenirnica, agencija i institucija. Prije 12 godina, kaže, spomenik je nazvao "U korak s vremenom" jer gospođica s kuferom predstavlja modernu turistkinju, dakle nešto novo, dok je "galeb" duh stare Dalmacije. Spojeni, oni zajedno koračaju u vremenu.



Sva zarada – autoru



Kiparu Nikoli Šanjeku TZ Makarska izišla je ususret i poduprla ga pri izradi suvenira od kojega, međutim, neće imati financijsku korist.



– Turistička zajednica nema autorska prava na suvenir niti ćemo imati ikakve koristi i zarade, već smo Šanjeku samo pružili potporu pri izvrsnoj promociji Makarske. Najvjerojatnije ćemo u dogovoru s Gradom otkupiti dio suvenira galeba, koji će nam poslužiti kao vrhunski darovi raznim delegacijama ili dugogodišnjim turistima – kaže nam direktorica TZ-a Makarska Hloverka Novak-Srzić.



Suvenirom je iznimno zadovoljan i Tonči Lalić koji kaže da će replika spomenika turistu zapravo biti jedini autohtoni makarski suvenir.



– Šanjekov spomenik zaživio je u pravom smislu riječi i postao nezaobilazna atrakcija svim turistima koji šeću gradskom rivom. Godinama su i stranci i domaći pitali turističke djelatnike gdje mogu kupiti replike ovoga, ali i drugih spomenika u Makarskoj, ali do sada toga nije bilo – veli Lalić.



– U eri raznoraznih suvenira koji se uglavnom uvoze iz Kine i nemaju nikakve veze s Makarskom i Hrvatskom, replika Šanjekova spomenika mogla bi biti nova autohtona ponuda suvenira koji je doista domaći – zaključuje Lalić, napominjući kako bi se u budućnosti kao makarski suvenir trebala izraditi i replika Kačićeva trga.