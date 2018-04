Ugledni magazin preporuča Dalmaciju za savršen ljetni odmor: evo koje plaže preporučaju kao najljepše, a gdje su uputili goste željne ludih noćnih provoda

Jedan od utjecajnijih globalnih magazina za turistička putovanja, Conde Nast (CN) Traveller uvrstio je ove godine Hrvatsku među sedam europskih zemalja za najbolji odmor uz plaže, preporučujući turistima istraživanje i posjetu plažama na udaljenijim hrvatskim otocima.



U članku na svom portalu CN Traveller ističe da je Europa "blagoslovljena nekim od najsenzacionalnijih svjetskih obala" te da se "malo tropskih rajeva može natjecati s magnetskom kulturom, poviješću, gastronomijom i zabavom europskih 'enklava' na moru".



Također, izdvaja zemlje u Europi u kojima se to, kako smatra, najbolje može iskusiti, a turistima preporuča i plaže u tim zemljama - Francuskoj, Španjolskoj, Italiji, Portugalu, Grčkoj, Hrvatskoj i Crnoj Gori.



Za Hrvatsku napominje, iako se nautičari i 'jahtaši' svakog ljeta na dalmatinskoj obali u potrazi za noćnom zabavom na plažama upućuju ponajviše na otoke Pag i Hvar, da bi ipak za otkrivanje najboljih plaža na trebalo otploviti dalje od obale.



"Drevni primorski gradovi Zadar, Split i Dubrovnik imaju vrlo lijepe, ali prilično zauzete i napučene plaže, no ti su gradovi vrata za hrvatske tajne otoke", kažu iz Condea, navodeći pritom da se za samo sat vožnje trajektom iz Dubrovnika dolazi do osamljene plaže Sunj na otoku Lopudu.



Vrijednim za posjetu preporučuju i najudaljeniji otok Vis, gdje se nalazi, kako kažu, spektakularna plaža Stiniva, nedavno proglašena najboljom u Europi, uz napomenu da se do Visa dolazi za samo tri sata trajektom iz Splita.



Ističu i da nikako ne bi trebalo zaobići izvanrednu plažu Zlatni rat u Bolu na otoku Braču.



Od ostalih šest europskih zemalja za najbolji odmor uz plaže, u Francuskoj tako primjerice izdvajaju plaže uz obale Atlantskog oceana, na Francuskoj rivijeri i Korzici, u Španjolskoj plaže u Kataloniji, na Ibizi, Mallorci i Kanarimama, a u Italiji na Sardiniji i Siciliji te u blizinama Kalabrije i Toskane i druge.



U Portugalu preporučuju odmor uz plaže Algarve, na zapadnoj obali zemlji i otocima Azori te Cape Verde, u Grčkoj na brojnim otocima poput Mykonosa, Milosa, Krete i drugih, a u Crnoj Gori plaže na Svetom Stefanu i Budvi uz obvezan posjet bokotorskom zaljevu.