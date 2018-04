Hrvatski nogomet opet iznenadio, ovaj put morala je intervenirati i policija: sudac naredio micanje transparenta protiv HNS-a!

Da je hrvatski nogomet izvor svakovrsnih čuda i nije neka novost. A opet, uvijek i iznova uspije iznenaditi. Kao što se, recimo, dogodilo protekle subote u Baškoj Vodi.



Igrali su, dakle, domaća Urania i gostujući Zmaj, iz Blata na Korčuli. Pa su iz tog Blata, na nimalo kratak put do Baške Vode, potegli i navijači. Njih desetak.



Sa sobom su, naravno, donijeli i transparente, da se zna tko su, odakle su i za koga su. A donijeli su i jedan mali transparent, da se zna da su i oni, premda mali, dio velike navijačke scene.



Suci utakmice, a predvodio ih je Josip Zec, nisu, međutim, dopustili da se utakmica igra uz takav dekor, pa su od organizatora zatražili da transparent, onaj manji, s prekriženim logotipom Hrvatskog nogometnog saveza, ukloni. U suprotnom, utakmica neće početi.



I, organizator se potrudio, poslao je policajca da obavi posao, a navijači su ga poslušali.



Prvi je to put, koliko je poznato, da se u Hrvatskoj nešto slično događa. Čak ni Ivanu Bebeku, koji je onomad prekinuo derbi kad su torcidaši vrijeđali Zdravka Mamića, to nije palo na pamet.