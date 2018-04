Praznični izlet mogao je završiti tragično: 'U ključnom trenutku postupili su pametno i smireno'

Jedanaest izletnika, od kojih petoro malodobnih, danas poslijepodne zapelo je u snijegu na planinskom vrhu Biokova Sveti Jure, a nakon višesatne intervencije Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) spašeni su i nitko nije ozlijeđen, doznaje se u HGSS-u Makarske.



- Bilo je ukupno 11 izletnika, šestero odraslih i petero djece. Srećom, nikakvih ozljeda nije bilo. Jednostavno, prilikom završnog uspona prema Svetom Juri, da se dođe do samog vrha, treba koristiti uže. Vjerojatno su se ljudi uspješno uspeli, ali su se prepali spuštanja radi pada. Napravili su dobru stvar i pozvali gorsku službu spašavanja. Ima snijega gore. U nanosima i preko pet metara, dok ga je na cesti negdje oko 20 centimetara. Još tome treba dodati i strme stijene – opisao nam je situaciju Antonio Tolić koji je sudjelovao u samoj akciji spašavanja.



Tolić dobro poznaje Biokovo i preksinoćnji snijeg koji je pao kao i temperatura od minus tri stupnja Celzijeva ga previše ne iznenađuju.



- Uvjeti jesu malo ekstremni, ali ne previše. Što ćete, ljudi su platili danak svojem neiskustvu. Moj savjet je da se prvo u glavi spuste s nekog vrha pa nek se onda krenu penjati – kazao je Tolić Slobodnoj dodajući kako nikakve panike nije bilo.



- Nisu se previše uznemirili. Jednostavno su nas nazvali i u miru pričekali da ih dođemo spasiti. Postupili su pametno i smireno - zaključio je Tolić



- Jučer je oko 13,30 sati HGSS od Centra 112 dobio informaciju da se skupina osoba nalazi na vrhu SvetogJure, s kojeg ne mogu sići dolje jer se boje velike strmine. Odmah je petoro pripadnika HGSS-a Makarske otišlo vozilom do podnožja Biokova i u akciji spašavanja uz pomoć užeta uspjelo je spustiti s vrha Svetog Jure u podnožje svih 11 osoba, rekao je za medije Ante Kukavica iz HGSS-a koji je i osobno sudjelovao u spašavanju.



Svih 11 osoba, od kojih je pet malodobnih, hrvatski su državljani i žive na području Makarske i Solina.



Kukavica je rekao da je skupina izletnika vozilima stigla na Biokovo na podnožje 300 metra ispod vrha Sveti Juraj a zatim su se pješice uspeli na taj vrh.



- Problemi su nastali kada se ova skupina pokušavala vratiti, ali zbog straha od mogućih okliznuća jer je prostor pokriven snijegom, odustali su od silaska i pozivima mobitelom tražili su pomoć," kazao je Kukavca.



Upozorio je da su na nekim mjestima Biokova snježni nanosi visoki i do pet metara, dok je na nekim područjima visina snijega 20 do 30 centimetara