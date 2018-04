HGSS sa snježnog Biokova spasio 11 izletnika, među unesrećenima bilo i petero malodobnika

Jedanaest izletnika, od kojih petoro malodobnih, u ponedjeljak poslijepodne zapelo je u snijegu na planinskom vrhu Biokova sv. Jure, a nakon višesatne intervencije Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) spašeni su i nitko nije ozlijeđen, doznaje se u HGSS-u Makarske.



Oko 13,30 sati HGSS je od Centra 112 dobio informaciju da se skupina osoba nalazi na vrhu sv. Jure, s kojeg ne mogu sići dolje jer se boje velike strmine i mogućeg otkliznula niz litice, jer je na tom području snijeg. Odmah je petoro pripadnika HGSS-a Makarske otišlo vozilom do podnožja Biokova i u akciji spašavanja uz pomoć užeta uspjelo je spustiti s vrha sv. Jure u podnožje svih 11 osoba, rekao je za Hinu Ante Kukavica iz HGSS-a koji je i osobno sudjelovao u spašavanju.



Svih 11 osoba, od kojih je pet malodobnih, hrvatski su državljani i žive na području Makarske i Imotskog.



Kukavica je rekao da je skupina izletnika vozilima stigla na Biokovo na podnožje 300 metra ispod vrha sv. Juraj a zatim su se pješice uspeli na taj vrh.



"Problemi su nastali kada se ova skupina pokušavala vratiti, ali zbog straha od velikih kosina područja kojim su se trebali spustiti dolje i mogućih okliznuća jer je prostor pokriven snijegom, odustali su od silaska i pozivima mobitelom tražili su pomoć," kazao je Kukavca.



Upozorio je da su na nekim mjestima Biokova snježni nanosi visoki i do pet metara, dok je na nekim područjima visina snijega 20 do 30 centimetara.