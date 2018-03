Trogir trese skandal oko Anne Frank: bivša gradska vijećnica se sukobila s vjeroučiteljicom na čelu osnovne škole

Prof. hrvatskog jezika Slavica Rožić odvela je svoje učenike na izložbu jer im je 'Dnevnik Anne Frank' lektira, doduše kad je ravnateljica bila odsutna

Trogir trese priča po kojoj je Edita Bratinčević, ravnateljica Osnovne škole "Petar Berislavić", zabranila nastavnicima da odvedu svoje učenike na izložbu koju je priredila OŠ Majstora Radovana pod nazivom "Anne Frank – povijest za sadašnjost".



Našoj redakciji s takvom se tvrdnjom obratila i Ružica Jakšić, bivša SDP-ova gradska vijećnica koja je tu informaciju podijelila i na svojem profilu na Facebooku što je izazvalo lavinu osuđujućih komentara protiv ravnateljice Bratinčević. Jakšić navodi kako je to "sramota jer se radi o djelu jedne od žrtava holokausta", tim više što je čelnica osmoljetke na trogirskoj rivi ujedno i vjeroučiteljica.



Doznajemo kako je informaciju o zabrani dobila od dvije tamošnje nastavnice koje su joj kazale da im je ravnateljica naredila kako učenike ne mogu voditi na izložbu bez suglasnosti roditelja jer je riječ o izvanškolskoj nastavi. Prema njezinim riječima, bila je to samo izlika za zabranu.



Na naše inzistiranje da nas "spoji" s jednom od učiteljica, bivša vijećnica odgovorila je kako to ne može učiniti jer one ne žele u javnost budući da se plaše reakcije ravnateljice.



– A zašto ste onda vi izašli s tom informacijom javno, i vjerujete li da je to istina? – upitali smo Jakšić.

– Vjerujem da je zabranila, i nisam imala razloga posumnjati u istinitost riječi dviju nastavnica koje su mi to kazale.

– Što smatrate da je navelo ravnateljicu na takvu odluku? – nastavili smo razgovor.

– S obzirom na današnje polarizirano društvo, znekadašnja lokalna parlamentarka, pravdajući se da ravnateljici nije htjela spočitnuti što je vjeroučiteljica, ali da joj smeta da vjeroučitelji uopće mogu biti imenovani za ravnatelje škola.



Kako nam se činilo da se možda u cijeli slučaj upetljala i politika budući da je Jakšić članica SDP-a, a Bratinčević je bliža desnoj opciji, zanimalo nas je ima li ona veze s tim najnovijim trogirskim skandalom.



– Politika nema veze s ovim slučajem – kratko će naša sugovornica.



Ne mogavši se oteti dojmu kako bi ikome moglo pasti na pamet da bilo kome zabrani posjet izložbi o Anni Frank, čiji "Dnevnik" je uvršten u obveznu lektiru, a u kojemu je ta djevojčica neposredno i iskreno posvjedočila o patnjama Židova za vrijeme Drugog svjetskog rata, te drami svakodnevice i odrastanja u izolaciji, strahu i skrivanju, tražili smo komentar od ravnateljice Bratinčević.



– Sve to je smišljena i podmetnuta laž. Voljela bih da znam zbog čega. Nikome nisam zabranila posjet izložbi, osim što sam nastavnicima kazala kako zakon nalaže protokol izlaska učenika iz škole. Izlazak izvan obvezne nastave mora biti uz suglasnost roditelja i u pratnji nastavnika. Nije to šetnja. Ako se nekome od učenika nešto dogodi, za to odgovara ravnatelj. Izložbu možete dogovoriti izvan nastave, a za vrijeme nje bez suglasnosti roditelja ne, kazala sam. Tu priča počinje i završava – istaknula je prva žena OŠ "Petra Berislavića".



Dodala je kako je već konzultirala odvjetnika te da će podnijeti kaznenu prijavu protiv svih aktera ove lažne priče, a posebno protiv Ružice Jakšić. Sumnja u "namještaljku" u čijoj pozadini se krije osveta što nije zaposlila suprugu jednog od gradskih čelnika.



Ravnateljica OŠ Majstora Radovana Zorana Brodarić veli kako su priredili izložbu u atriju škole u suradnji s nastavnicom hrvatskog jezika jer učenici za lektiru čitaju "Dnevnik Anne Frank".



– Na plakatima su postavljeni isječci iz "Dnevnika", a na nekoliko plakata nalaze se prikazi strahota iz Drugog svjetskog rata i Domovinskog rata u Hrvatskoj. Poznato je kako su djeca uvijek nevine žrtve svakog rata i to je bio cilj prikazati na spomenutoj izložbi – rekla je Brodarić.



Ogradila se od izjava o zabrani posjeta izložbi kazavši kako takvih saznanja nema te da je profesorica hrvatskog jezika Slavica Rožić iz "Petra Berislavića" dovela tri tamošnja odjeljenja (sedmi i osmi razredi) da razgledaju izložbu.



– Žena se javila da su oni čitali taj "Dnevnik" za lektiru i da će dovesti učenike. Iskreno nije mi drago da se iznose u javnost informacije koje nisu provjerene – zaključila je ravnateljica.



Prof. Rožić potvrdila nam je kako je učenike odvela na izložbu:



– Nisam čula ni za kakvu zabranu. Nakon izložbe ravnateljica Bratinčević nije mi prigovorila što sam ih vodila.

Edita Bratinčević veli kako nije znala da je ona bila s učenicima na izložbi, jer je tada bila na službenom seminaru u Šibeniku.

Učiteljica 4.a razreda "Petra Berislavića" Ana Tomaš kaže kako posjet izložbi nije zabranjen, nego odgođen dok se ne prikupe potrebne suglasnosti roditelja za izlazak učenika izvan školske zgrade.



Ravnateljica Brodarić je o tome na vrijeme izviještena te je dogovoreno kako će se posjet izložbi organizirati nakon proljetnih praznika, rekla je.