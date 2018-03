Kad bi se birala najružnija poslovnica "Hrvatske pošte" (HP) u Hrvatskoj, ona u Žrnovnici bi definitivno pobijedila (pod uvjetom da izbor ne bude namješten).



Stisnuta u manje od 20 kvadrata, u prizemnom sobičku na adresi Krešimirova 7, u kojem istovremeno ne može stati više od dvoje-troje ljudi, dotrajalih vrata i bez škura, nalikuje sirotinjskoj ubožnici iz prošloga stoljeća, a ne poslovnici državne tvrtke koja se posljednjih godina hvali poslovnim rezultatima. Ljudi su prisiljeni čekati u redu izvan prostora poštanskog ureda po buri, suncu, kiši... i tako već godinama.



I sve se to događa u prigradskom mjesnom odboru koji ima gotovo 5000 stanovnika, a ta pošta je jedino mjesto na kojem Žrnovčani mogu obaviti uplate, poslati pismo, paket ili obaviti neku sličnu uslugu. Godinama mještani traže da dobiju pristojan poštanski ured, jer ga svako selo ima, ali osim obećanja za sada ništa nisu dobili.



Sve starija i bjednija



Šefovi i šefići u HP-u se mijenjaju, a pošta u Žrnovnici samo je još starija i bjednija. Ako je vjerovati Wikipediji, Žrnovnica je još 1910. godine dobila prvi poštanski ured, i to na Vilaru u Pivinoj kući. Ne znamo kako je izgledao, ali nekako vjerujemo da je bio ljepši od današnjega.



Tajnik Mjesnog odbora Jerko Bartulić kaže da već godinama pokušavaju privoliti nacionalnu kompaniju da napravi nešto, čak su im i ponudili obližnji poslovni prostor od 60 kvadrata u vlasništvu Grada (pokraj "Konzumove" trgovine, na mjestu bivše mesnice), ali za sada konkretnog odgovora nema.



Odgovor iz HP-a



Pitali smo i "Hrvatsku poštu" kada planira poboljšati svoje usluge Žrnovčanima, koji na kiši, vjetru i suncu čekaju u redu ispred poslovnice, jer unutra nema mjesta. Sigurni smo da ih odgovor iz njihova Ured za korporativne komunikacije neće obradovati.



- "Hrvatska pošta" posluje u više od 1000 poštanskih ureda. Iako bismo voljeli obnoviti sve lokacije za to je potrebno određeno vrijeme te se prioriteti određuju u skladu s našom strategijom. Napominjemo da u poštanskom uredu u Žrnovnici nije otpao prozor, nego su skinute dotrajale vanjske grilje i postavljene žaluzine - dodaju iz državne tvrtke.