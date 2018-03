Majka nestalog Poljaka uputila novo pismo javnosti: Gdje su kosti moga Mareka i zašto još nije napravljena DNK analiza?! Ne želim da mi sina potajice pokopaju u Splitu...

Kakvu agoniju zbog najblaže rečeno zbrke među institucijama mora proći čovjek kojem se svaka minuta iščekivanja čini kao vječnost, nažalost, najbolje zna obitelj 32-godišnjeg Poljaka Krzysztofa Mareka Wozniaka koji je na Biokovu nestao u kolovozu 2014. godine. Naime, ljudski kostur za kojeg se pretpostavlja da odgovara Mareku, prije više od mjesec dana pronađen je na predjelu Budovčići iznad Velikog Brda, a uz njega i Marekov ruksak, mobitel te ostale stvari, kao i njegova osobna iskaznica.



Međutim, od 17. veljače pa sve do danas obitelj Wozniak nitko od nadležnih još nije kontaktirao, a njihova jedina želja je da svog sina i brata na miru sahrane na groblju u Krakovu, što nam je u pismu, koje smo u petak zaprimili na adresu redakcije, kazala njegova majka Maria Wozniak. U začaranom krugu u koji smo i sami ''upali'' pozivima i dopisima na brojne adrese u Hrvatskoj i Poljskoj, na koncu je najvažnija usporedba DNK profila kojom bi se utvrdio Marekov identitet. Međutim, nakon cjelodnevna dopisivanja sa službenicima ministarstava i veleposlanstava, sumnje prema kojima uopće nije izvršena DNK analiza, potvrdila nam je glasnogovornica Županijskog državnog odvjetništva Rene Laura, a iste smo informacije doznali i iz KBC-a Split.



DNK profil izuzet, slijedi njegova usporedba



Nakon što smo iskusili kako u nesretnoj i žalosnoj situaciji, koju proživljava obitelj Wozniak, izgleda prebacivanje loptice s jednih na druge, glasnogovornica Županijskog državnog odvjetništva u Splitu pojasnila nam je pravi uzrok jednomjesečnog čekanja na utvrđivanje identiteta osobe kojoj pripadaju pronađene kosti.



– Županijsko državno odvjetništvo u Splitu izdalo je nalog broj KR-DO-118/2018 od 19. veljače 2018. kojim se nakon provođenja dokazne radnje očevida na mjestu događaja, biokovskom predjelu Budovčić, gdje su 17. veljače pronađene kosti ljudskog porijekla, određuje obdukcija radi utvrđenja uzroka nastanka smrti, kao i za provođenje drugih vještačenja radi utvrđenja identiteta nepoznate osobe. Provjerom u predmetnom kaznenom spisu utvrdila sam da Klinički zavod za patologiju, sudsku medicinu i citologiju KBC-a Split nije dostavio zapisnik o vanjskom pregledu i obdukciji pronađenih kostiju – stoji u odgovoru glasnogovornice Rene Laure.



I onda slijedi ključni odgovor koji smo dobili iz KBC-a Split, a prema kojem obdukcija još nije završena, kao ni usporedba DNK profila pronađenih ljudskih kostiju.



– Kosti su dugo vremena bile izložene vanjskih utjecajima zbog čega je iz njih bilo teško izuzeti DNK profil, što je jedva učinjeno iz zuba osobe. Sada slijedi usporedba izuzeta profila s onim koji je dostavila PU splitsko-dalmatinska. Kada cijeli proces bude završen i utvrdi se da kosti pripadaju Poljaku, Odjel za patologiju obavještava Županijsko državno odvjetništvo koje daje dopuštenje za sahranu i posredstvom Veleposlanstva Republike Poljske u Zagrebu obavještava obitelj pokojnika da dođe po posmrtne ostatke – kazali su nam djelatnici KBC-a Split.

U cijeloj proceduri u kojoj je najvažnije ako se utvrdi da pronađene kosti pripadaju 32-godišnjem Poljaku, te iste napokon budu dostavljene njegovoj obitelji, majka nestalog Mareka izrazila je i ogorčenost institucijama, ali prvo zahvalu svima koji su joj pomogli u ovoj tragičnoj troipolgodišnjoj priči. Kako nam je napisala Maria Wozniak, od srca želi zahvaliti svim sudionicima potrage za njezinim sinom, ekipi HGSS-a i koordinatoru potražne akcije Milanu Bulatoviću, djelatnicima JU Park prirode Biokovo i alpinistima koji su pronašli dokumente njezina sina te onima koji su otišli po njegove posmrtne ostatke koje je pronašao Marko Bulatović.



– Neka Bog blagoslovi vašu službu u planinama i pomoć čovjeku u potrebi. Tri i pol godine moja jedina molitva bila je ''Vrati se sine izdaleka, vrati se sine, vrati, majka čeka''. Molbu za pomoć u potrazi uputila sam na 30 adresa u Poljskoj i Hrvatskoj i sada pitam ambasadora Republike Poljske u Zagrebu: Gdje su kosti moga sina? Danas znam da je osobna iskaznica moga Krzysztofa Mareka u policijskoj postaji u Makarskoj, a njegovi posmrtni ostaci u KBC-u Split. Krzysztofa želimo sahraniti u njegovoj domovini, na groblju u Krakovu – kaže Maria Wozniak, napomenuvši da je njezina obitelj prije mjesec dana nakon pronalaska kostiju i završetka potrage za Marekom, obavijestila policiju u Krakovu i Veleposlanstvo Republike Poljske u Zagrebu, no ništa, i dalje čekaju.



– Ako i dalje budemo čekali da nam Veleposlanstvo potvrdi da su pronađene kosti zaista posmrtni ostaci moga sina, a onda i potvrdu o smrti i informaciju da ih možemo preuzeti, bojim se da će moj sin biti sahranjen kao nepoznata osoba na groblju u Splitu. Okončana je potraga za nestalim poljskim državljaninom, ali njegov put i dalje traje. Vjerujući beskrajnom Božjem milosrđu, nadam se da je sin pronašao mir i Božju milost, a riječi dr. fra Jure Radića ''otišao sam na uzvišenje i doživio radosti od radosti'' dat će mom srcu punom bola opravdanje za njegovu strast prema planinarenju – napisala je majka Poljaka.



Uzaludna 'vožnja'



Da bismo dočarali kako je izgledao naš pokušaj dobivanja odgovora na pitanja vezana za bilo kakva saznanja o izvršenoj DNK analizi pronađenih posmrtnih ostataka, tko je nadležan za kontakt s obitelji i kada bi ona mogla preuzeti kosti, krenut ćemo redom iz kojeg će vam zasigurno biti jasno da u cijeloj priči vlada totalni nered. Dopis smo, kako smo već pojasnili, prvo uputili na adresu Županijskog državnog odvjetništva u Splitu iz kojeg nam je odmah i odgovoreno da im još nije dostavljen zapisnik o obdukciji pronađenih kostiju, što je ujedno bio i jedini suvisli i konkretan odgovor.



Potom smo se uvjerili kako izgleda igra ''gluhih telefona'' pa smo upite poslali na adrese Veleposlanstva Republike Poljske u Zagrebu, Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Poljskoj, Ministarstva vanjskih poslova Republike Poljske u Varšavi i Konzulata RH u Republici Poljskoj u Krakovu. Čak nam se posrećilo pa smo dobili povratne dopise triju navedenih institucija čiji su nas glavni i odgovorni opet pokušali vratiti na početak, odnosno uputili nas na Veleposlanstvo Republike Poljske u Zagrebu. A potom nas je Veleposlanstvo uputilo na Ministarstvo vanjskih poslova RH u Varšavi, a odgovor nam je stigao od Ministarstva vanjskih i europskih poslova.



Službenica referade za konzularna pitanja Veleposlanstva Republike Poljske u Zagrebu kazala nam je da njihov ured nije nadležan za komunikaciju s medijima, pogotovo kada su u pitanju poljski državljani pa nam je navela e-mail adresu ureda glasnogovornika Ministarstva vanjskih poslova Republike Poljske u Varšavi.



U odgovoru Ministarstva vanjskih i europskih poslova stoji da se obratimo Općinskom državnom odvjetništvu i PU splitsko-dalmatinskoj te onom gore, prvom navedenom Veleposlanstvu Republike Poljske u Zagrebu. Dobili smo mi još jedan odgovor, i to iz Krakova od počasnog konzula Pawela Wlodarczyka iz Konzulata RH u Republici Poljskoj. Kako kaže počasni konzul, najbolje je da se obratimo opet onom prvom – Veleposlanstvu Poljske u Zagrebu.



– U skladu s važećim propisima, ako to zahtijeva poljski državljanin, pomoć pri ovom problemu rješava poljska strana, u ovom slučaju Veleposlanstvo Republike Poljske u Zagrebu. Kada dobije potrebne informacije, Veleposlanstvo treba poslati podatke obitelji pokojnog Poljaka. Štoviše, prvo bi Veleposlanstvo o cijeloj situaciji i odugovlačenju kao i potvrdi identiteta osobe, trebalo obavijestiti Odjel za patologiju KBC-a Split ili Županijsko državno odvjetništvo. Stoga vas molimo da se obratite Veleposlanstvu Republike Poljske u Zagrebu – stoji u odgovoru počasnog konzula Wlodarczyka.