Tina Ćuk Runjić: Kaštelanski zaljev daleko je odmakao od 'ekološke crne točke Jadrana', povratak periski najbolji je dokaz čistoće mora

Do kraja 2023. godine 99 posto kućanstava s područja Podstrane, Splita, Solina, Klisa, Dugopolja, Kaštela, Trogira, Čiova i Segeta bit će spojeno na vodoopskrbni i kanalizacijski sustav.



Potvrdila nam je to Tina Ćuk Runjić, nova direktorica Agencije "Eko-Kaštelanski zaljev", s kojom smo razgovarali uoči sutrašnje velike konferencije o gospodarenju vodama koju organizira "Slobodna Dalmacija", pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.



Već ove jeseni kreće investicijski bum – izgradnja dvaju velikih infrastrukturnih projekata "Vodovoda i kanalizacije" i Eko-agencije, a obuhvatili bi šire splitsko područje – sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Split – Solin s Podstranom i projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Kaštela – Trogir. Ukupna vrijednost obaju projekata procjenjuje se na gotovo 2,2 milijarde kuna, a trebali bi se u 70-postotnom iznosu sufinancirati novcem Europske unije.



– Ovaj veliki investicijski bum koji će se protegnuti sve do konca 2023. godine pozitivno će se odraziti na ukupnu gospodarsku djelatnost, kao i poboljšanje ekološkog standarda na ovom području. Istodobno, realizacijom ovih projekata postići će se usklađenje s vodno-komunalnim direktivama Europske unije, što znači osiguranje vodoopskrbe na područjima koja do sada to nisu imala, priključak na sustav javne odvodnje i pročišćavanja, kao i mehaničko-biološko pročišćavanje otpadnih voda.



Očekuje se da će aplikacije prema fondovima EU-a, kao i prvi javni natječaji za izvođenje radova, krenuti do ljeta ove godine. Za izradu studijske i projektne dokumentacije, u razdoblju 2014. – 2017. godine iz Kohezijskog fonda EU-a, ustanova "Eko-Kaštelanski zaljev" osigurala je oko 25 milijuna kuna, čime su financirana koncepcijska rješenja, studije izvodivosti projekata te studije utjecaja na okoliš – otkriva nam direktorica Ćuk Runjić.



Za izgradnju budućih objekata koji će se graditi u sklopu navedenih projekata ishođeno je gotovo 100 lokacijskih i građevinskih dozvola.

Kaštela - Trogir

Projekt aglomeracije Kaštela –Trogir obuhvaća područje gradova Kaštela i Trogira, poluotoka Čiova, općina Seget i Okrug te splitskog naselja Slatine. Vrijednost projekta je oko jednu milijardu (bez PDV-a), od čega se nepovratni udio EU fondova procjenjuje na iznos od oko 70 posto.



Ovim projektom, navodi direktorica, planira se izgradnja 235 kilometara novih i rekonstrukcija četiri kilometra postojećih kanalizacijskih kolektora i 14 crpnih stanica.



– Osim kanalizacijske mreže, predviđena je i dogradnja postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Divuljama na drugi stupanj pročišćavanja, te izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Čiovo drugog stupnja pročišćavanja.



Kapacitet uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Divulje iznosi 100.000 ES (ekvivalent stanovnika), a kapacitet uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Čiovo iznosit će 25.000 ES (ekvivalent stanovnika) – kaže Ćuk Runjić.



Sustavom vodoopskrbe planira se izgradnja 63 kilometra i rekonstrukcija čak 51 kilometra vodoopskrbnih cjevovoda, izgradnja četiri crpne stanice i dvije vodospreme.



– Realizacijom projekta dogradnje postojećeg sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda omogućit će se povećanje stupnja priključenosti na javnu kanalizaciju s trenutačnih 36 na 98 posto te nadogradnja postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Divulje od mehaničkog na mehaničko-biološku obradu, uz izgradnju biološkog pročišćavanja otpadnih voda na UPOV-u Čiovo – najavljuje dobre vijesti za Kaštelane direktorica Eko-agencije.



Jednako tako smanjit će se gubici vodovodne mreže zbog obnove postojeće vodovodne infrastrukture u području gdje je izgradnja kanalizacije bez zamjene postojećih vodovodnih cijevi praktički nemoguća zbog ograničenog prostora. Ovim projektom omogućit će se priključak na odvodnju za 9212 kućanstva i 1640 priključaka kućanstva na vodu, što znači da će kanalizaciju i vodu dobiti oko 50 tisuća građana.



Inače, projekt aglomeracije Kaštela –Trogir tehnički je u potpunosti spreman za prijavu za sufinanciranje iz EU fondova.

Eko-agencija je u svojih 20 godina postojanja već završila jedan od najvećih projekata na Mediteranu, vrijedan dvije milijarde kuna.



– Kaštelanski zaljev realizacijom "Eko-projekta" odmakao je daleko od etikete "ekološke crne točke Jadrana", kojom je uz Bakarski zaljev proglašen 1998. godine, kada je projekt i krenuo s realizacijom. Projekt investicijske vrijednosti oko dvije milijarde kuna obuhvatio je izgradnju vodovodne i kanalizacijske mreže s pripadajućim objektima za šira područja četiri grada: Splita, Solina, Kaštela i Trogira.



Kao takav jedinstven je obuhvatom i vrijednošću u Hrvatskoj, a nazivan je jednim od najvećih infrastrukturnih projekata na Mediteranu – veli Ćuk Runjić, pojašnjavajući što se sve izgradilo u zadnja dva desetljeća.



– Kroz projekt izgrađeni su kanalizacijski sustav Split – Solin, kanalizacijski sustav Kaštela – Trogir i vodoopskrbi sustav Split – Solin – Kaštela – Trogir. Izgrađeno je oko 240 kilometara cjevovoda i kolektora, 51 kanalizacijska crpna stanica, sedam vodovodnih crpnih stanica i pet vodosprema ukupne zapremnine 15.000 metara kubičnih, dva hidrotehnička tunela, dva podmorska ispusta s ukupno više od četiri kilometra dužine te dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – Divulje i Stupe.

Povoljniji režim

Projektima optimalizacije sustava omogućio se povoljniji režim rada cjelokupnog sustava te su izgrađeni novi kilometri sekundarne kanalizacijske mreže. I dok su se projekti kanalizacijskog sustava Split – Solin, kanalizacijskog sustava Kaštela – Trogir i vodoopskrbnog sustava Split – Solin – Kaštela – Trogir financirali kreditnim sredstvima Svjetske i Europske banke, kao i domaćim izvorima financiranja, u zadnjih nekoliko godina projekti se dobrim dijelom financiraju sredstvima Kohezijskog fonda Europske unije, pojašnjava direktorica.



Tako je Agencija "Eko-Kaštelanski zaljev" u ime i za račun "Vodovoda i kanalizacije" d.o.o. Split u razdoblju 2014. – 2017. godine, kroz projekte tzv. malih intervencija, osigurala iz sredstava Kohezijskog fonda Europske unije oko 60 milijuna kuna za izgradnju sekundarne kanalizacijske mreže na području "Eko-projekta".



Ta su sredstva deponirana na računu "Vodovoda i kanalizacije" te će zajedno s prikupljenom naknadom za realizaciju "Eko-projekta" činiti financijski udio u lokalnoj komponenti EU projekata. Zahvaljujući tome za izgradnju novih objekata kroz projekte aglomeracija nema potrebe za dizanjem cijene vode.



Rad objekata izgrađenih kroz "Eko-projekt" zaštite Kaštelanskog zaljeva rezultirao je time da su ljetne redukcije vode postale stvar prošlosti. Nalazi kakvoće mora na čitavoj južnoj strani poluotoka grada Splita, u zoni namijenjenoj za kupanje i rekreaciju, imaju preduvjete za dobivanje plave zastavice.



Na sjevernoj strani u Kaštelanskom zaljevu, izgrađeni dio sustava Split – Solin prikuplja otpadne vode i industrije i stanovništva, koje su se prije slijevale u zaljev. Izgradnjom sustava Kaštela – Trogir, kao i projektom sanacije i rekonstrukcije postojećih ispusta u Kaštelima i Trogiru, rezultati kakvoće mora Kaštelanskog zaljeva zadnjih godina pokazuju na većini mjernih točaka izvrsne rezultate kakvoće, a da je tako, svjedoči i otprije nekoliko godina pojavljivanje periska u Kaštelima, koje su glavni pokazatelj čistog mora.

Bolje u Vranjicu

– Posebno je zanimljivo skrenuti pozornost na značajno poboljšanje sanitarne kakvoće mora u Vranjicu, nakon niza godina ekstremno visokih koncentracija indikatora fekalnog zagađenja u tom području. Sustavna i kontinuirana ispitivanja kakvoće mora obavljaju Ministarstvo zaštite okoliša i prirode u suradnji s Agencijom za zaštitu okoliša te Institutom za oceanografiju i ribarstvo Split, te Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.



Tako zadnji rezultati govore da je dovršenjem realizacije dijela projekta "Eko-Kaštelanski zaljev", odnosno spajanjem postojeće, stare kanalizacijske mreže u novi sustav, more napokon u potpunosti odgovarajuće za kupanje, što je preduvjet za uspješan razvoj turizma – govori nam Tina Ćuk Runjić.



Imovinskopravni odnosi: u proračunu 79 milijuna kuna



Na području obuhvata projekata aglomeracija Split – Solin i Kaštela – Trogir predviđeno je rješavanje imovinskopravnih odnosa na 10.000 čestica za koje je iz "Eko-projekta" predviđeno 79 milijuna kuna.



Osim EU projekata aglomeracija, Eko-agencija priprema projekte odvajanja tzv. tuđih voda (oborinske, podzemne i morske vode) i fekalnih na području Kaštela i Trogira. Realizacija ovih projekata je preduvjet uspješnog funkcioniranja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda koji je projektiran kao razdjelni sustav.