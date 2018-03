S "malim" kašnjenjem od devet godina Gradsko vijeće Sinja jednoglasno je donijelo odluku o odvodnji otpadnih voda.

Taj dokument vjerojatno ne bi još ugledao svjetlo dana da se izvršna vlast prošloga ljeta nije našla na meti nezadovoljnih građana iz najužeg centra Sinja kojima je svakodnevni život zagorčavao Ćosin potok koji je u biti - otvorena kanalizacija. U gornjem dijelu korita, a nije izuzet ni dio do ušća u Gorućicu, građani su spojili fekalne odvode.



Zbog nesnosnog smrada koji je uz korito Ćosina potoka vladao proteklog ljeta, građani su peticijom zatražili od vlasti da počnu raditi po zakonu i zaštite ih od nepodnošljivog smrada, ali i opasnosti od mogućeg izbijanja zaraze većih razmjera. U protivnom, zaprijetili su članovi 50-ak domaćinstava čije su kuće od Baljkova mosta pa uzvodno uz potok, sami će riješiti problem na način da će korito potoka zatrpati desecima kubika zemlje i stvoriti jezero fekalija uz kuće onih koji ih ispuštaju. No, to nisu jedini otvoreni "kanalizacijski potoci", jer tu su još Gorućica, Baražev potok i drugi manji vodotoci.







Iako su Sinjani tražili da ih vlasti zaštite, pokazalo se da su vlastima bile vezane ruke jer Grad nije, kako je to omogućio Zakon o vodama iz 2009. godine, donio odgovarajuću odluku o odvodnji otpadnih voda. Obrazloženo je da bez toga dokumenta ne mogu ništa napraviti komunalni redari kao ni državni vodopravni, sanitarni i ostali inspektori.



Budući da su naknadno spomenutu peticiju sa svojih oko 150 potpisa prisnažili građani iz Ulice Miljenka Buljana i s Trga Gojka Šuška, lokalna vlast se probudila i pokrenula postupak. Kada se prijedlog odluke našao pred vijećnicima, predstavnici izvršne vlasti pokušali su sa sebe skinuti odgovornost navodeći da je odluku trebala predložiti tvrtka "Vodovod i odvodnja Cetinske krajine". Pritom su "zaboravili" da su upravo voljom gradskih vlasti još od 2009. do danas na čelnim dužnostima "Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine", ranije "Vodovoda i čistoće", osobe koje su oni postavili.



Hoće li problem koji su prošloga ljeta imali građani koji žive uz Ćosin potok, a u smanjenom intenzitetu stanje je problematično svih 365 dana u godini, biti riješen? Teško. Slučaj traje desetljećima, pa je teško i očekivati da će biti otklonjen preko noći, jednom odlukom.



Građani koji svoje fekalije ispuštaju u Ćosin potok, posebno oni koji su se mogli spojiti na kanalizaciju, ali to nisu napravili, mogli bi se susresti s praksom koju su svojevremeno primijenili Kaštelani. Očekuje se da će već sljedećeg mjeseca inspekcijskim izvidima biti utvrđeni svi zagađivači Ćosina potoka.



Kažu da će im biti ostavljen kratak rok da obave potrebne zahvate i zaustave dotok fekalnih voda u potok. U protivnom moglo bi se dogoditi da cijevi kojima fekalije dotječu u potok budu začepljene pur pjenom. U tom bi slučaju fekalije u rekordnim rokovima našle put do spoja na kanalizacijski sustav ili u septičke jame