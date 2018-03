Napokon se nazire kraj teroru raskalašenih gostiju: 'Dežurat ćemo 24 sata na dan i tjerati one koji remete noćni mir, a dođe li do novog divljanja uslijedit će i oštrije mjere'

Gradonačelnik Novalje Ante Dabo prije četiri godine donio je odluku po kojoj su, prvi u Hrvatskoj, uveli 24-satno vrijeme komunalnih redara tijekom ljetne sezone. U tri smjene, 24 sata, sedam dana u tjednu, nedjeljom i blagdanom, i na taj su način unijeli red i smanjili probleme na javnim prostorima.



Problem s kućama i apartmanima koji se bez nadzora iznajmljuju partijanerima, koji također uzrokuju nered i buku i tako ometaju susjedstvo, riješili su uvođenjem kazni od 2000 kuna pa naviše za nesavjesne vlasnike apartmana čiji su gosti ometali javni red i mir.



Posljedica svega toga i kazni koje su od prošle godine naplatili u prometu i javnom redu i miru je više od 600 tisuća kuna u gradskoj blagajni. Sve nove odluke, novo radno vrijeme komunalnih redara i kazne bučnim gostima te njihovim nesavjesnim domaćinima pridonijeli su tome da se Novalja od prije pet godina ne može usporediti s današnjom.



Makarani na rubu živaca zbog razuzdanih partijanera: Seksaju se bez ikakvog srama, nuždu obavljaju u bazenu, nadrogirani se penju na naše balkone...



Slične probleme, naravno ni blizu u tolikoj mjeri, imala je posljednjih sezona i Makarska zbog bučnih Australaca i Engleza koji dolaze na party brodovima u vlasništvu hrvatskih turističkih agencija. Prošlog ljeta gosti iz hotela i apartmana koji su smješteni u blizini gradske luke učestalo su se žalili baš na njih. Kao i u svakom gradu u kojem ima turizma, rijetkost nisu ni bučni turisti na ulicama, kao ni oni koji su se u privatnom smještaju "raskalašili" malo više od podnošljivog.







Lokalna vlast, na čelu s dogradonačelnikom Draženom Nemčićem, koji je zadužen za komunalnu sferu u gradu pod Biokovom, odlučila je s brodarima i iznajmljivačima na vrijeme, nekoliko mjeseci prije početka sezone, jasno odrediti pravila kojih se moraju držati. Ovog ljeta svi oni koji budu dovodili bučne Australce koji će ometati nečiji skupo plaćen san u špici sezone bit će "prognani" iz gradske luke.



– Poslije Uskrsa već je dogovoren sastanak sa svim relevantnim službama, poput Turističke inspekcije, Carine, policije i Lučke kapetanije, s kojima ćemo razgovarati o najvećim prošlogodišnjim problemima i načinima njihova anuliranja. Također ćemo se sastati i s brodarima, odnosno predstavnicima agencija koje nam dovode Australce i druge goste u luku. Ukazat ćemo im na određene probleme koje smo imali te dogovoriti da će, ako ponovno dođe do nepoštovanja javnog reda i mira, imati zabranu uplovljavanja – naglašava Nemčić, te nam otkriva da bi ove sezone i Makarska ponovno mogla dobiti 24-satno radno vrijeme komunalnih redara.







Ponovno, objašnjava nam, zbog toga što je Makarska to već imala, tako da je ustvari ona bila prva, a ne Novalja.



– Komunalni redari su sve do 2014. godine tijekom sezone radili od 0 do 24 sata u tri smjene. Makarani su tada bili upoznati s tim da ih, uz policiju, nadziru i redari i to je jako dobro funkcioniralo. Onda je to ukinuto i u međuvremenu se smanjio broj komunalnih redara. Prošle godine to nikako nije bilo moguće ponovno uvesti jer smo tijelom ljeta "spali" na tri redara, ali zato ovog ljeta planiramo obnoviti 24-satna dežurstva. Zimus smo baš zbog toga povećali broj redara i planiramo "uzeti" i sezonce – kaže zamjenik Nemčić i naglašava kako je Makarska bila prva koja je tu inicijativu počela provoditi u Hrvatskoj.



Upoznavši ga s primjerom gradonačelnika Novalje Ante Dabe, koji je uveo kazne za nesavjesne vlasnike apartmana koji svoje goste ne drže pod kontrolom, dogradonačelnik Nemčić odlučio se posavjetovati s nadležnom službom Grada Makarske.







– Rješenje gradonačelnika Dabe je zanimljivo, i ako je pravno utemeljeno, mogli bismo ga i mi početi primjenjivati. Savjetovat ću se s pročelnikom Odjela za komunalne djelatnosti, koji ima iskustva na prekršajnim sudovima. Ako pročelnik bude smatrao da ima zakonske osnove, mogli bismo i mi to uvesti... zašto ne – zaključuje i na kraju poručuje da je svaki dobar primjer, koji se u praksi pokazao dobrim i u interesu građana i javnog reda i mira, vrijedan "kopiranja".



Da je dobra i jako bitna pravodobna priprema za nadolazeću sezonu, slaže se i Hloverka Novak-Srzić, direktorica Turističke zajednice Grada Makarske.



– Ove godine imat ćemo stroža pravila s ciljem da uvedemo bolje poštovanje javnog reda i mira koje je propisano Pravilnikom o komunalnom redu Grada Makarske. U ljetnim ćemo mjesecima, kao i dosadašnjih godina, surađivati s policijom kako bismo povećali sigurnost turista, ali i spriječili remećenje javnog reda i mira, koje je kod nekih gostiju stvarno nemoguće. Nova pravila će ovog ljeta vrijediti i za brodare čiji su gosti prethodnih godina stvarali nerede – kaže Novak-Srzić.