'Domaći' vjetar postaje jedinstvena turistička atrakcija: goste će na +40 ohladiti udari orkanske bure!

Orkanska bura s udarima do 180 kilometara na sat koja ''mete'' sve pred sobom i koja se da lagodno preživjeti isključivo ako se njezina razorna moć gleda kroz prozor toplog doma, od sljedeće godine će u Makarskoj postati turistička atrakcija. Tako će svi znatiželjni gosti usred ljeta na 40 stupnjeva, u centru za posjetitelje koji će se smjestiti u 124 kvadrata palače Tonoli iz 18. stoljeća, kroz fotografije, videa, sol u kosi i na licu te posebne fenove imati prilike doživjeti čari bure.



Instalacija pod nazivom ''Energija baštine'' nalazit će se u iskustvenoj multimediji centra, gdje će biti prezentiran i Planimor - spoj planine i mora, tradicionalni plesovi FA "Tempet" i klapsko pjevanje. Bura će kao element makarske turističke ponude biti prezentirana kroz video i zvukove vjetra koji doslovno razaraju prostoriju te će na trenutak pružiti osjećaj fascinantne prirode u Makarskoj kroz 365 dana.



U centar za posjetitelje bura će se ''smjestiti'' i na osnovi Plana razvoja kulturnog turizma do 2020. godine, koji je Grad usvojio prije dvije godine, a u kojem stoji da je kao vjetar posebna atrakcija jer fenomen prizora mora po buri posljednjih godina u naš grad privlači sve više ''lovaca na oluje''.



Kako pojašnjavaju direktorica TZ-a Makarska Hloverka Novak Srzić i ravnateljica MARA-e Lidija Vukadin Vranješ, uz čiju je stručnu suradnju TZ Makarska od Ministarstva turizma i dobila 700 tisuća kuna za centar vrijedan ukupno 1,6 milijuna kuna, za prezentaciju bure zaslužna je projektantica Ana Katurić (33) iz Dugoga Rata, suradnica zagrebačke tvrtke "Urbanex".



- Bura je zamišljena kao energija baštine i naglasak će kroz multimediju, kakve nema u Hrvatskoj, biti na njezinu zvučnom efektu. Projektantica se školovala i radi u Milanu, a kada je posjetila Makarsku za vrijeme olujne bure, odveli smo je na poluotok Sv. Petar, gdje je ostala fascinirana prašinom i udarima vjetra. Tako će ona razmotriti mogućnost predstavljanja bure kao energije koja pokreće, pa će se naš vjetar moći vizualno i slušno osjetiti, a dijelom i doživjeti dodirom, odnosno osjetom soli u zraku - pojašnjava nam Lidija Vukadin Vranješ, dodavši da je za snimanje cijelog procesa bure, od njezina nastanka do stišavanja, TZ Makarska angažirala fotografa Krešimira Žanetića, koji sada prati i ''vreba'' početak bure kako bi ovjekovječio divljanje mora i na koncu njegov smiraj.



Kako napominje, u centru je planirana simulacija bure kroz najnovije tehnologije koje mogu simulirati i orkane.



- Koliko je god bura u Makarskoj zastrašujuća i opasna jer je nažalost zabilježeno nekoliko smrtnih slučajeva, s druge strane je fascinantna jer su prizori bure i boja mora i neba fenomenalni pa je kao takva projektantima zapravo najveći izazov - dodaje ravnateljica MARA-e, koja podsjeća na to da je prezentacija centra za posjetitelje lani u Ministarstvu turizma ocijenjena najkvalitetnijim sufinanciranim projektom upravo zbog interpretacije baštine kroz nove medije.



Veliku potporu MARA-i i TZ-u Makarska dao je i dogradonačelnik Dražen Nemčić, koji je podržao ideju da turistima treba pružiti sadržaj jer je, kako kažu Lidija Vukadin Vranješ i Hloverka Novak Srzić, turizam industrija doživljaja, a ne događaja.



- Makarska je, među ostalim, prepoznatljiva i po buri, a naši gosti tijekom ljeta imaju vrlo malo šanse da je dožive i vide kako zapravo izgleda njezina razorna moć i zvukovi koje proizvodi. Tako da će simulacija bure u centru za posjetitelje turistima biti dobar pokazatelj kako se u našem gradu živi zimi i što nam zapravo bura predstavlja - kazao je Nemčić.



Inače, poanta centra za posjetitelje je da on bude polazište svakoga gosta, tako da će se iz palače upravljati svim turističkim aktivnostima i u Makarskoj i na cijeloj Rivijeri. Kako napominje ravnateljica MARA-e, turistima se nude sunce, more i plaža, a informiranost vezana za sadržaje destinacije je skoro pa nikakva.



Stoga je i glavna ideja TZ-a i MARA-e bila informiranje gosta i povezivanje svih atrakcija Rivijere i Zabiokovlja pa se započelo s projektnim zadatkom, u čemu je pri muzeološkom postavu pomogao i ravnatelj Gradske galerije "Antun Gojak" Josip Karamatić.



Inače, budući centar za posjetitelje sastavljen je od pet dijelova: informativne i iskustvene multimedije, multimedijalne interpretacije, informativnog pulta, slastičarnice tradicionalne slastice ''Makar slatko'' i suvenirnice.



I vanjski dio centra, koji će imati tri ulaza, bit će potpuno iskorišten pa će se organizirati radionice na otvorenome i brojna kulturna događanja. Ispred palače Tonoli bit će postavljena solarna klupa, a na zidićima jastuci izrađeni na tkalačkom stanu s tradicionalnim motivima, dok će se fasada noću pretvoriti u zvjezdano nebo upotrebom solarnih izvora svjetla kroz inovativne i umjetnički vrijedne svjetlosne instalacije.

Cilj je umjetnička interpretacija snage bure

Koliko je fascinirana burom koju će u sklopu multimedijalnog uređenja unutrašnjosti centra za posjetitelje predočiti turistima, otkrila nam je i projektantica tvrtke "Urbanex" Ana Katurić. Kako je kazala, bura će zapravo biti prezentirana gostima kao nesvakidašnja pojava.



- Zbog jake energije bure odlučili smo taj element ponude predstaviti posjetiteljima kroz veliku instalaciju. Ako nam bude nedostajalo prikaza dovoljno jake bure, planirali smo je miješati s nekakvom animacijom kako bismo pojačali taj efekt u ozvučenom prostoru. Zapravo nam je cilj umjetnička interpretacija i doživljaj snage bure, mada se ostali efekti dobiju vrlo lako kroz strujanje zraka fenovima - kazala je Katurić.