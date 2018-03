Ovoga ljeta sprema se invazija na Brač: prema najvećem dalmatinskom otoku kreću nove zračne linije, očekuje se 47 tisuća aviogostiju!

Godinu dana nakon što je u rad puštena nova produžena pista Zračne luke Brač, ove godine planira se da će na nju sletjeti dvostruko više putnika nego lani, pa bi s 47 tisuća aviogostiju koliko ih očekuje temeljem već potpisanim ugovora i najava letova, Brač imao najbolju godinu u povijesti zračne luke.



Sve su to planovi koji se počinju realizirati već od idućeg tjedna kada prema tom srednjodalmatinskom otoku kreću prve linije nacionalnog prijevoznika "Croatia Airlines" koji će utorkom i subotom letjeti prema Braču sve do polovice listopada, a od svibnja zračna luka će primati i zrakoplove iz nekoliko europskih metropola.



- Iz Zagreba će se letjeti zrakoplovima "Dash" s 86 sjedala, a od svibnja prvi put se uvodi linija "Adria Airwaysa" iz Ljubljane prema Braču. Letjeti će mlazni avioni "bombardier" s 80 sjedala na linijskom letu, a ono što je posebno važno jest da je taj avioprijevoznik oglasio letove kojima se preko Ljubljane na Brač izravno stiže iz Pariza, Bruxellesa i Amsterdama. Oni nude dolazak na Brač s presjedanjem u Ljubljani, što mnogim europskim gostima može biti jako važno, jer time skraćuju put do otoka - kazao nam je Tonči Peović, direktor Zračne luke Brač.

Izravna veza s europskim metropolama

U najboljim godinama svojeg rada, Zračna luka Brač imala je oko 37 tisuća putnika, ali u godinama neulaganja i neprilagođene infrastrukture, promet je značajno padao, a u nekim godinama i potpuno nestao.



No, zanimanje tržišta za dolazak avionom izravno na otok sve je veće, čemu u prilog idu i turistički trendovi sve kraćih odmora i želje gostiju da što manje vremena izgube na putovanju, osobito kada su otoci u pitanju.



Zato će se od ovog ljeta moći na Brač izravnom aviovezom prvi put iz švicarskog Berna kompanijom "Skyworks" koja će od lipnja letjeti subotom avionom od 60 mjesta, baš kao što će i Luksemburg biti povezan s Bračem svakog tjedna.



Najveći svjetski turoperator TUI pojačava sve svoje linije prema Braču, pa tako leti iz Bruxellesa, Roterdama i Deauvilla, jer je veliki putnički promet u zračnoj luci Split nagnao neke od kompanija da traže alternativne mogućnosti dolaska u srednju Dalmaciju, za što se Brač pokazao odličnim rješenjem. U špici sezone očekuju se i dvije tjedne linije za Brač iz Italije.



- Ovo je ogromni iskorak koji se radi ove godine u broju putnika, jer osim najavljenih linija, Brač ima i jako puno malih privatnih aviona koje isto treba servisirati pa će biti puno posla. Ali, to su slatke brige jer sada s pistom od 1760 metara smo ušli u kategoriju zračnih luka do 1800 metara dužine koje mogu primiti zrakoplove do 150 mjesta.



Planovi su nam u drugoj fazi radova do 2020. godine produžiti pistu na 2400 metara čime bi na Brač mogao slijetati i zrakoplov tipa Boeing 737- kaže Peović, najavljujući vruće ljeto na bračkoj zrakoplovnoj pisti i u zračnoj luci u kojoj je zaposleno 17 radnika, a primaju i nove zbog povećanja opsega posla.



U svakom slučaju, u odnosu na prošlogodišnjih 23 tisuće putnika, pred zračnom lukom je godina koja bi mogla značiti veliki iskorak otočnog turizma u avioprometu.