- Veterinaru Mariju Gavranoviću za sterilizaciju uličnih mačaka u Makarskoj poslali smo tisuću eura, preko udruge "Didona". Dogovor je bio da će naši iz Stuttgarta u kolovozu pohvatati životinje i odvesti ih njemu u ambulantu "Vet-Vision" u Splitu. Kad je, međutim, primio novac prestao nam se javljati – priča nam Gordana Soller, poznata aktivistica.



Njeno njemačko društvo za zaštitu životinja već je u 14 gradova provelo hvalevrijednu akciju sterilizacije uličnih mačaka. Prevareni su, kaže Gordana Soller, Gavranović je, veli, izmislio i imena i adrese ljudi za koje tvrdi da su sudjelovali u sterilizaciji.



- Na naše inzistiranje dobili smo tu listu i račun. Kontaktirali smo navedene osobe i one nisu imale pojma o čemu pričamo. Pitali smo onda Marija kako je to moguće. Odgovorio je da postoji druga lista, ali da ljudi žele ostati anonimni. Poslao je novi popis, ovaj put bez računa. Napisao je brojeve telefona kolegica s posla njegove sestre. To znamo jer su nam tako rekle kad smo ih nazvali. Ostale su paf. Nemaju pojma za koju svrhu su davale podatke. Onda sam ga tražila treću varijantu... – nastavlja Gordana.



Toliko se pravila "luda" da je na kraju i veterinaru dozlogrdilo pa joj je, kaže, obećao vratiti novac. Od tada je, gleda Gordana na kalendar, prošlo već neka dva mjeseca.



- Govori on meni "šta je to hiljadu eura, vratit ću vam". Bezobrazluk! Mi pomažemo socijalno ugroženim vlasnicima ljubimaca diljem Europe i uvijek rade naši volonteri u suradnji s veterinarima, pa nije nam ovo prvi put – iznenađeno će naša sugovornica.

Nisu amateri. I čvrsto vjeruju da su prevareni.



U studenom, objašnjava Gordana Soller, Nijemci su opet stigli u Makarsku, pohvatali su 23 mačke i odnijeli ih na sterilizaciju u drugu splitsku ambulantu. Kaznenu prijavu protiv Marija Gavranovića, međutim, nisu podigli.

- Nein, nein. Dogodila nam se već slična situacija ranije. Kad smo tražili novinare da razgovaraju s tim veterinarom pristao je vratiti novac. Mislila sam da će tako i sada biti, ali... - sliježe ramenima aktivistkinja i daje nam tu treću Gavranovićevu listu.



Zamolila nas je da mi kontaktiramo imena. Ne dižu joj slušalicu, jer, kaže, vide da je poziv iz Njemačke.

Nazvali smo broj upisan pod prezimenom Jagnić. Prema evidenciji, veterinar Gavranović sterilizira je toj osobi dvije muške i jednu žensku mačku. Piše da Jagnić živi u Cvjetnoj ulici, u Makarskoj.



Na naše "dobar dan, koga smo dobili?", čujemo "Ne znam koga ste trebali, ovdje veterinar iz Supetra."

Baš zanimljivo, a zanimljivo je i to što je ambulanta u Supetru dio Gavranovićeve tvrtke "Vet-Vision".



Idemo do sljedećeg imena. Pod Jelena Radnić Gavranović je bez ustručavanja upisao svoj broj mobitela. Toliko o uvođenju Istanbulske konvencije.



A fiktivna Jelena, prema evidenciji, živi na tri adrese u Makarskoj - Put Mlikarica i Trg 4. svibnja. I neki Radnić bez imena živi u Vinogradarskoj, ali ima isti broj mobitela kao Jelena, odnosno Gavranović. "Jeleni" je, tvrdi veterinar malo niže svojim potpisom, sterilizirao sedam maca.



Iduća s popisa je Tanja Vukičević. Volonterka splitske udruge "Deseti život". Pozivom na liječničkim rukopisom našvrljani broj čuli smo: "Dobar dan, Daliborka je iz "Vet-Visiona."



Tanja također, tvrdi veterinar pečatom, prema evidenciji živi na više ulica po Makarskoj (Meštrovićeva i Pavlinovićeva), a piše da joj je Gavranović sedam mačaka sterilizirao... Zna li ona za to?



- Nismo sterilizirali mačke koje je financirala udruga "Didona". Ni hvatali, ni lovili mačke po Makarskoj. Ni ja ni kolegice iz udruge. Ne stignemo ni sve planirane po Splitu sterilizirati – demantira stvarna Tanja, dodajući kako ponekad surađuju s "Vet-Visionom".



Odlučno ponavlja kako u slučaj Makarska nije upućena, pa ga ne bi ni komentirala. Niti jednu mačku iz Makarske, tvrdi, nije donijela na sterilizaciju, ni kod Gavranovića, ni kod bilo kojeg drugog veterinara.



Dalje na popisu je izvjesni Vidović. Živi i u Zagrebačkoj ulici i u Ante Starčevića i u Petra Perice, tri adrese a isti broj mobitela. Telefon mu ne zvoni. Isto kao ni fiktivnome Burazinu. Taj navodno stanuje u ulicama Kralja Petra Krešimira i u Breljanskoj, a koristi dva broja mobitela. Identični su, samo što jedan počinje s "099", a drugi s "098". Ne javlja se na nijedan. Ne možer. Birali smo, naime, "broj koji se ne koristi".



Zato smo zvali gore spomenutu Jelenu. Odnosno Gavranovića. Poslao nam je SMS da je u Emiratima do ponedjeljka. No, i u Dubaiju ima interneta, pa smo ipak iskamčil sljedeću njegovu napisanu izjavu:



- Posao je obavljen za udrugu "Didona - veterinari za zaštitu i dobrobit životinja", što im je i naplaćeno. Ostale objede i gluposti ne želim komentirati - poručio je Gavranović uz potpis "dr.med.vet".



Na inzistiranje da nam kaže čije su mačke kastrirane, odnosno sterilizirane, odgovara "radi se o uličnim mačkama čija je kastracija obavljena na njihovu dobrobit. Sve ostalo je nevažno".



Tražili smo dokaze da je sterilizacija obavljena, ali smo dobili "sve sam vam rekao". Na pitanje zašto su u tablici navedeni brojevi mobitela veterinara iz njegove tvrtke pored imena ljudi iz Makarske tek je "udario" "seen".