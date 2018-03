Policijska postaja Vis izvijestila je da je u subotu oko 8.10 sati u viškom akvatoriju uočeno tijelo. Ističu da se najvjerojatnije radi o njemačkom skiperu (62) koji je u četvrtak navečer pao s jedrilice.



U tijeku je vađenje tijela, nakon čega, kažu u Policijskoj postaji, slijedi identifikacija.

Podsjetimo, u četvrtak navečer je u akvatoriju 3,5 NM od velike sjeverne uvale na otoku Visu, u moru nestao njemački državljanin M.H. (62), koji je prema za sada dostupnim informacijama, bio skiper na jedrilici "Xarifa". Brod je plovio iz Šibenika prema talijanskoj luci Viesta.

Na brodu je bio i H.L. (61), također njemački državljanin. Kako se pretpostavlja, nesretni nautičar upao je u more zbog jakog vjetra.

U ključnom trenutku, oko 20 sati, jačina vjetra bila je 5 bofora, što je granica olujne jačine, a more je bilo uzburkano (vrlo visoki valovi).

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru zatražila je isplovljavanje policijskog plovila radi uključivanja u zajedničku akciju traganja i spašavanja.

Dva sata iza pola noći ribarski brod "Sjajni", uz pratnju policijskog plovila doteglio je pronađenu jedrilicu u luku Vis, s drugim Nijemcem, koji je zbrinut. Tijekom petka nastavljena je akcija traganja za nestalim nautičarem. Sudjeluju brodovi Lučke kapetanije i policije.

Spasilačka akcija počela je u četvrtak u 19.57 kada je s jedrilice upućen poziv Obalnoj postaji Split-radio. Kasnije je Centru 112 u Splitu, s broda u oluji, javljeno da je jedan nautičar pao u more.

U akciju su krenula sva rapoloživa plovila: SAR brod Lučke kapetanije Split, brodica Lučke ispostave Milna, brod Pomorske policije Split, brod Obalne straže RH, privatna ribarica "Sjajni" i privatni gliser, gumenjak.

Jedrilica je pronađena u 22.25, policijski brod nije joj mogao prići, pa se čekao dolazak SAR broda LK Split, čiji su službenici uspješno evakuirali člana posade jedrilice, dok je ribarica "Sjajni" uzela jedrilicu u tegalj i odvela je u višku gradsku luku u 1.55.

Prema izjavi spašenog člana posade, pad skipera u more navodno se dogodio netom prije upućivanja prvog poziva, kada je Nijemac otišao na palubu odakle ga je u jednom trenutku udar vjetra bacio u more, nakon čega mu je kolega uspio dobaciti kolut za spašavanje s konopcem, no budući da je skipera izgubio iz vida aktivirao je uređaj "DSC distress-call", za odašiljanje poziva pogibelji.