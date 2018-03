Priča o omiškom nepotizmu dobila novi nastavak: posao nastavnice engleskog 'slučajno' dobila baš kći nastavnice u istoj školi, koja nema ni diplomu Filozofskog fakulteta. Ravnateljica opet ima svoje objašnjenje, a oglasilo se i Ministarstvo

Nakon otkrića da su u omiškoj Osnovnoj školi Josipa Pupačića na traženo jedno mjesto učitelja/učiteljice tjelesne i zdravstvene kulture najprije na natječaju odabrana dvojica sinova dvojice nastavnika tjelesne kulture iz iste škole, a onda je natječaj u tom dijelu ipak poništen zbog "proceduralne pogreške", o čemu je "Slobodna" prva pisala, čini se da nema kraja zbrinjavanju pomlatka prosvjetara iz te škole – u istoj toj školi, naravno.

Kako se u omiškoj školi dijele poslovi: na jedno mjesto postavili sinove dvojice nastavnika, 'objašnjenje' ravnateljice će vas ostaviti bez riječi

Na istom tom natječaju, raspisanom 23. veljače, a rezultati su objavljeni s datumom 19. 3., posao u školi na radnome mjestu učitelja/učiteljice engleskog jezika, neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) za rad u matičnoj školi, dobila je Josipa Gudelj.



Ona je učiteljica razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta engleski jezik i, kako je potvrdio povjerenik za informiranje iz te škole, kći djelatnice iste te škole, također nastavnice engleskog jezika Viktorije Gudelj.



Ravnateljica profesorica Davorka Deur, koja nam je prije koji dan odbrusila kako nismo kompetentni shvatiti što je "proceduralna pogreška" zbog koje je poništen natječaj na kojemu su izabrana dvojica sinova, ovaj put nije htjela razgovarati s nama. Nakon što smo joj napomenuli da nam je dužna dati informaciju prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, uputila nas je na povjerenika za informiranje u školi.



Ne spominjući u tom dijelu bilo kakve konotacije o nepotizmu, postavili smo mu pitanje, a sukladno informacijama koje smo dobili od izvora bliskih školi, na osnovi kojih je kriterija primljena Josipa Gudelj kada je, prema našim saznanjima, među kandidatima bilo i onih s jačom obrazovnom kvalifikacijom, to jest profesora engleskog jezika. Povjerenik bez imena odgovara da se doista na to radno mjesto javilo 11 kandidata, od kojih je čak 10 ispunjavalo uvjete natječaja prema pripadajućem Zakonu o odgoju i obrazovanju i Pravilniku o stručnoj spremi.



– Od prijavljenih kandidata, Školskom odboru je predložena Josipa Gudelj, učiteljica razredne nastave s pojačanim programom iz predmeta engleski jezik, koja ispunjava sve uvjete natječaja te ima potrebne obrazovne kvalifikacije prema navedenom Zakonu i Pravilniku (čl. 7.a). Članovi Školskog odbora dali su prethodnu suglasnost na prijedlog ravnateljice. Majka izabrane kandidatkinje je radnica škole – stoji u odgovoru povjerenika.



Slično su o ovome slučaju odgovorili i iz Ministarstva obrazovanja i znanosti, također se pozivajući na isti zakon i pravilnik, dodajući kako "iz vašeg upita ne proizlazi da je riječ o povredi zakona ili drugog propisa". Međutim, precizan odgovor na pitanje zašto je između deset kandidata koji redom, kao i ona, ispunjavaju uvjete iz natječaja, izabrana baš kći djelatnice škole – nismo dobili ni na jednoj adresi.



Školu i Ministarstvo pitali smo također smatraju li primjerenima riječi ravnateljice Davorke Deur izrečene novinaru portala Indeks.hr, prije svega vezano uz slučaj (ne)zapošljavanja dvojice sinova u toj školi: "Eklatantna istina je da se radi o nepotizmu. Ali, kažem vam, jedno je nepotizam u jednom malom Omišu, nego što to može biti u Zagrebu, Splitu ili nekom većem gradu."

Povjerenik omiške škole odgovorio je samo da zapošljavanja nije bilo jer je odluka Školskog odbora poništena te nije proizvela pravne učinke, a ujedno ne postoje nikakve zakonske zapreke za izbor navedenih kandidata. Iz Ministarstva su pak odgovorili:

– Ako je izjava ravnateljice vjerodostojno prenesena u medijima, dakako da je neprimjerena. Međutim, ne možemo je komentirati, osobito s obzirom na to da je inspekcijski postupak (vezano uz poništeni natječaj izbora dvojice sinova na traženo jedno radno mjesto, op.a.) u tijeku.



O rezultatima tog nadzora ćemo nakon okončanja svakako izvijestiti.



Ako nekome to nešto znači, prema rezultatima od petka, omiška Osnovna škola Josipa Pupačića, iako je poslala prijavu, nije odabrana među škole u kojima od jeseni počinje eksperimentalna provedba kurikularne reforme.