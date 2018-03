Skriveni raj na Braču: od kamene kućice stare 200 godina stvorili robinzonsku oazu koju su gosti spremni masno platiti

Kako bi svoju apartmansku ponudu podigli na višu razinu, te konkurirali na sve većem i raznolikijem turističkom tržištu, obitelj Mirjane i Arsena Perasića s otoka Brača poslužila se prilično jednostavnim receptom.



Iskoristili su, naime, sve prednosti koje im pruža prekrasna i od javnosti izolirana lokacija njihove kuće za odmor "Beach house - Fisherman house", kao i najbolju moguću ponudu sadržaja koju otok može pružiti. Perasićevi su se usko povezali s lokalnim ljudima, pa svoje goste povezuju s njima obogaćujući tako svoju iznajmljivačku ponudu.



Njihova mala kamena kuća udaljena je tek nekoliko metara od mora u uvali Mutnik između Supetra i Miraca, poznatoj po ljekovitom blatu, na sjevernoj strani otoka. Privatnost i prekrasno prirodno okruženje upotpunjeno morem, maslinama, borovima i zvukom cvrčaka, glavni su aduti koji osvoje goste što stižu već početkom lipnja, a posljednji od njih odlaze početkom listopada.

Drvene grede

- Kuća datira od prije 200 godina, a na austrougarskim kartama nosi oznaku čestica zgrade 1 katastarska općina Mirca, što potvrđuje njezinu starost, jer sigurno je izgrađena prije negoli se i formirao katastar na otoku.



Nekad davno, tu je bilo pristanište za brodove koji su odvozili otočne proizvode: vino, ulje, rogače, buhač, smilje i lavandu, a kasnije je tu djelovala i uljara, o čemu svjedoče kamenica za ulje i okruglo kolo koje je danas ukrasni stol u dvorištu.



Moj pokojni nono Vjeko Perasić kupio je kuću 1957. godine kada je bila u prilično ruševnom stanju. Renovirana je kao obiteljska vikendica iako tada nije bilo ni tekuće vode ni struje. S vremenom se preuređivala, tako da je njezin sadašnji izgled u potpunosti rezultat ulaganja i truba cijele obitelji - govori nam Nino Perasić, sin Mirjane i Arsena.



Njihova kuća za odmor može primiti do pet osoba, a uz zadržan tradicionalni štih - kamen, drvo, rustikalne pločice, stare drvene grede na stropu i pola metra debeli zidovi kao sjajna izolacija - opremljena je svim detaljima koji gostima čine boravak ugodnijim.



- Pazilo se na svaki detalj. Klupice na prozorima su od starih kamenica, grede na plafonu su iz 1958. godine, a stolarija drvena. Vrata su ručni rad od punog drva. Čak smo iskoristili nekadašnji kamen za mljevenje maslina kao stol u dvorištu. Dio namještaja je star i obnovljen, a dio je izradio moj nono.



Svake godine našim gostima dodamo nešto novo, bilo da je riječ o komadu namještaja, pomno odabranog ili većem televizoru, nadstrešnici na terasi, kakvom ukrasu poput kamene buće koja je prije bila bunar. Ovog ljeta na plaži će ih dočekati kajaci koje će moći koristiti bez naknade i istraživati okolne uvale s njima, a vjerojatno i baldahini za odmor. Bazen nemamo iako za njega ima upita, no moguće je da će i on doći na red u sljedećim sezonama - kaže Nino.

Gostima je važan mir

Kako sve ne bi ostalo tek na lijepoj kući i plaži, obitelj Perasić redovito ponudi svojim gostima i 'program plus', ovisno o željama i interesu gostiju.



- Dolaze nam mahom obiteljski ljudi s djecom, veće platežne moći koji iznimno drže do svoje privatnosti, žele mir i odmor u pravom smislu te riječi, a svakako žele ćutiti ono najbolje što otok pruža. Tako ih povezujemo s bračkim vinarima poput privatne vinarije Senjković gdje kušaju vina ili pak s domaćim ugostiteljima.



Mnogi su zainteresirani za ronjenje, pa ih vodimo kod Petronija Tasića i njegov ronilački centar Draulik Milna. Ako se žele provozati brodom, jedriti ili loviti ribu, tu su naši lokalni brodari koji će ih odvesti na željene ture od kojih im je ipak najveći hit Modra špilja.



Oni koji vole adrenalin, idu u obilazak otoka ili ih naši prijatelji iz Aldure u Sutivanu vode na penjanje na jedno od bračkih penjališta ili biciklima u istraživanje otoka. Kako sam član PD Profunda, goste rado povežem s kolegama pa se neki odluče na šetačke ture - kazuje Perasić čija koncepcija turizma ima svoju potvrdu - gosti mu se redovito vraćaju, preporučuju ga svojim prijateljima, a tek što dođu na Brač, već se rezerviraju za iduću godinu.



- Našim gostima je važan mir, vrijeme koje će provesti s obitelji, a da ih mi ne gnjavimo nepotrebnim sitnicama, no znaju da smo im uvijek dostupni i spremni pomoći ako što treba kako bi im boravak bio što ugodniji. I ta dodatna ponuda njima jako znači jer na taj način upoznaju okruženje, život lokalnih ljudi i provedu nezaboravne trenutke na atraktivnim lokacijama, a opet daleko od masovnog turizma - napominje Nino.