Od sinoć traje intenzivna potraga za skipperom koji je sinoć pao s jedrilice u more u Viškom kanalu, dok je drugi muškarac (61) iz Njemačke pronađen na plovilu u prvim satima petka te osim pretrpljenog šoka nema tjelesnih ozljeda, doznaje se u splitskoj policiji.



Događaj se zbio u četvrtak u 21.15 sati, kada je zaprimljena informacija od Nacionalnog pomorskog centra za prikupljanje podataka Zadar da je Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru zatražila isplovljavanje policijskog plovila radi uključivanja u zajedničku akciju traganja i spašavanja za muškarcem koji je s jedrilice pao u more u Viškom kanalu.



U 22.25 jedrilica je pronađena nedaleko od otoka Visa, no brod Pomorske policije Split zbog visokih valova i jakih udara bure nije mogao prići jedrilici kako bi obavili evakuaciju. Tek nakon dolaska broda LK Split, uspješno je evakuiran 61-godišnji Nijemac.



Noćas oko 2 sata ribarski brod je uz pratnju službenog policijskog plovila u luku Vis doteglio pronađenu jedrilicu, na kojoj se nalazio Nijemac kojega je pregledao liječnik i zbrinut je.



Prema izjavi spašenog člana posade pad skippera u more navodno se dogodio kada je nestali otišao na palubu odakle ga je u jednom trenutku jaki udar vjetra odbacio u more. Njegov suputnik mu je uspio dobaciti kolut za spašavanje s konopcem, no skipper je uskoro nestao na pučini.



"Tijekom jutra nastavljena je akcija traganja za muškarcem koji je sinoć tijekom noći s jedrilice pao u more, kojom rukovodi Nacionalna središnjica za traganje i spašavanje na moru, a u kojoj sudjeluju plovila Lučke kapetanije i policijsko plovilo", kazala je glasnogovornica PU splitsko-dalmatinske Antonela Lolić.



Pomorska potraga nastavljena je jutros, 23. ožujka, a uz uključene jedinice u pomorsko traganje angažiran je i zrakoplov Obalne straže, koji obavlja zračnu potragu područja traganja, za sada nažalost bez rezultata.