Snježna vijavica pogodila Cetinski kraj, jak vjetar stvara nanose visoke jedan metar

Bura s orkanskim udarima donijela je snježnu vijavicu u Cetinski kraj u četvrtak poslije 22 sata. Vrlo malo snijega zadržalo se na tlu.



Najviše na širem triljskom području, na vojničkoj visoravni, od Trilja prema Cisti Provo te na tijaričkom horizontu gdje ga je napadalo do 5 centimetara. I tako male padaline stvaraju velike probleme u prometu jer se zbog udara vjetra stvaraju snježni nanosi visine i preko jedan metar.



Najproblematičnije je na županijskim prometnicama Tijarica – Aržano i Voštane – Rože. Na dionici državne ceste D-219 Sinj – Vaganj u petak rano ujutro proglašeni su zimski uvjeti.



Sinoć od 22 sata s četiri vozila zimske službe počeli smo s preventivnim intervencijama na cestama koje smo tretirali kalcijevim kloridom i sipinom. Prioritetno smo najprije posuli dionice D-1 od Križica do Vrlike, D-220 od Trilja do Kamenskog te D-60 od Brnaza do Biorina, a potom smo prešli na županijske prometnice.



Na cestama Tijarica – Aržano i Voštane – Rože angažirane su dvije ralice koje uklanjaju snježne nanose i održavaju te prometnice prohodnim – kazao nam je u petak ujutro Nediljko Živaljić, poslovođa u Nadcestariji Sinj.