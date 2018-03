U Hrvatskoj godišnje u prosjeku od raka pluća oboli ukupno 3000 ljudi, a 2700 ih umre

U zadnja četiri mjeseca dogodila se ekspanzija mezotelioma, znači to je faza kad azbestoza prelazi u rak pluća.

Prema našim saznanjima, riječ je o dvadesetak ljudi, što je prevelik broj. Nije riječ samo o osobama koje su radile u "Salonitu", nego o ljudima iz cijelog solinskog bazena i okolice, poput Splita i Kaštela.



Neki od tih ljudi ne znaju što im je činiti, bilo je puno poziva jer ne znaju kompletnu proceduru, stoga nam je cilj bio na ovu tribinu dovesti stručne ljude koji se bave baš tom problematikom i koji će im pomoći i savjetovati ih – kazao nam je Teo Mandić, predsjednik Udruge oboljelih od azbestoze "Biglovi azbesta", koja je osnovana prije 14 godina u Vranjicu.



U udruzi je 45 ljudi, s tim da su članovi udruge, kaže, i članovi povjerenstva za rješavanje obeštećenja profesionalno oboljelih izloženih azbestu, a isto tako i članovi radne skupine za nove zakone o azbestu.



– No, nismo ovdje orijentirani samo na ljude iz naše udruge, nego i šire, na sve one tvrtke koje su radile s azbestom, ne samo u proizvodnji, nego i na one koji su ga ugrađivali, prerađivali, rezali i slično.



Dosta ljudi iz "Salonita" i "Plobesta" Ploče ima azbestozu, ali ima ih i iz splitskog škvera te drugih iz cijele Hrvatske – kazao je Mandić te je naveo podatak da u Hrvatskoj godišnje u prosjeku od raka pluća oboli ukupno 3000 ljudi, a 2700 ih umre.



– Nažalost, nemamo podatke koliko je među njima oboljelih od posljedica azbestoze, budući da su zabilježeni samo oni koji imaju profesionalno oboljenje – kaže Mandić.



Ističe da nisu zadovoljni odnosom države prema oboljelima.



– Ljudi su prepušteni institucijama, gdje se opet sve svede na pojedince, ili su prepušteni svojoj obitelji pa se bore kako znaju i umiju. Nažalost, prije osam godina izgubili smo u KBC-u Split i referalni centar za azbestozu koji smo imali – zaključuje Mandić.