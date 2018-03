Radnici Brodotrogira prosvjedovali zbog smanjivanja plaća, podršku im dao i gradonačelnik: Zabrinut sam za sudbinu škvera, ako se ugasi to će imati nesagledive posljedice

Radnicima trogirskog škvera u srijedu su isplaćene plaće za veljaču koje su kasnile šest dana, a koje su po riječima sindikalnog povjerenja SMH-a Andra Belasa, značajno umanjene.



Ogorčeni zbog toga njih dvjestotinjak se u četvrtak spontano za vrijeme marende od 10 do 10.30 sati okupilo ispred Upravne zgrade prosvjedujući i tražeći da im se u ime poslodavca netko obrati te objasni zašto im se od listopada prošle godine kontinuirano plaće "krešu“ te su dosegle mizerne iznose čak i niže od 3000 kuna.



U prosvjednom pismu kojega su naslovili „Doveli ste nas do ruba i zato vas pitamo i tražimo odgovore“ kojega su potpisali kao radnici Brodotrogira naveli su pet pitanja. Prvo je glasilo :Zbog čega nam smanjujete plaće koje smo pošteno zaradili? Ne prihvaćamo odgovor o nelikvidnosti i našem neradu. Zbog toga nismo krivi mi radnici već rukovodeći kadar koji je zadužen za pronalaženje i organizaciju posla.



Brodotrogir konačno isplatio plaće, ali radnici i dalje strahuju: Nitko ne garantira da neće biti otkaza



Drugo pitanje odnosilo se zašto Uprava pošteno ne izradi sistematizaciju radnih mjesta i program zbrinjavanja za višak zaposlenika. Treće je bilo zašto dozvoljavate da mi moramo nakon kooperanata ispravljati njihove kardinalne greške i tako trošiti duple sate za isti posao (konkretno za poslove na NOV 346)? Četvrto -koji su poslovi planirani u idućih pet godina ili najmanje naredne dvije godine, i posljednje kada ćete isplatiti jubilarne nagrade za 2017. i 2018.godinu.



Na kraju najvažnije pitanje koje su uputili vlasniku škvera Danku Končaru bilo je :Je li kupio Brodotrogir zbog svojih osobnih ili zajedničkih interesa s radnicima?



U istoj prosvjednoj noti obratili su se Končaru podsjećajući ga kako se 6.travnja 2013.godine kada je njegova tvrtka „Kermas energija d.o.o. „ kupila brodogradilište obvezao kao vlasnik provesti program restrukturiranja koji će dugoročno opstati na tržištu i to prema načelu održivog razvoja.



Međutim, navode radnici kako nakon pet godina vide da Končaru brodograđevna industrija nije prioritet iako u programu restrukturiranja stoji da brodogradnja mora biti zastupljena sa 60 posto.



Tome u prilog nabrojili su kako vlasnik nije proveo tehnološku obnovu škvera što je bio dužan po programu restrukturiranja osim što je iz Kraljevice doneseno nekoliko zastarjelih dizalica, na desetke derutnih tokarskih strojeva, bušilica i druge opreme koja sada trune na odlagalištu otpada.



Po istom programu ustvrdili su kako su bile predviđene investicije za nabavku 160 i 36 tonske dizalice ,tračnice za dizalice, robota za zavarivanje u ukupnom iznosu od 27.460.000 eura do kojih nije došlo kao ni do premještanja skladišta limova i profila, izgradnje nove hale za obrade, premještanje strojeva za rezanje ,postavljanja mikro panel linije …. Sve to nije ostvareno.Ostala su samo puka obećanja navode.



Jedina prava ulaganja odnose se na ona u nove uslužne i nautičke djelatnosti koje i nisu u planu restrukturiranja i za koje nisu predviđene državne potpore. Riječ je o profitabilnim djelatnostima na prostorima izvan onih koji obuhvaćaju brodograđevnu industriju zaključuju radnici u svom prosvjednom pismu.



Od Marija Juranovića, predstavnika Radničkog vijeća doznajemo kako su okupljeni radnici tražili da im se obrati Mateo Tramontana, član Uprave, no da se on iz svog ureda nije spustio između njih.



Primio je u ured trojicu predstavnika , ali on i dalje „tjera „svoju priču kako novca nema , kako je za sve kriva nelikvidnost i kako je veći trošak tvrtke nego što se zaradi. Mi zato nismo krivi, već Uprava rezolutno će Juranović. Dodao je kako će se sutra, u petak, za vrijeme marende radnici opet okupiti ispred zgrade Uprave , a koliko će takvo okupljanje trajati ovisit će o tome kada će dobiti konkretne odgovore na njihova pitanja rekao je.



Trogirski gradonačelnik Ante Bilić (SDP) primio je danas sindikaliste te im je dao potporu u borbi za njihova prava.



- Zabrinut sam za sudbinu brodogradilišta. U stalnom sam kontaktu s vlasnikom Dankom Končarom. Zakazali smo tematsku sjednicu Gradskog vijeća 7. travnja o problemima u Brodotrogiru kojoj će i on nazočiti. Posljedice gašenja škvera bile bi nesagledive za lokalnu upravu. Trećina proračuna puni se novcem iz brodogradilišta što od poreza na plaće, komunalne naknade te ostalih poreza i prireza na tvrtku.Od njega živi trenutačno 820 radnika i njihovih obitelji i toga trebamo biti svjesni ,istaknuo je gradonačelnik Bilić.

Uprava: Smanjili smo stimulativni dio plaća



Iz ureda za odnose s javnošću Brodotrogira potvrdili su nam kako je došlo do spontanog okupljanja radnika koji su tražili sastanak s Upravom koji je održan.



"U ponedjeljak započinje kolektivno pregovaranja tijekom kojega će se raspraviti sva otvorena pitanja. Što se tiče smanjenja plaće smanjen je stimulativni dio koji se razlikuje po segmentima te se ne može jednoznačno izraziti u postocima jer ovisi o učinku", navodi u mailu glasnogovornica Ivana Mitar.