Kako se u omiškoj školi dijele poslovi: na jedno mjesto postavili sinove dvojice nastavnika, 'objašnjenje' ravnateljice će vas ostaviti bez riječi

Kako se zaposliti u školi? – pitanje je, ali i odgovor na njega koji su najbolje poznati (pre)školovanim prosvjetarima s čijih su adresa u naše obrazovne ustanove upućene (uzalud) nebrojene zamolbe.



"Kucali" su tako na vrata omiške Osnovne škole Josipa Pupačića kandidati za raspisano radno mjesto učitelja tjelesne i zdravstvene kulture, "neodređeno nepuno radno vrijeme (24 sata tjedno) za rad u matičnoj školi, 1 izvršitelj/ica", ali je rasplet koji je uslijedio ovih dana najbolje ilustrirao kakve sve "Scile i Haribde" čekaju one koji na temelju svojih referencija, znanja i sposobnosti pokušavaju doći do skromne prosvjetarske plaće.



Natječaj u kojemu je, među ostalim, ponuđeno i spomenuto radno mjesto učitelja/učiteljice tjelesnog, uz prethodno navedeni uvjet, raspisan je 23. veljače. Tražio se jedan izvršitelj/izvršiteljica, što jasno piše u natječaju koji se može pronaći i na mrežnim stranicama škole. Dok su se čekali službeni rezultati, našoj su se redakciji javili izvori bliski školi upozoravajući kako je, prema njihovim saznanjima, Školski odbor izabrao ne jednog, nego dva kandidata, zbog čega su se javile sumnje da su uvjeti iz natječaja prekršeni.



Na svakoga od njih ravnomjerno je raspoređen teret nastave – umjesto jednog učitelja na 24 sata tjedno, izabrana su dva kandidata na po 12 sati tjedno. Da stvar bude bolja, a prema izvorima čiji nam je identitet poznat, upozoreno je kako su dva izabrana učitelja, Rino Kos i Marko Kuvačić, obojica magistri kineziologije – ujedno i sinovi dvojice nastavnika tjelesnog iz iste škole!



Kažemo "trebali su raditi", jer su u srijedu, napokon, ali s datumom od 19. ožujka, na mrežnim stranicama škole službeno objavljeni rezultati natječaja za radna mjesta od 23. veljače. I doista, kako se može vidjeti, imena ove dvojice sinova navedena su među izabranima, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, za natječajem predviđeno jedno mjesto učitelja tjelesnog. Međutim, to nije kraj: gotovo iste sekunde na webu škole objavljena je druga obavijest prema kojoj se taj izbor poništava! Točnije, poništava se dio natječaja od 23. veljače upravo u točki 3., dakle za izbor učitelja tjelesne i zdravstvene kulture, i to zbog "proceduralne pogreške". Isti (valjda natječaj), kaže se dalje, bit će "naknadno objavljen".



S obzirom na niz nejasnoća i nepotpunih objašnjenja, kao i pitanja na koje bi odgovori bili dobrodošli budućim kandidatima, obratili smo se ravnateljici OŠ Josipa Pupačića iz Omiša profesorici Davorki Deur s namjerom da se ova upitna situacija ipak donekle rasvijetli. Zapeli smo već na prvoj stepenici.

Molim vas, možete li nam nešto više reći o kakvoj se "proceduralnoj pogrešci" radi zbog koje je dio natječaja za ovo radno mjesto poništen?



– Kako piše, tako je. Sve je objavljeno, sve piše. Nemam što dodati ni oduzeti. Ne bih to objašnjavala, osobito ne medijima. Shvaćam vašu radoznalost, ali ne vidim što bih trebala objašnjavati.



U redu, ali nije li u interesu javnosti da zna razloge zašto je natječaj poništen?



– Možete spremiti pitanja koliko hoćete, ali odgovor će uvijek biti isti.



Dobro, možete li nam potvrditi da su prethodno izabrani učitelji sinovi vaših djelatnika?



– Svak na svašta sumnja. Na takav način ne mogu razgovarati. Sve je objavljeno, sve imate, sve je na webu škole.



Moram ipak još jednom pitati zašto nam ne želite reći o kakvoj se proceduralnoj pogrešci radi.



– Nemate kompetencije da vam to bude jasno. Sve je objavljeno...



Ravnateljica Deur počastila nas je komplimentom, pa javnosti ostavljamo otvoreno pitanje: imate li vi kompetencija proniknuti o čemu se ovdje radi? Ne trebamo ni reći da ni na pitanje kada će biti raspisan novi natječaj za ovo radno mjesto odgovor nismo dobili.

Može i bez razgovora

To radno mjesto u omiškoj školi dugo se čekalo jer se znalo da će jedna nastavnica tjelesnog u mirovinu. Iako je riječ o nepunom radnom vremenu, lakše će se vama koji uđete u sustav upotpunjavati satnica nego što će se zaposliti netko novi s burze.



Strašno je u ovome, sada već poništenom natječaju, i to što nitko kandidate nije zvao na razgovor. Prema kojem su kriteriju izabrana ova dvojica? S obzirom na to da su istovremeno objavljeni rezultati i odluka o poništenju dijela natječaja, nitko nije dobio priliku žaliti se i tražiti objašnjenja – samo je dio problema u vezi s ovim slučajem na koje su nas upozorili sugovornici.