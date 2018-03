Zbog 12.152 kune minusa ostao bez zemljišta u Makarskoj vrijednog 11 milijuna kuna: otkrivamo kako je bogati Rus koji je iz Udbine želio letjeti u svemir doživio poslovni krah

Moskovljanin Kiril Tulski, zbog 12.152 kune minusa na računu svoje tvrtke "Sparta", ostao je bez 11 milijuna kuna vrijednih građevinskih zemljišta u Makarskoj.



Do toga je došlo jer je blokada računa, iako je bila riječ o relativno malom iznosu, trajala četiri mjeseca. Zbog toga je splitska podružnica Fine u siječnju prošle godine Trgovačkom sudu u Splitu podnijela zahtjev za provedbom skraćenog stečajnog postupka, koji bi se trebao provoditi nad tvrtkama bez zaposlenika i bez imovine.



U takvim slučajevima ta državna agencija pribavi potvrdu Zavoda za mirovinsko osiguranje kojim dokazuje da tvrtka zaista nema zaposlenika. No, u svom zahtjevu navodi i kako, osim podataka o računima, nema drugih podataka o imovini tvrtke. I upravo tu često nastaje problem.



Zahtjev Fine objavljen je na e-oglasnoj ploči sudova koju Kiril Tulski, koji je ujedno i direktor svoje tvrtke, naravno, ne čita. I zašto bi?! No, činjenica je da je odgovoran što nije pazio da njegova tvrtka ne uđe u višemjesečni minus, koji ga je na koncu doveo u ovakvu situaciju.



Kako se na oglas suda nije javio ni jedan eventualni vjerovnik, sud je istodobno i otvorio i zaključio skraćeni stečajni postupak nad "Spartom", te naložio njezino brisanje iz sudskog registra. Rus je na to reagirao preko svoje odvjetnice, koja je molila da joj ne spominjemo ime, no žalba poslana Visokom trgovačkom sudu RH nije "upalila". Tako su ostala zemljišta upisana na tvrtku koja više – ne postoji.



Odvjetnica nam kaže kako do cijele situacije ne bi došlo da je prijašnjih godina državljanima Ruske Federacije bilo omogućeno da kao fizičke osobe mogu stjecati nekretnine u RH, umjesto da radi toga moraju osnovati tvrtku u Hrvatskoj.



Naravno, postoji način kako da Kiril Tulski vrati svoju imovinu smještenu na predjelima Donje Požare-Vrisika, te Požarić u Makarskoj. No, to ga neće nimalo jeftino koštati, jer će morati platiti puno više od 9269 kuna, koliko je tvrtka "Sparta" dugovala Poreznoj upravi koja joj je i blokirala račun (razlika do 12.152 kune se vjerojatno odnosila na troškove Fine za provedbu ovrhe po računu).



Radnja će se razviti u drugom "činu" te drame koji se sada vodi radi diobe novopronađene stečajne mase, odnosno 10.099 građevinskih kvadrata koje je 2008. godine Porezna uprava procijenila na 10.738.350 kuna. Sud je Zemljišniku naložio da kao vlasnika tih zemljišta upiše "stečajnu masu iza 'Sparte'".



Umjesto da se vrijedna zemljišta prodaju kako bi Porezna uprava, kao jedini vjerovnik u tom postupku, naplatila svojih 9269 kuna, stečajni upravitelj voljan je pristati na zahtjev Rusa da ovaj podmiri sve troškove i preuzme nekretnine.



No, to znači da onda mora platiti i troškove sudskog postupka, u koje spada 630 tisuća kuna bruto iznosa za nagradu stečajnom upravitelju koji bi ovaj dobio da je išao u prodaju te vrijedne imovine, zatim 120 kuna za izradu pečata, 1250 kuna za računovodstvene usluge, te 10 tisuća kuna za procjenu vrijednosti nekretnina. Ukupno 641.370 kuna tzv. sudskih troškova.



Uz to će Kiril Tulski morati državi platiti i porez na promet nekretninama koji iznosi pet posto vrijednosti koju odredi Porezna uprava. Moguće je tako da će ta obveza iznositi 536.917 kuna, koliko je za iste nekretnine platio poreza kada ih je kupio 2008. godine.



Tako bi se 9269 kuna zbog neopreznosti moglo pretvoriti u 1.178.556 kuna!



O svemu smo se raspitali na Trgovačkom sudu, na kojemu nam kažu kako će Rus radi preuzimanja "svojih" nekretnina definitivno ponovno morati platiti pet posto poreza, a na koliku će nagradu imati pravo stečajni upravitelj, u konačnici će ipak odlučiti sud.



Tamo smatraju da bi bilo protivno moralu da ovaj uzme maksimalni iznos nagrade za stečaj oko kojeg nema posla jer postoji samo jedan vjerovnik. Zato bi, kažu nam, bilo najbolje da se Rus i upravitelj dogovore oko nešto nižeg iznosa.

Bivša vlasnica: Milijun eura nam je iskeširao u roku od sat vremena, a planirao je graditi vile za bogataše

Gospođa iz Makarske, od čije je obitelji Kiril Tulski prije 10 godina kupio ta zemljišta, objašnjava nam kako se spomenutih šest tisuća kvadrata nalazi u naselju na ulazu u Makarsku, Put prema Velikom Brdu, iznad trgovačkog centra "Pevec", a još četiri tisuće kvadrata nalazi se poviše POS-ovih stanova.



– Na tim parcelama još ništa nije izgrađeno. No, kako sam onda čula, trebale su biti vile s bazenima za bogataše. Otac kupca zemljišta je ruski bogataš koji je, kako nam je tada rečeno, najprije htio vidjeti kako će njegov sin poslovati, nakon čega mu je prepustio dio svog poslovanja u Europi. Do njega smo došli preko njegova prijatelja iz Hercegovine. Od dobivenog novca smo svi, moja sestra i braća, djeci kupili stanove – kazuje nam Makaranka.



Prisjetila se kako su kad su išli kod javnog bilježnika u ugovor stavili da novac u roku tri dana mora sjesti na njihov račun, inače će se pravni posao poništiti.



– Imali su toliko para da nam je na račun u roku sat vremena leglo tih milijun eura (što je 3,5 milijuna kuna manje od vrijednosti koju je procijenila Porezna uprava, op.a.). Znači, novac im nije bio problem. Tako tih milijun kuna sudskih troškova neće ni osjetiti – u šali će naša sugovornica.