Naša sugrađanka obožava more i 'prženje' na 35 stupnjeva, ali sa zebnjom iščekuje ljeto: Zbog horora na bazenu moram bježati na selo!

Iako silno volim more i "prženje" na Celzijevih 35, sa zebnjom iščekujem ljeto. Na prvi pogled zvuči nelogično, no posljednje četiri godine najljepše se godišnje doba za mene pretvorilo u noćnu moru. Živu glavu od bazenskih urnebesa u susjedstvu, što me taru dan i noć, spašavam bježanijom na selo.



Sve dok se nisu pojavila ta korita kemijski tretirane vode, nisam znala kako tuđi čovik, točnije tuđi turist – može postati netko tko ti ne da mira 24 sata. Dok sam takve ranije doživljavala samo kao simpatične strance, čiji sam govor rado slušala u pokušaju da otkrijem otkuda su, kojima sam pomagala u pronalasku adrese hotela ili apartmana, kojima sam se, jednostavno, silno veselila iako sama nisam iznajmljivač, s pojavom bazena sve se stubokom promijenilo!



Kako, zašto? Zato što se mnogi od njih vole kupati – i divljati na bazenu! I to non-stop! Takvi se očito mora boje ko crnoga vraga, misle da je opasno i šporko, kakvom drže i našu vodu pa je ne piju – nego je kupuju na galone. Ni pol muke da istodobno ne kupuju i galone alkohola, što rezultira hororom od kojega se oporavljam do Božića.



Kričanje, zapljuskivanje vodom na sve strane, razbijanje boca, čaša u gluho doba noći – ljeti je to svakodnevna praksa u mome malom mistu. Time out nam dadu od sedam ujutro do podne, a onda se njihovim buđenjem beskrajni, iscrpljujući ljetni dan nastavlja.



"Đava in odnija bazen, šta ne iđu na more. Ne daju mira ni po danu ni po noći...", zna reći moja starija susjeda; al ekipa s bazena nikako da je posluša. Razuzdani gosti plaše se mora, mi se bojimo njih!



Nerijetko znaju potrgati i voćke i povrće u susjedstvu, što za jelo, što iz čistog dišpeta. Usudite li se prigovoriti, samo će vam pokazati srednji prst i mahnuti gologuzi dok glazba trešti sve u šesnaest jer party ne smije stati čak ni kad crkvena zvona pozivaju na svetu misu.



A ako naši "veseli" gosti nisu na bazenu, onda se s noćnog provoda vraćaju rano ujutro. I ponovno je na djelu galama: škripa guma, skrika, povraćanje, urlici; od ponoći do šest, pa tako tri, četiri mjeseca, i dok ih sve ispratiš, onako neispavan i lud, adio baraka, adio moji gušti – adio još jedno lito koje su ti ukrali nepristojni gosti.



Čemu onda u Urbanističkom planu uređenja, famoznom UPU-u, razdvajanje na stambene i turističke zone, kad se komunalni red ne poštuje? Gdje su domaćini iznajmljivači, od kojih će neki doći tek kad čuju da im apartmane razbijaju ili pale ili je ćuko, kojeg su furešti dovukli sobom, zaplivao u bazenu?



Gdje je policija, komunalni redari, gdje je dragi Bog da ukine ljeto koje sam prije "bazenizacije" Dalmacije tako voljela...