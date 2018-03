Zidam kuću trokatnicu,

Miješam malter,

Motam žicu.



Živjeti u Dalmaciji i ne zarađivati od turizma niti lipe – dođe kao grijeh. Ako mogu drugi, možemo i mi. Tako nekako glasi misao vodilja koja te povuče u investiciju. Tek nakon te početne ideje valja dooobro promisliti što i kako iznajmiti, i gdje - i od čega, početi slagati sve te silne eure. Šalimo se, naravno, ali u svakoj šali, kažu, pola istine ima.



Stara, betonska kuća, na čijem se pročelju kočio ponosno natpis "Roditelji 1951.", desetljećima je bila mjesto okupljanja obitelji. Na savršenom je mjestu. Pod njom padina, koja se, teatralno, utapa u more, taman na onom mjestu koji narod Velikom lukom zove, a što je u naravi plaža iz snova. No, daleko je to od mora. Daleko za Dalmatince, naravno, jer ako ti se „pedoče ne lijepe za zidove" onda si stvarno "daleko".



Ljudima koji nisu imali sreće roditi se pored mora to je, nemojmo se lagati, doslovno – prvi red. Ono što je didovima nekoć bio vinograd i maslinik – danas je idealan prostor za bazen, hortikulturnim uređenjem mogao bi biti rajski vrt. I sve tako – gledajući ono što je vremenom postalo naše – odluka je pala – sve ćemo dovesti u red i eventualne kredite isplatiti zaradom od turizma.

Opasno za živce

Prva stvar koja je iznimno važna kada se uputite tim putem jest – udati se za građevinara. Tu stavljam „viđeno", pa neka mi netko kaže kako žena od devetnaest godina ne zna donijeti dobru odluku...



Ako nemate tu sreću da su vam djedovi namirili komadić terena, onda vam prvo ulaganje mora biti u kupovinu zemlje. U okolici većih dalmatinskih gradova teško ćete naći građevno zemljište jeftinije od sto eura po četvornom metru. Nerijetko su cijene još veće, ovise, naravno, o samoj lokaciji (blizina urbanih centara, zračnih i trajektnih luka), udaljenosti od mora, poziciji spram ruže vjetrova, a i samoj okolini – jeste li u centru mjesta ili na osami, kakva je infrastruktura...



Uvijek se možete proglasiti ljubiteljima robinzonskog turizma, ako mjesto na kojem planirate graditi nema pristupne ceste, vode, priključaka za struju. Računica prilikom kupnje terena mora biti pažljiva, jer u državi u kojoj je zemljišnik posljednji put poredila austro-ugarska vlast, to može biti jako opasno. Opasno za živce. Opasno za imovinu samu. Dakle, što bi se reklo "jedan kroz jedan", jedino takve parcele uzmite u obzir.



Dobro, kupili ste zemlju, sad je red organizirati građenje. Osmislite što želite, nije zgorega pomoći se jasnim uputama Ministarstva turizma u kojima stoji koliko točno „kvadrata" mora imati, primjerice, kupaonica ako želite biti vlasnik toliko i toliko zvjezdica na svojoj budućoj kući za odmor. Usluge arhitekata nisu jeftine. Odmah se pripremite na to. Ako je riječ o viđenijem imenu – platit ćete idejni projekt suhim zlatom.

Bloketa ili cigla

Od šest tisuća kuna do šest tisuća eura kasnije – kada je pred vama nacrt građevine – zasučite rukave i krenite u boj s administracijom i birokracijom, potraga za građevinskom dozvolom je teška, e-građanin i te sheme – zaboravite, kod nas igra samo obilazak ureda i kucanje na bezbroj vrata. No, hajde, za potrebe priče – recimo da građevinsku dozvolu imate.



Organizacija građenja je zaseban školski predmet. Ljudi to uče godinama, stoga nemojte misliti kako ćete uspjeti sve organizirati sami tako samouki. Nećete. Jedino ako ne igrate na onu „ključ u ruke". E, to je super stvar, samo, dragi moji, košta barem duplo više negoli kada sve radite sami. Negdje oko 500 eura po kvadratu je visoki rohbau.

Morate znati – kakve materijale želite ugraditi u svoje buduće gnijezdo, počevši od one osnovne – bloketi ili cigla. Kažu da se prva cigla pamti, bila "u glavu" ili uzidana. Istina.



Kakve zatvore želite? Plastika, aluminij, drvo, kombinacija? Izolacija na kući je stvar o kojoj vrijedi razmisliti pomno, jer ako se vodite "štrcbrc" tehnikom – sigurno je kako će vam budući računi biti (pre)visoki, a i kad-tad ćete je morati urediti kako spada. "Energetski učinkovito" je par riječi koje su u posljednje vrijeme totalni hit, ali, vjerujte na riječ, taj dio morate odraditi po PS-u. Nećete zažaliti, premda će vas u startu doći skuplje.



Dok zidari zidaju, „Alo, Zinedin Ziđan!", tako će vas zvati ekipa neko vrijeme (ne brinite se, u roku od dva mjeseca ta je faza gotova!), vi sjedite i provjerite cijene sustava grijanja i hlađenja. Dobro, grijanje nije toliko bitno za Dalmatince, ali hlađenje je stvar koju prvu morate imati na popisu koji nudite. Nije glupo ni razmisliti o solarnom grijanju vode, sunca, Bogu hvala, imamo, a traume o bojleru i jeftinoj struji nosimo iz djetinjstva. Spojite, stoga, ugodno s korisnim.

Kuća je gotova, "inkartana", prozori i vrata postavljeni, estrih ugrađen – krenite polako u obilazak tvrtki koje nude (pre)široku paletu pločica, zidnih i podnih, parketa, laminata...



Odluka koju smo mi donijeli je bila – pločice u sve dijelove kuće. Ako je turizam vaša grana, onda je drška od metle vaša konstanta idućih nekoliko godina. Pločice su savršene za održavanje. Ima stvarno svega, za spreme ili prostorije koje vam nisu toliko bitne – možete ih naći već po cijeni od nekih tridesetak kuna po četvornom metru, za ono što vam je oku bitno – pripremite se na cijene od stotinjak do više stotina kuna po kvadratu. Što više kvadrata, to više muka.

Keramičar skup ko vrag

Kada prebrodite i tu muku slijedi iduća – pronađi keramičara! Majstora od zanata nema puno, pritom mislimo uistinu na one koji su umjetnici u svojem poslu. Teško ih je naći i zato što ljudi rade bez pauze, tek kada ti keramičar zatreba shvatiš koliko je to cijenjen posao. Pa jedan ne može, jer radi kod drugoga, drugi je preskup, treći bi, ali... Uglavnom, stotinjak kuna po kvadratu su „ruke", ruke od zlata. Tu cijenu pribrojite cijeni samih pločica i voila! Ajme!

Uređene zidove treba i prebojiti. Pronaći „pitura" je također muka ježeva, ali ako vam u obitelji ima više ručica – možete vi to i sami!



Ženski um radi drugačije od muškog, to svi znate, premda vas uvjeravaju u drugačije, tako je i ona koja potpisuje ovaj traktat zaboravila kako prije pločica i pituravanja – netko treba ugraditi elektroinstalacije i postaviti vodu. Ako ste imali priliku vidjeti kako meštri rade u europskim zemljama, onda znate kako oni iza sebe neće ostaviti prazne konzerve od paštete i boce piva, a kamoli neiskorišten materijal i kartonske kutije. Od vremena kada se nacrt kuće crtao olovkom na vreći od cementa do danas došlo je do promjena i na tom planu. Ona-koja-piše je tom činjenicom ostala fascinirana. Elektro-instalacije na zidu su izgledale poput umjetničkog djela, ali stvarno.



I sad, eto, kada ste sve to posložili, nadam se i – platili, sad ste tek u problemu! Treba kuću opremiti, namještaj je precijenjen, vjerujte. Od tih cijena se i ćelavom podigne svaka dlaka na glavi. Morate sami izvagati želite li uložiti u bolji namještaj, koji će stvarno izdržati više, ili ćete se potpomoći nekom jeftinijom verzijom. Morate znati kako će vam ta jeftinija verzija doći na naplatu već nakon druge sezone, koliko god se vi zavaravali kako neće.



A onda ide pravo ludilo – posteljina, zavjese, suđe i posuđe... I najvažnije – obilazak ureda državne uprave, županije, grada, jer vam trebaju dozvole za turistički rad. Ali o tome ćemo drugi put.



Mini cjenik za gradnju kuće

100 eura - minimalna cijena pravno uređenog zemljišta nedaleko od mora po četvornom metru

900 - 6000 eura - platit ćete arhitektonski projekt, ovisno o tome radi li ga anonimac ili netko renomiran

500 eura po kvadratu platit ćete visoki rohbau kuće