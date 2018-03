Oni su pioniri planinskog turizma u Dalmaciji: njihove goste ne zanima prvi red uz more, provjerite zašto radije biraju odmor u ovoj kamenoj ljepotici podno Mosora

Kad vrijedno radite cijelu godinu da bi se tek tjedan ili dva odmarali, dobro ćete razmisliti gdje potrošiti teško zarađeni novac i najbolje iskoristiti vrijeme koje vam je na raspolaganju. Zato ćete sigurno paziti da vam destinacija koju birate pruži sve što je potrebno.



Srećom, mnogi baš u Hrvatskoj pronalaze takvo mjesto, a sve zbog bogatstva prirodne i kulturne baštine, kristalno čistog mora, domaće hrane, pitke vode, nacionalnih parkova...



Idealan primjer kako za bogatu i raznoliku ponudu uvijek vlada golem interes gostiju - je Sitno Gornje, koje iz godine u godinu postaje pravi turistički biser.



Na području podno Mosora, okruženim poljskim stazama za pješačenje, biciklizam, treking... obnavljaju se stare kamene kuće, a domaćini registriraju kao privatni iznajmljivači. Mahom je riječ o vilama s bazenima.

Tradicionalno i suvremeno

Jednu takvu posjeduje obitelj Zdenka i Marije Mijanić. Vilu Runje bi svatko odabrao za bijeg od svakodnevice. Vlasnik je sve sam napravio, kamen po kamen zidao, a tek se protekle četiri godine aktivno posvetio turizmu.









- Moj suprug se ovdje rodio i živio dio djetinjstva. Na zemlji koju je naslijedio od oca odlučio je sagraditi kamenu kuću koja je ambijentalno trebala biti u skladu s tradicijom. S obzirom na to da je veliki zaljubljenik u kamen i planinarenje, a zbog svoje ljubavi prema tom mjestu, njegov dugogodišnji motiv bio je vratiti se pod Mosor.



Tako je 2007. godine krenuo graditi kuću za odmor i uživanje. U međuvremenu smo zajednički došli na ideju da krenemo s turističkom ponudom i tako je nastala naša poslovna priča. U selu smo bili prvi koji su se uopće toga dosjetili - priča nam Marija Mijanić.



Odmarati u dvokatnici u kojoj se susreću tradicionalno i suvremeno, okruženom mosorskim klisurama, te pogledom koji puca do Trogira, a za burnih dana sve do Italije, nikoga ne ostavlja ravnodušnim.



- Ono što goste najviše oduševljava je zalazak sunca, pogled na Split i otoke Hvar, Brač, Šoltu... Njih ne fascinira luksuz, jer mi to ni ne nudimo. Što se tiče same unutrašnjosti, ova kuća ima dušu, uređena je minimalistički i nismo trošili na nekakav skupi namještaj. Radi se o pravoj planinskoj kući u kojoj bi se ljudi trebali odmarati i osjećati ugodno.







- Domaće vino im je ponuđeno za dobrodošlicu, omogućeno im je da probaju autohtona jela, a ako ih žele još, nabavljamo im domaću hranu iz sela. U vlastitom vrtu uzgajamo voće i povrće tako da gosti cijelo ljeto imaju priliku uživati u ekološkim proizvodima, koji niču bez upotrebe ikakvih pesticida - nabraja Marija.



Svake godine Mijanići nastoje unaprijediti ponudu. Uz pomoć poticaja dobivenih iz Županije, ugradili su grijanje bazena, napravili jakuzi na 600 metara nadmorske visine. Za najmlađe tu je i dječje igralište. Koriste alternativne izvore energije tako da se kuća grije putem solarnih ploča, što je za turista poseban užitak. No, to nije jedina dodatna pogodnost ovog raja.

Obitelji s djecom

- Kako bi im upotpunili boravak nabavili smo tri planinska bicikla koja mogu koristiti i tako istraživati okolinu. Mi smo im stalno na raspolaganju; praktički smo im vodiči. Prijateljski ih odvedemo do planinarskog doma i besplatno im nudimo opremu za penjanje, a muž je napravio penjalište za početnike koji se žele baviti slobodnim penjanjem, pa se mogu okušati u tome - ističe vlasnica ovog kamenog zdanja.







Zato ih ne čude što su im kapaciteti rezervirani šest mjeseci unaprijed, a imali su upite već za početak travnja. Kažu, kada bi htjeli, mogli bi bez problema popuniti kuću od početka travnja do kraja studenoga. Najčešći gosti su Britanci, Skandinavci, Nijemci i drugi, obitelji s djecom ili grupe, a ostaju minimalno sedam dana. Radi se o turistima koji rijetko odlaze na more, više preferiraju selo, planinu, prirodu, a obvezno obilaze nacionalne parkove...



- Počeli su nam se vraćati gosti od prijašnjih godina. Prvu godinu nam je tu bila zamjenica predsjednika Središnje europske banke. Slučajno sam to otkrila i nismo joj dali do znanja da znamo takvo nešto, jer su ipak "pobjegli" na dva tjedna u kuću gdje ih nitko neće prepoznati. Inače, gosti nam dolaze najmanje na tjedan dana, a u zadnje vrijeme sve više ostaju i po dva tjedna – ističu ponosni vlasnici.



Ono što je posebno kod ove kuće je što su je Zdenko i Marija Mijanić gradili za sebe, a ne za turizam. Naime, Marija je s nama pričala dok je s balkonskog prozora gledala Mosor prekriven snijegom, vatra je gorjela u kaminu, a hladan i svjež planinski zrak se pokušavao provući u toplinu doma. Premda za njihove užitke u ovom planinskom raju ostanu tek zimski mjeseci, sudeći po ljepoti koju smo vidjeli - očito su im dovoljni.