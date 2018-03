Teška drama na utakmici u Solinu: izgubio živce pa napao kolegu, no udarac u prsa bio je koban; Nesretni muškarac hitno operiran zbog strašnih posljedica, nalazi se na JIL-u

Tridesetosmogodišnjak iz Dugopolja završio je u istražnom zatvoru nakon što je u subotu na nogometnoj utakmici u solinskoj dvorani Bilankuša oko 18 sati fizički napao i teško ozlijedio 48 godišnjaka.



I napadač i napadnuti su igrali nogomet i u ozbiljnoj seniorskoj konkurenciji te se znaju dugi niz godina, a ovaj teški incident se dogodio na utakmici veteranske lige.



Šta je bio povod da 38-godišnjak krene na deset godina starijeg kolegu te ga udari najprije šakom u zatiljak, a potom i nogom u predjelu prsišta, iz policije i iz državnog odvjetništva nismo mogli doznati.



Za 48-godišnjaka je bio koban udarac kojeg je dobio u predjelu srca jer je nakon udarca došlo do puknuća srčane arterije te je napadnuti operiran i nalazi se na Jedinici intezivnog liječenja KBC Split.



Neki govore da je ovaj mračni događaj bio na poluvremenu, a neki na kraju utakmice.



No nakon što je vidio koje su posljedice uslijedile za njegovu žrtvu, 38-godišnjak se sam prijavio policiji te je doveden pritvorskom nadzorniku, a nakon toga i na državno odvjetništvo.



Kazneno je prijavljen za osobito tešku ozljedu za koju je zapriječena kazna od jedne do osam godina zatvora. Kako je već prije osuđivan, a često i prekršajno prijavljivan 38-godišnjaku je određen istražni zatvor.