Priča o samohranoj majci koja živi u derutnom stanu, bez tople vode i WC-a, dirnula brojne ljude: splitske mame, susjedi i meštri se digli na noge da pomognu teško bolesnoj ženi

Iz razgovora sa solinskim gradonačelnikom Daliborom Ninčevićem saznajemo da će i on danas otići do gospođe Željke vidjeti što se sve može učiniti

Život te nekad baci u situacije iz kojih se čovjek ne može, ne zna ili nema snage izvući zbog raznih okolnosti.



Postoje ljudi koji ne pitaju kako i zašto se to dogodilo, je li moglo drukčije, nego su spremni pomoći ne samo svojim bližnjima nego i ljudima koje prvi put vide ili čuju. Jer nitko u današnje vrijeme ne bi trebao živjeti u onako lošim uvjetima u kakvima živi obitelj Željke Topić iz Solina, koja nam se obratila za pomoć. Nitko ne bi trebao živjeti u stanu sa zidovima punim vlage i ormarima na cokete, bez tople vode i s WC-om izvan stana, a pridodajmo tome još i bolest.



Čim je naša priča objavljena, brojni ljudi i tvrtke, čak i izvan županije, kontaktirali su redakciju i portal Slobodne Dalmacije, nudeći zaista nesebično svoju pomoć, interesirali se na koji joj način olakšati.



Samohrana majka koja boluje od karcinoma s troje djece žive u derutnom stanu u Solinu, bez tople vode i WC-a: 'Bojin se da se i oni ne razbole ka ja, to mi je najveća briga'



Željka je oboljela od jedne vrste raka limfnih čvorova, inače je udovica, suprug joj je umro prije 18 godina kada su djeca bila mala, danas su to dvadesetogodišnjaci, od kojih je najstarija kćerka također bolesna, no ukupna primanja i socijalna pomoć nedovoljna je da se u pitanju sanacije derutne kuće bilo šta učini, kako nam se Željka tada požalila.



Zovu ljudi, nude pomoć, a budući da je Željki i njezinoj obitelji najvažnija sanacija te derutne kuće pune vlage, ljudi su se, pročitavši članak i situaciju u kojoj se ona nalazi, organizirali i preko Facebooka u grupi pod nazivom "Pomoć za Željku".



- Bila sam kod gospođe Željke pitati je kako joj možemo pomoći. Ima još dosta ljudi koji se interesiraju, pa sam pomislila zašto ne otvoriti Facebook grupu gdje bi se mogla iskoordinirati neka zajednička pomoć – kazala nam je nekadašnja Željkina susjeda, mlada Ivana Boljat, koja je okupila i neke svoje prijatelje za pomoć Željki.



“Drage moje žene, evo, reći ću vam šta je bilo kod Željke danas. Prikupila sam nešto novca i hrane za nju i odnijela joj. Dočekala me zagrljajem najjačim koji sam osjetila u posljednje vrime. Vadim ja novce iz novčanika i njoj krenila suza. Žena je bila toliko oduševljena našom pomoći, milijun puta je zahvalila meni i vama svima skupa. Ja sam bila u sobama, ono je užas. Em, što smrdi po vlagi, em što su svi zidovi i ormari mokri, posteljina vlažna, ukratko neljudski uvjeti za život. Njoj je zasad najpotrebniji novac. Sakupili bi i kupili stvari koje su potrebne za renoviranje i saniranje vlage. Robe, deke, posteljina, kreveti i slično joj nisu potrebni jer, kao što je i sama rekla, vlaga će to uništiti, žao joj da ljudi daju pa se uništi", objavila je Ivana u grupi na Facebooku.



Uglavnom, tražila se pomoć izolatera, zidara, bilo koga u toj struci tko je voljan pomoći. Članovi iz grupe Mame iz Splita i okolice voljni su sakupiti novac za potreban materijal kako bi gospođi pomogli da živi u normalnim uvjetima, ali nam trebaju ruke dobrovoljaca koji su voljni sudjelovati nesebično u ovoj akciji – objavljeno je tom prilikom, među ostalim, na stranicama ove Facebook grupe.



I sve je tako urodilo, izgleda, dobrim vijestima.



- Javio mi se gospodin Davor iz Trogira da će on s još nekim prijateljima riješiti ove moje zidove i vlagu, rekao je da je dovoljno da ga tako predstavim. A preko ove Facebook grupe pronašli su dobrovoljce koji će izvesti te radove. Hvala od srca svima koji su se javili da bi mi pomogli na bilo koji način, hvala vam svima – ponavljala nam je Željka, a mi joj poželjeli da nakon idućih kemoterapija koje je čekaju, uz pomoć velikodušnih ljudi napokon dobije toplu vodu i suhi dom.