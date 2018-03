Od kada ovim dalmatinskim gradićem vladaju žene, sve im je krenulo nabolje: investicije, gradski proračun, demografska slika...

Od Splita udaljen tek pedesetak minuta vožnje trajektom, nalazi se hrvatski rajski otok Themyscira. Svatko tko je ikad prolistao strip ili pogledao film “Wonder Women” zna da je to otok na kojemu žive samo žene. I to nepobjedive.

Naš Themyscira je Brač. Odnosno grad Supetar, koji je središte otoka.

Naime, Supetrom vladaju moćne žene. Naravno, nađe se i poneki muškarac, no žene ipak vode, na svim razinama, gradskim i privatnim, pa ih je poprilično teško pobrojati, piše Jutarnji list.

Glavna “čudesna žena” grada Supetra je Ivana Marković, i to već dva mandata. Kao prva žena koja je ikada postala gradonačelnica na otoku, Marković je 2013. naslijedila dotadašnjeg gradonačelnika Dinka Hržića. I što je napravila? Okružila se jakim i sposobnim ženama te podigla grad na noge. Supetar se na ljestvici najuspješnijih gradova pomaknuo s 24. mjesta na 12., stoga sada pripada kategoriji najrazvijenijih gradova u Hrvatskoj.

Za njezina dva mandata Supetar bilježi povijesne radove. Napravljeno je ljetno privezište, sportska dvorana, premještena je benzinska stanica, a sada se pak radi na novoj školi, uređenju vrtića i izgradnji vatrogasnog doma. Odlični rezultati u turizmu dosegli su prijeratne brojke, grad je dobio i prvi fond EU, odnosno oko dva milijuna kuna za revitalizaciju naselja Škrip na kojemu se trenutačno radi, a i financije su se znatno poboljšale.

Gradski proračun narastao je čak 75 posto pa je tako ostvarenje proračuna za 2017. iznosilo 27,5 milijuna kuna, što je osam posto više nego godinu ranije i jedno od najboljih ostvarenja proračuna u povijesti Supetra. Prihodi su povećani za osam posto, a rashodi su smanjeni čak za devet posto, pa je grad godinu završio u plusu od 2,12 milijuna kuna.

Bračanke su čvrste žene

Fascinantni su to podaci ako se uzme u obzir da je Marković 2013. preuzela grad u blokadi, s više od 21 milijuna kuna duga, proračunskim prihodima od 15,1 milijun kuna i rashodima od 19,2 milijuna.

Koja je tajna uspjeha, pitate se? Odgovor je jednostavan - žene!

Druga žena grada je Danijela Kirigin, predsjednica Gradskog vijeća, ujedno i prva žena u povijesti grada na toj poziciji. Na sadašnje mjesto došla je prije dvije godine odabirom unutar koalicije SDP-HSU. Diplomirana pravnica ima tek 33 godine i, iako je na visokoj poziciji u gradskoj strukturi, kaže da su kolege prema njoj vrlo kolegijalni, a na pitanje kako je raditi kada najvažnije pozicije u gradu drže žene, Danijela instantno odgovara: - Najbolje je, stalno se nešto radi!

Desna ruka gradonačelnice je Marijana Šemanović, 31-godišnja direktorica komunalnog društva Grad d.o.o., koja je na toj poziciji malo manje od tri godine. Riječ je, naime, o gradskoj tvrtki koja je pandan zagrebačkom Holdingu. Bavi se poslovima odvoza otpada, radom gradske luke, parkirališta, groblja, gradske hortikulture... Ukratko, Šemanović ima pune ruke posla jer je odgovorna za sve radove u gradu koji blista. I to doslovno. U novopostavljeni bijeli brački kamen na privezištu ne možete ni gledati bez sunčanih naočala jer bliješti poput snijega.

Gradske komunalne poslove uspješno obavlja kolektiv od 58 zaposlenika, od kojih je tek osam žena. Iako je na jednoj od zahtjevnijih gradskih pozicija i upravlja tvrtkom s najviše zaposlenih, Marijana kaže da nikada nije naišla na nepoštovanje.

- Imam autoritet, ali balansiram ga s prijateljskim i fleksibilnijim načinom vođenja tvrtke - otkriva Marijana, koju je, kada je tek došla na poziciju, zateklo puno posla.

- Prvo sam se bacila na reorganizaciju poslova i počela sam ispitivati ljude što im najbolje ide i rotirati ih kako bi radili što bolje i kako bi bili sretniji radeći ono što vole - objašnjava mlada direktorica svoju taktiku.

Čelo policije drži čvrsta ženska ruka Katice Jelinčić, načelnice supetarske postaje koja je na toj poziciji, što je sasvim neobično, naslijedila također ženu, Magdalenu Mirić.

Gita Dragičević neizostavno je ime supetarske kulturne i društvene scene, a obnaša dužnost ravnateljice Narodne knjižnice već skoro 40 godina.

Svi suci u Općinskome sudu su žene - predsjednica i tri sutkinje, te tri sudske savjetnice, a na čelu Zemljišnika i Katastra opet su žene.

U Supetru su i voditeljice banaka žene. Naime, na čelu supetarske poslovnice Splitske banke je Dijana Šćepanović, a Slavica Prugo vodi Zagrebačku banku. Suprotno stereotipima, žene znaju s novcem pa je i na čelu Finine poslovnice već više od deset godina Anamari Gjurek Cvjetičanin. I na čelu Porezne uprave je žena, Nera Šunjić-Pocrnjić, a Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo vodi Snežana Bralić.

Tija Mlinac pokriva poljoprivredni sektor upravljajući Poljoprivrednom zadrugom Supetar, a i turistički sektor vrvi ženama.

Đurđica Glušević Radojković generalna je menadžerica za hospitality Svpetrvs hotela, najvećega supetarskog hotela.

- Imam 38 godina radnog staža i naučila sam da ženama nije lako probiti se u pos­lovnom svijetu, no Bračanke su posebne žene, čvrste, radišne, za njih nema prepreka. Mogu se nositi sa svim nedaćama pa čak i s ljubomornim muškarcima kojih uvijek ima, iako to možda ne kažu glasno kao žene - objasnila nam je rođena Bračanka.

Udruženje za zaštitu muškaraca

Na čelu Bluesun resorta Velaris je Ivana Kralj, koja je u Supetar došla tek prije tri mjeseca, kada je taj hrvatski hotelski lanac preuzeo upravljanje nad turističkim naseljem Velaris, no odmah se uklopila u ovaj emancipirani grad i zaključuje da je Supetar prema jednakosti među spolovima daleko ispred drugih gradova u Hrvatskoj.

O povezanosti i složnosti žena u Supetru govore i dobri odnosi vladajućih s oporbom, u kojoj je i HDZ-ova Danica Baričević, koja je na posljednjim lokalnim izborima gradonačelnici Marković bila protukandidatkinja. No SDP-ova uzdanica, dotadašnja gradonačelnica, tada je ponovno osvojila povjerenje građana, pobijedivši već u prvom krugu izbora s osvojenih 61,14 posto glasova, Baričević je kao kandidatkinja HDZ-a i HSS-a dobila 26,63 posto glasova, a treći protukandidat, nezavisni Petar Maričić, nije imao izgleda za pobjedu pored jakih ženskih snaga.

Osim što je gradska vijećnica, Danica je i predsjednica Udruženja obrtnika Brač, koja nam je otkrila da na otoku ima oko 700 obrtnika, među kojima je mnogo žena.

- Zanimljivo je i da među taksistima, koji su stereotipno muško zanimanje, imamo jednu ženu, koje su uglavnom najbrojnije u uslužnim djelatnostima - istaknula je Baričević.

Sve žene koje su mogle doći, okupili smo na fotografiranju za Nedjeljni Jutarnji, koje je privuklo pozornost građana.

- Prepao sam se kada sam vidio koliko je žena, to dosad nisam ni zamijetio. Izgleda da vladaju muškom rukom pa se niti ne primjećuje koliko ih je na važnim pozicijama u gradu - rekao nam je jedan starosjedilac. Gospođa Eva, koja se u Supetar spletom životnih okolnosti doselila iz Osijeka, kaže da za nju nema ljepšeg grada na svijetu, a proputovala je i vidjela mnoge.

- Supetar je i ljeti i zimi puno turistički atraktivniji od razvikanog Bola koji ima tek jednu ulicu. Ponosna sam na to što vladaju žene, a gradonačelnica mi je vrlo simpatična i iz fine je obitelji - rekla je Bračanka, kojoj su jedina zamjerka visoke cijene na tržnici pa zato jednom tjedno ide u Split, najčešće po ribe za mačke, koje je na peškariji u Splitu platila 20 kuna, kaže, a u Supetru bi platila barem 30 kuna, ako ne i više.

Osim starosjedilaca i umirovljenika koji uživaju u ljepoti grada, Supetar ima i mlade snage. Lada Purić vlasnica je turističke agencije Idi i vidi, ali i prve agencije za organizaciju vjenčanja Weddings Brač, koja je usmjerena na strance.

- Posljednjih nekoliko godina Brač je nevjerojatno tražena lokacija za vjenčanja i kod stranaca, i ja sam prepoznala nišu kojom bih se mogla baviti jer sam cijeli život u turizmu - naglasila je inovativna otočanka.

Supetranke se znaju nametnuti svojom aktivnošću i idejama te se tako probiti do uspjeha, često pretičući mnoge muškarce. Tako su oni na pozicijama u Supetru u manjini. Preostali su jedino direktor turističke zajednice, zapovjednik DVD-a i ravnatelj srednje škole.

Brač nikada nije bio izrazito patrijarhalna sredina. Štoviše, žene s kojima smo razgovarali misle da se muškarci zasigurno barem malo osjećaju ugroženima, a kažu kako im je već uobičajena mantra spominjanje osnivanja Udruženja za zaštitu muškaraca. No, to je u šali, jer i muškarci u Supetru dobro znaju da su žene poduzetnije i moćnije.

Priznao nam je to i gradski odvjetnik Dean Rahan, kojeg smo uhvatili u žurbi jer je trčao pomiriti dvije zaraćene strane u vjerojatno susjedskom okršaju, a s jednog kraja uvale već je vidio da na drugom lete šake.





- Naravno da znam kako je Supetar grad s najviše žena na vodećim pozicijama, gradski odvjetnik to mora znati. Rekao bih da je nekada to dobro za nas, a nekada nije, no svakako je bolje za grad, kao što nam je na kraju svima bolje sa ženama jer ne možemo bez njih - rekao nam je odvjetnik koji se požurio prekinuti muški okršaj kakav si žene nikada ne bi dopustile. Čak i kada se ne slažu, Bračanke znaju odrediti prioritete.

Sritna dica

A prioritet su uvijek djeca.

Dok je ostatak države u demografskoj drami, Supetar cvjeta. Naime, 2016. više je ljudi došlo nego otišlo s otoka, a porastao je i broj rođenih, što je dokaz da se borba protiv “demografske kuge” može pokrenuti s lokalne razine.

Gradonačelnica i njezin tim osmislili su čitav paket pronatalitetnih mjera pod nazivom “Sritna dica - sritan grad”, kojima prkose negativnim trendovima.



Povisili su naknade za novorođenčad - 5000 kuna za prvo dijete, 7000 za drugo, 9000 za treće i čak 15.000 za četvrto dijete u obitelji, što im jamči mjesto u samom vrhu, uvode se jednokratne naknade za djecu iz socijalno ugroženih obitelji, olakšice troškova vrtića, financiranje rada asistenata u vrtiću za djecu s poteškoćama u razvoju, a od iduće školske godine osigurani su besplatni udžbenici, radne bilježnice i paketi bilježnica za sve osnovnoškolce, kojih je više nego ikad, kaže nam ravnateljica OŠ Supetar Dubravka Menjak. U ovoj školskoj godini upisano je čak 44 učenika više u školu.

- Mi smo daleko od ruralne sredine kakvom nas još i danas neki smatraju. Naprotiv, dok ostatak Hrvatske ima značajnih problema s demografijom, nama u Supetru broj djece raste. Tako osnovnu školu trenutačno pohađa 411 učenika, a to je brojka koju i mnoge splitske škole nisu dosegle. Definitivno se ne može niti usporediti s onim dramatičnim pričama s brojnih drugih hrvatskih otoka, gdje se učenici u školi mogu nabrojati na prste jedne ruke - smatra ravnateljica Menjak, koja se slaže s Irenom Caglević, ravnateljicom Dječjeg vrtića Mrvica, koji trenutačno pohađa 159 djece, u tome da je najbitniji element uspjeha dobra komunikacija, zahvaljujući kojoj je u dobrim odnosima s lokalnom zajednicom, srednjom školom i ostalim gradskim institucijama.



Kao i većina žena iz priče, i Irena je majka koja balansira privatni i poslovni život, te smatra da žene općenito mogu više stvari odjednom, što ih čini boljim rukovoditeljima i organizatorima posla.

Zato je u gradskom vijeću mnogo žena, među njima su Dijana Ivelić i Lidija Vušković, a u politiku su se uključile kroz Forum žena. Organizirale su proslave, humanitarne akcije, pekle kolače, a sada se, pak, bore za novu osnovnu školu jer sadašnja zgrada nije dovoljno velika i puca po šavovima. Svjesna je toga i gradonačelnica Marković, koja kaže da su to slatke muke jer je najbitnije da ima djece na otoku. I ona je majka, pa usporedo vodi grad, pomaže sinu u rješavanju zadaće, kuha, sprema te sluša i rješava probleme građana u slobodno vrijeme, u trgovini ili na kavi, kad je god tko zaustavi.

- Posao shvaćam samo kao niz zadataka koje treba riješiti kako bi nam bilo bolje, a ne kao politiku - objašnjava 39-godišnja gradonačelnica koja je upravo zbog tog stava i pristupačnosti omiljena među građanima koji su joj to i pokazali na prošlim izborima.

- Kada sam u prvom krugu ostvarila 62 posto, nisam spavala noćima zbog tog pritiska i bojazni da neću opravdati povjerenje koje su mi glasači dali - otkrila nam je prva žena grada koja je ponosna na to što je dio takvog jakog ženskog kolektiva.

- Drago mi je što mogu surađivati sa ženama jer se lakše prilagođavamo i pronalazimo zajednički jezik, a našim primjerom želimo pokazati da žene mogu voditi najkompleksnije i najvažnije poslove u gradu - naglasila je Marković.