Gasi se još jedna dalmatinska tvrtka? Poznati sinjski prijevoznik ima dva mjeseca da podmiri milijunske dugove ili vozi ravno u - stečaj

'Autoprijevoz Sinj' već dulje vrijeme nema imovine ni poslovnih aktivnosti, a njegovih sedam preostalih zaposlenika mjesecima ne prima plaću

Pred Trgovačkim sudom u Splitu jučer je održano pripremno ročište radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad tvrtkom "Autoprijevoz Sinj" zbog dugotrajne blokade računa nastalog prisilnom naplatom Jadranskog osiguranja po pravomoćnoj i ovršnoj presudi.



Ukupna dugovanja poduzeća, uključujući i ona prema radnicima, iznose oko osam milijuna kuna. Na osnovi argumenata koje su iznijeli Radojka Ivanišević Petrović, odvjetnica prijevozničke tvrtke, i odvjetnik Damir Đapić, koji zastupa spomenutu osiguravajuću kuću kao najvećeg vjerovnika, sutkinja Ana Golub Grujić dala je "Autoprijevozu" rok da do 22. svibnja podmiri sve obveze ili će u protivnom toga dana donijeti odgovarajuću odluku.



Stečaj nad "Autoprijevozom" predložila je Fina 7. studenoga prošle godine jer je poslovni račun tvrtke bio blokiran duže od 120 dana. U tom razdoblju, navela je državna agencija, sinjsko poduzeće imalo je gotovo osam milijuna kuna nepodmirenih obveza. Odvjetnica Ivanišević Petrović priznala je postojanje duga "Autoprijevoza Sinj" prema Jadranskom osiguranju, ali je osporila iznos navodeći da su kamate pogrešno obračunate.



Od suda je zatražila primjereni rok u kojem će se ispraviti taj obračun i dodala da će tvrtka do tada platiti dug ili će ga preuzeti "Promet" iz Makarske, većinski vlasnik "Autoprijevoza Sinj". Odvjetnik Jadranskog osiguranja usprotivio se tom zahtjevu ističući da dug nije od jučer, dodajući da je prijevoznik, da je htio, odavno mogao podmiriti to potraživanje.



Milijunska dugovanja "Autoprijevoza Sinj" prema Jadranskom osiguranju datiraju iz razdoblja od 1996. do polovine 2006. godine. Dio iznosa nastalog do veljače 2005. trebao je podmiriti "Promet" iz Makarske kao strateški partner u restrukturiranju i financijskoj konsolidaciji sinjske tvrtke.



"Autoprijevoz Sinj" već dulje vrijeme nema imovine ni poslovnih aktivnosti, a njegovi preostali zaposlenici – skupina od sedam nepodobnih radnika – mjesecima ne primaju plaću. Sve što je bilo vrijedno u "Autoprijevozu Sinj" makarska je kompanija izravno ili preko povezanih tvrtki stavila pod hipoteku i tako postala založni vlasnik.



Većinski vlasnik drži "Autoprijevoz" na životu i zbog sudskih sporova iz kojih očekuje milijunske iznose. Jedan od tih sporova je i onaj protiv Grada Sinja na iznos od 23 milijuna kuna uvećan za pripadajuće kamate. Rasprava u tom sporu pred Trgovačkim sudom je zaključena, a objava prvostupanjske presude najavljena je za 17. travnja.