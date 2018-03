Vodostaji Cetine i Perućkog jezera rastu iz sata u sat, stanovnici u strahu od najgoreg scenarija

Vodostaji rijeke Cetine i jezera Peruća rastu iz sata u sat, ali iz HEP-a i Hrvatskih voda uvjeravaju da nema razloga za zabrinutost.



Poručuju da se neće ponoviti stanje iz 2004. godine kada je zbog obrane prepunog jezera Peruća HEP bio prisiljen ispuštati vodu preko preljevne ustave i temeljnog ispusta radi čega je došlo do plavljenja Hrvatačkog polja, farme Mostina kod Hana i drugih površina uz rijeku.



U utorak je vodostaj Cetine kroz Sinjsko polje nadrastao svoje prirodno korito pa se voda razlijela u inundaciju, između obrambenih nasipa. Građani uz Cetinu su zabrinuti. Oni vjeruju da neće biti ugroženi, ali poučeni ranijim iskustvima i poplavama u sjevernom dijelu zemlje pušu i na hladno.



HE Peruća radi punom snagom od 60 megavata i u Cetinu ispušta 120 metara kubičnih vode u sekundi. Pojačan je intezitet svih stalnih i(li) povremenih izvora pa je u utorak u 12 sati protok Cetine kod mosta na Hanu bio 200 metara kubičnih u sekundi s trendom rasta. S međudotocima koji stižu iz Krenice, Ovrlje, Rude i Graba protok Cetine kod Trilja veći je od 250 metara kubičnih u sekundi.



U utorak u 10 sati vodostaj jezera Peruća bio je na koti od 358,28 metara nad morem. Prema vodopravnom pravilniku za tu akumulaciju dopuštena je kota od 360 metara nad morem što znači da HEP-ovci samo po toj osnovi imaju rezervu od 1,7 metara vodenog stupca. Maksimalno dopušteno punjenje Peruće je do kote 361,50 metara što znači da do vrha nedostaje još 3,2 metra. Dotok u jezero bio je 150 metara kubičnih u sekundi.



Iako se kroz turbine HE ispušta 120 kubika vodostaj jezera zbog povećanog dotoka svakog sata raste pola centimetra. Iako su najavljene nove oborine u HEP-u ocjenjuju kako nema nikakvog razloga za zabrinutost kako za jezero tako i za nizvodno poriječje Cetine.