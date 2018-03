Obitelj nestalog Poljaka u nevjerici: Ovo je gore od noćne more... Zar je moguće da nam ni nakon 20 dana nitko ne može reći pripada li pronađeni kostur na Biokovu našem Mareku?!

"Ne mogu Vam opisati kroz što prolazi moja obitelj, a posebno majka i to nakon tri i pol godine neprospavanih noći, grča i iščekivanja bilo kakve informacije o našem Mareku", riječi su Agnieszke Wozniak, sestre Poljaka Mareka Krzysztofa Wozniaka koji je u dobi od 32. godine nestao na Biokovu u kolovozu 2014. godine.



"Trzamo na svaki zvuk, telefonski poziv i SMS jer samo čekamo kada će nam netko napokon potvrditi da pronađene ljudske kosti odgovaraju mom bratu, ali ništa. Šutnja i muk. Jako je to bolna situacija, gora nego iz noćne more. Dio mene zna da kostur pripada mom bratu, a drugim dijelom se opet nadam da nije. Ipak, sve što sada želim jest da se ova kalvarija napokon završi i da Mareka u Božjem miru sahranimo uz njegova oca - za "Makarsku kroniku" kaže Agnieszka Woznika.



Mračne tajne Biokova: u njegovim vrletima leže kosti planinara, koje ni HGSS-ovci ne uspijevaju pronaći...



Obitelj Wozniak, koja već tri i pol godine iščekuje bilo kakvu informaciju o svom sinu i bratu, niti nakon 20 dana od kada je na predjelu Budovčići iznad Velikog Brda i ispod litice na oko 700 metara nadmorske visine pronađen ljudski kostur za kojeg se pretpostavlja da odgovara Mareku, nije zaprimila nikakvu obavijest od MUP-a, Županijskog državnog odvjetništva ili poljskog veleposlanstva u Zagrebu.



Agnieszka Wozniak plačnim glasom nam je u telefonskom razgovoru kazala kako je njezina obitelj - ona, majka Maria i sestra Silvia - uspjela razgovarati tek s pripadnicima makarske ispostave Hrvatske gorske službe spašavanja. Od ostalih institucija nitko im se nije javio.



Spasioci su im, kaže, pružili sve potrebne informacije, poput one da je uz kostur pronađen ruksak sive boje s logotipom poljskog mobilnog teleoperatera, baš onakav kakav je i Marek bio ponio na Biokovo tog kobnog 3. kolovoza kada je izišao iz apartmana u Krvavici.



Da bi kostur uistinu mogao odgovarati nesretnom Wozniaku, potvrđuju i ostale osobne stvari koje su pronađene u Budovčićima, a ključna je osobna iskaznica na ime Krzysztof Marek Wozniak. U pronađenom ruksaku nalazile su se i dvije prazne boce vode od 1,5 litre i novčanik, a pored kostura sve ono što je i ponio sa sobom: fotoaparat u futroli, mobitel marke samsung, tenisice i kratke hlače.



Kada će obitelj Wozniak doznati bilo kakvu informaciju, pa i onu o potrebi dolaska u Hrvatsku budući da se DNA profil dobiven nakon uzimanja uzorka iz kosti mora usporediti s profilom člana obitelji, odnosno preko krvi, dlake ili sline, ne zna ni ŽDO Split što je vidljivo iz dopisa glasnogovornice Rene Laura.



Naime, nakon što su službenici PP Makarska obavili očevid u Budovčićima, kosti su prevezene na Odjel patologije KBC-a Split, a kako su nam kazali djelatnici Odjela za odnose s javnošću PU splitsko-dalmatinske, ŽDO Split, kojem je podneseno posebno izvješće, nadležno je za daljnje postupanje.

- Ističem da je Županijsko državno odvjetništvo u Splitu izdalo nalog za provođenje dokazne radnje očevida na mjestu događaja i nalog za obdukciju ljudskih kostiju nepoznate osobe. Činjenica je da nije izvršena usporedba DNA profila i za sada nije utvrđen identitet nestale osobe - stoji u dopisu glasnogovornice ŽDO-a.



Kakvu agoniju do utvrđivanja identiteta pronađenih ljudskih kostiju prolazi obitelj Wozniak, potvrdio nam je i tajnik HGSS-a Makarska Stipe Bušelić koji je kontaktirao s Marekovom sestrom. Kako kaže Bušelić, obitelj je najveći šok doživjela kada je na web stranici JU Parka prirode Biokovo pročitala da je na Biokovu okončana potraga za Poljakom, odnosno njihovim bratom i sinom.



- Marekova sestra mi je kazala da je njihova majka Maria umalo doživjela srčani udar kada je doznala da je u Budovčićima pronađene ljudske kosti i da je riječ o Mareku. Osobno sam im mailom ustupio službene informacije koje smijem iznijeti i pojasnio proceduru oko identifikacije. Rekao sam im da prema onome što je odrađeno na terenu i pronađenim predmetima osnovano sumnjamo kako bi se moglo raditi o Mareku te sam im prenio informacije o bojama pronađenih stvari što su i tražili. Napomenuli su mi da su kontaktirali veleposlanstvo Republike Poljske od kojeg nisu dobili nikakvu informaciju tako da su još u nevjerici i iščekivanju. Ali, eto, procedure su takve i očito se ne mogu ubrzati jer je riječ o stranom državljaninu - kaže Bušelić.

To mu je bio zadnji dan ljetovanja U potrazi za Marekom Wozniakom 2014. godine "pročešljano" je oko 500 hektara Biokova, a u njoj je sudjelovalo oko 60 spasioca, planinari, vatrogasci s Rivijere, pripadnici Državne interventne postrojbe te djelatnici Parka prirode Biokovo. Potražnom akcijom za nestalim 32-godišnjim Poljakom koordinirao je tadašnji tajnik HGSS-a Makarska Milan Bulatović čiji je sin Marko i pronašao ljudske kosti.



- Moj sin je planinar, alpinist i sezonski djelatnik JU Park prirode Biokovo, a kosti je pronašao za vrijeme obnove putokaza, čime se i pokazalo da se ostaci nestalih osoba uvijek pronađu slučajno. S obzirom da je riječ o zadesnoj smrti, procedure ŽDO-a treba poštivati i to je jednostavno tako. Iako su u ruksaku pronađene i bankovne kartice i osobni dokumenti na ime Mareka Wozniaka, Odvjetništvo treba odraditi svoj posao kako bi se uistinu utvrdio identitet osobe. Wozniak je 2014. godine došao sa sestrom, zetom i nećakom na ljetovanje u Krvavicu te je dan ili dva prije nego će otići natrag u Poljsku rekao sestri da bi išao prošetati do Biokova. Uzeo je turističku kartu i planirao kojim bi putovima išao, mada mu je sestra sugerirala da ne ide sam, već s vodičem. Namjera mu je bila da dođe do Sv. Ilije i da se spusti u Bast ili Bašku Vodu. Međutim, pravu istinu o načinu na koji je poginuo, zna samo Marek jer svi mi možemo samo nagađati kako je nastradao. Tada smo "'pročešljali" svaki kutak Biokova, a prva dva dana pretraga se odvijala uz pse i helikopter - kazao je Bulatović.