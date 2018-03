Papa napao svećenike koji imaju cjenik svojih usluga i naplaćuju mise: pogledajte koliko liturgije, vjenčanja i sprovodi zapadaju u Dalmaciji, te što na sve kaže prozvani kler

Papa je opet primio simpatije katoličkih vjernika, napomenuvši da se misa ne plaća. No, dijelu svećenstva sigurno neće biti drago što Frane apelira da se crkvi daje novac samo dobrovoljno, a ne po nekakvim unaprijed utvrđenim cjenicima.



"Sveta misa je Kristova žrtva koja je besplatna. Otkupljenje je besplatno. Želiš li dati prilog, to slobodno možeš učiniti, ali ne moraš ništa plaćati! Važno je to shvatiti - poručio je papa Franjo.



No, s njim se očito ne slaže naše svećenstvo koje u dalmatinskim župama ima javno izvješeni taksovnik, svojevrsni cjenik usluga.



Evo, pogledajte jedan primjer crkvenog taksovnika.

Najskuplja je misa 'Gregorijana', a koja u sebi sadržava 30 misa slavljenih uzastopno 30 dana. Najčešće se moli za pokojnike.

Kompletan taksovnik jedne naše Biskupije pogledajte gore u našoj galeriji.

U 'Veritasu', glasniku Sv. Antuna Padovanskog odgovorili su na pitanje vjernika o taksovnicima:

- Nemalo sam bio iznenađen kada sam nedavno morao župniku platiti određeni iznos novca za pokop jednoga člana obitelji. Oduvijek sam mislio da se u Crkvi daju samo dobrovoljni prilozi, a ovdje se radi o već utvrđenim iznosima. Molim vas objasnite mi što se i koliko u Crkvi mora platiti i zašto? Jesu li ti iznosi svugdje isti i kamo ide taj novac?", pitao je vjernik, na što mu je, između ostalog, odgovoreno:



- Taksovnik za sprovode: sprovod iz mrtvačnice: 300 kuna, sveta misa za pokojnoga 50 kuna; za prijevoz svećeniku, ako treba ići automobilom: 100 kuna. Od spomenutih 300 kuna: 250 ide za župsku blagajnu, a 50 za ekonomat nadbiskupije. Upozoravam, ako se sprovod vodi iz kuće pokojnika, onda je taksa 350 kuna, od čega 300 kuna ide za župnu, a 50 za nadbiskupsku blagajnu. Osim ovoga, napominjem da postoji taksovnik za sakrament potvrde (krizme): 100 kuna, od čega 70 kuna ide u župnu blagajnu, a 30 za nadbiskupsku blagajnu. Uz ove taksovnike postoji i kancelarijski taksovnik, u kojemu se određuje koliko treba naplatiti za pojedine potvrde i posvjedočenja (o krštenju, krizmi i ženidbi), te koliko za krsni, vjenčani i smrtni list.



I na kraju, donose se odredbe koliko treba platiti osobama koje se poziva na pastoralnu ispomoć. Tu je riječ o tome koliko se svećeniku koji se pozove na ispomoć ispovijedanja, propovijedanja, blagoslov obitelji (kuća) i ostaloga treba dati. To su odredbe koje se tiču isključivo svećenika, pa to nema potrebe iznositi.

Poštovani, uvjeren sam da Vam je sada jasno da Crkva uz milostinju treba i doprinose vjernika kako bi mogla izvršiti svoje poslanje, što je Bog odredio u Starom zavjetu "desetinom", što nije prestalo vrijediti ni za nas koji smo u Novom zavjetu, i što je u ostalom potvrdio naš Gospodin Isus Krist kada je rekao da "radnik zaslužuje sredstva za uzdržavanje"! -navodi se u tom časopisu, a cijeli tekst možete pročitati OVDJE.