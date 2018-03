Matrijarhat na škoju: u ovom otočnom mjestu sve ključne i važne funkcije drže – žene

Gita Dragičević:

Ja imam teoriju po kojoj žene rade više poslova istovremeno puno bolje nego muškarci, ali to ne bi mogle bez podrške muževa

Žene vladaju gradom Supetrom. U tom bračkom središtu na djelu je pravi matrijarhat jer sve ključne i važne funkcije drže – žene. Dok s mnogih strana stižu upozorenja i vapaji kako su žene potisnute u drugi plan, marginalizirane i kako na odgovorne funkcije stižu mnogo teže nego muškarci, dotle u Supetru svjedočimo posve drugoj slici. Supetarski primjer teško bi bilo pronaći u Hrvatskoj.



Kormilo grada, drugi mandat uzastopce, u rukama je gradonačelnice Ivane Marković. Ona je prva žena u povijesti Supetra i Brača koja je sjela u stolicu poteštata. Dogodilo se to 2013. godine, a lani je osvojila novi mandat i to već u prvome krugu. U svim drugim bračkim jedinicama odnosno općinama dužnost načelnika u muškim je rukama. I na čelu supetarskog Gradskog vijeća je žena, Danijela Kirigin.



Iako je nepisano pravilo da Policijsku postaju vodi muški rod, u Supetru je i ta dužnost pripala nježnijem spolu. Od lanjske godine policiju vodi Katica Jelinčić, ali je i u mandatu prije nje na čelu postaje isto bila - žena.



Kada prođete prag "Palače pravde" tek ste onda u ženskim rukama. Svi suci i sudski savjetnici te zaposlenici u zemljišnoknjižnom odjelu su žene dok se na čelu službe katastra isto nalazi žena Irena Mikačić. Dakle, u Supetru pravdu dijele isključivo – žene.



Danica Baričević već devet godina uspješno vodi Udruženje obrtnika Brača koje broji oko 700 članova. Premda ta dužnost prema percepciji javnosti pripada muškarcima, ona zajedno s njima već godinama plovi kroz lijepa vremena, ali i poslovne “fortunale“. Slična je situacija i u Komunalnom društvu Grad na čijem je čelu Marijana Šemanović, a upošljava šezdesetak djelatnika, uglavnom muškaraca. Poljoprivrednu zadrugu također predvodi žena Tija Mlinac.



Nadalje, žene vode Osnovnu školu, Centar za kulturu, Dječji vrtić……



Doajen među ženama je prof. Gita Dragičević, ravnateljica Narodne knjižnice koja tu dužnost obnaša već 38 godina.

- Ja imam teoriju po kojoj žene rade više poslova istovremeno puno bolje nego muškarci. Dakle, možemo raditi na nekoliko razina, ali to ne bi mogli bez podrške i razumijevanja naših muževa - elaborirala je prof. Dragičević.



- Nama ženama je puno teže u obnašanju javnih dužnosti jer kada se vratimo svojim obiteljima, još nas čekaju brojni kućanski poslovi. Međutim, mi se žene ne žalimo. Zadovoljstvo mi je raditi sa ženama koje znaju svoj posao te ga rade s puno ljubavi i entuzijazma na dobrobit našega Grada i naših građana. Zato i jesam ponosna na naše supetarske žene, čestitam im Dan žena i želim još mnogo uspjeha i dobrih rezultata u njihovu odgovornom radu - kazala je gradonačelnica Ivana Marković.



I tako dok se kaže kako žene drže tri kantuna kuće dotle u Supetru drže još više vlasti te odgovornih dužnosti i funkcija. U Supetru su žene izborile svoje pravo i svoje mjesto zahvaljujući svojem radu, zalaganju i znanju.



O supetarskom fenomenu zacijelo bi što imali reći i sociolozi te ponuditi odgovor "u kojemu to grmu leži zec". Što na to kažu Supetrani!? Pa ništa posebno, oni su se naučili živjeti s činjenicom da njihove žene drže tri kantuna kuće i barem još toliko odgovornih javnih i društvenih dužnosti.



I za kraj: Supetranke, sretan vam Dan žena.