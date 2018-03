Luksuznim fotkama dugonoge Makaranke divi se 45 tisuća pratitelja, a ona otkriva 'bauštelsku stvarnost' u kojoj za vrhunski posao spava i u 'rupama bez prozora i tuša'

Petra trenutačno ima 45 tisuća pratitelja, a po fotografiji ne uzima manje od sto eura. Ili u gotovini ili u vrijednosti brenda. Uspije li doći do 100 tisuća pratitelja, cijena njezinih fotografija skočit će na 400 eura

Oglasni prostor u klasičnim, starim medijima, prema mišljenju Petre Čolak, studentice marketinga i odnosa s javnošću iz Makarske, talentirane fotografkinje i sve popularnije blogerice, sve će više gubiti na vrijednosti porastom popularnosti društvenih mreža. Recimo, poput Instagrama.

Instagram pokriva geografski neograničeno široku publiku i po pitanju interesa pomno probranu ciljanu skupinu potrošača, pri čemu se marketing, barem tako većina ljudi vjeruje, odradi kroz samo nekoliko slika i selfija. To su neupitni plusevi. I iz tog prostora rađaju se prilike za moderne princeze koje više ne čekaju princa, nego svojih pet minuta slave. Nije li ovo jedna od bajki modernog doba?

Petra Čolak, 22-godišnjakinja, nedavno je bila na Tajlandu. Više od 45 tisuća njezinih pratitelja na Instagramu vidjelo je dugonogu Makarku kako se naslikava u luksuznom Sheratonu, u seksi kupaćem kostimu u bazenu vile, u glamuroznoj haljini pored mističnih hramova Angkor Wata ili pak oboružanu širokim osmijehom dok ispred sebe gleda izazov egzotičnog doručka. Petrin profil na Instagramu prepun je slika i s prepoznatljivim pariškim motivima, a tu su i američke top lokacije.

Idila koju prikazuje Instagram daleko je, međutim, od stvarnosti. Naša mlada sugovornica tvrdi da se iza svega krije priju svega znanje, naporan rad te sati provedeni na Instagramu koji samo za neupućene označuje puku zabavu. Naravno, tu je i hrpa situacija za koje pratitelji i ne znaju, živeći u iluziji da se takozvane influencerice samo zabavljaju.

- Na Tajland sam planirala ići svakako, a onda sam dobila ponudu iz Sheratona. Ponudili su mi suradnju, što, naravno, nije palo s neba jer sam ih prije morala privući svojom aktivnošću na Instagramu. Kad sam bila u Sheratonu, putem Instagrama sam pak privukla pažnju i drugih hotela, "'tagavši" ih, i na kraju smo mama i ja imale plaćen smještaj u pet hotela tijekom našeg putovanja - kaže nam Petra.

Ali... ima još. Nije sve tako bajno u ovoj bajci.

- Samo najbliži, međutim, znaju da smo preostalih dana spavale i u apartmanima bez klime za 20 eura. Upravo zbog ponude tih hotela i meni potrebnih referencija za kasniji rad promijenili smo planove, pa smo se triput vraćali u Bangkok. Iako smo u Bangkoku provele ukupno osam dana, mogu reći da sam prilike za razgledavanje imala samo jedan jedini dan - veli Petra, dodajući kako nije zaradila u "cashu", ali da vrijednost noćenja u tim hotelima i vilama iznosi do 30 tisuća kuna.

Iskustvo i referencije koje će joj vrijediti za ubuduće još su jedan plod ovog putovanja.

- Smiješno je to da su me uglavnom "tagali" pod nekim luksuznim sadržajima, a neki od apartmana u kojima smo spavali nisu imali prozor ili tuš, i mogla bih ih nazvati rupama - smije se Petra paradoksu novih društvenih mreža.

Njoj je, objašnjava, nebitno gdje spava jer, kako kaže, obožava putovanja i fotografiju, a Instagram joj na ovaj način pruža mogućnost da to spoji i da tako promovira svoj rad.



Novi kut, nove kompozicije

Njezin posao u Tajlandu je izgledao ovako: nakon check-in-a sastanak s menadžerom i PR timom, nakon čega slijedi potpisivanje ugovora. Poslovna suradnja podrazumijeva da treba pokriti sva događanja u hotelu, od doručka, preko koktela i noćnog kupanja do večere. Oko tisuću snimljenih fotografija dnevno treba probrati, obraditi i posložiti u takozvani feed. Uz ugovorom propisani broj fotografija objavljenih na Instagramu, Petra je bila obavezna snimati i fotografije za hotele, što je, napominje, nakon određenog broja fotografija teže jer treba stalno izmišljati novi kut i kompoziciju slike.

- Radila sam i kao influencer i kao fotograf. Imala bih sat vremena pauze i u toj bih se pauzi slikala na bazenu u kupaćem kostimu, a u međuvremenu sam morala brzinski osušiti kosu i odjenuti večernju haljinu za večeru, kako bih opet bila spremna za slikanje. Onda ustaješ u pet, na brzinu se šminkaš jer ne smiješ biti bilo kakav na fotkama, i istovremeno smišljaš kakve ćeš nove fotke napraviti, a to je teško ujutro dok mozak još ne radi. Ljudi ne znaju za tu pozadinu ovog posla koji volim, ali koji je ipak ozbiljan posao - kazuje Petra.







Kako bih održavala svoj Instagram profil živim, i sama mora biti aktivna. Dnevno u prosjeku provede po pet sati samo na analiziranju, komentiranju i općenito aktivnostima na ovoj društvenoj mreži. Zvuči neobično svima koji globalno popularni Instagram vide samo kao još jedan vid gubitka vremena i ostvarenje Orwellove vizije, ali Petri na Instagramu pomažu i mama i dečko! Dnevno, kaže simpatična Makarka, provedu i po tri sata samo u održavanju njezina profila.

Ako bi sebi dozvolila da, recimo, dva dana bude "mrtva" na Instagramu, to bi se jako loše odrazilo na njezin doseg na toj društvenoj mreži. Cilj joj je povećati broj pratitelja i blogerstvom si osigurati besplatna putovanja, u vidu osiguranog smještaja i besplatnih avionskih karti. Trenutačno ima 45 tisuća pratitelja, a popne li se brojka na 100 tisuća i steknu li njene fotografije još veću popularnost, što se ne postiže samo brojem "followera", Petra će se moći nadati i ostvarenju cijene kada samo jedna objavljena fotografije stoji oko 400 eura. Sada pak fotografiju ne bi objavila ispod 100-tinjak eura. Ili u gotovini ili u vrijednosti brenda. Shvatila je, zaključuje, da su to realne cijene.



Bikiniji posuđeni sa 'štanda od frenda'

Da bi se slikala, treba osigurati i stalnu promjenu stylinga, a to je, kaže, skup hobi jer je ona samo studentica.

- Ljeti je to bilo lako jer imam frenda koji ima štand na barakama pa sam stalno mijenjala kupaće. Nakon jedne slike u bikiniju na Neretvi prošlog ljeta dobila sam preko noći čak 2000 pratitelja. Ali zimi nije lako. Osim toga, svu tu robu moraš na putovanjima nositi sa sobom. Primjerice, u studenom sam išla u Pariz, bila sam našla karte za 60 eura.





Mama i ja smo tamo bile tri noći i sve sam fotografije napravila praktički u dva dana, a isplatilo se jer sam u tih nekoliko dana dobila nekoliko tisuća pratitelja. Šetale smo po Parizu s ruksakom i kesama s odjećom jer sam se morala stalno presvlačiti. Popnemo se do Trocadera, i tu se slikam u haljini, onda stanem u drugi kut, mijenjam outfit, frizuru, modne dodatke... I ljudi misle da sam tamo bila tjedan dana, a ja sam to sve odradila u dva dana - kaže Petra koja je uspješno spojila svoje dvije strasti, onu prema fotografiji, koja se javila još u osnovnoj školi, i onu prema putovanjima.

Iskustvo backpackera stekla je još u srednjoj školi, kao 16-godišnjakinja, kada je s prijateljicama koje je upoznala godinu ranije u školi u Londonu, obilazila Španjolsku. Sa samo 22 godine obišla je veći dio zapadne Europe i gotovo cijelu Ameriku, pa još i Grčku, Tajland, Kambodžu...



Ljudi pate od lokacija

Fotografije na kojima je sama obično radi mama Ivana, kojoj namjesti cijelu sliku i na njoj je samo da izoštri i "okine". Za dobru fotografiju nije joj se teško rano ustati. Zora je Petrino vrijeme, a i top lokacije su najmirnije u to doba dana, neopterećene uobičajenim mravinjakom turista. Za zoru ispred Eiffelova tornja isplatilo se dolaziti u pet ujutro.

- Ljudi pate od takvih lokacija, da iza tebe vide simbol Pariza. I to će svi "lajkati" i dijeliti. Ako se slikam na lukobranu u Makarskoj, ja s tim nemam problem, ali ljudima to nije ništa posebno, imaju tako nešto i doma. Pratitelji me zapravo i prate radi slika s putovanja - objašnjava Petra.

Najveći broj "followera" je iz Amerike, Velike Britanije i tek potom Hrvatske.

- Mnogi ne razumiju da se ne radi samo o brojci. Netko može kupiti pratitelje, ali to je lako uočiti. Svi ozbiljniji brendovi traže analitiku kako bi vidjeli koliko je autentičan profil. Sad su me baš nedavno kontaktirali iz Badooa, agencije koja povezuje parove, i tražili su čak i lozinku mog profila kako bi me mogli provjeriti. Naravno, poslije sam promijenila šifru - dodaje.

Puno toga je Petra naučila o Instagramu i o podizanju profila, ali tek od lani. Na to su je nagovorile pjevačica Kristina Vukas i blogerica poznata pod imenom Debela Barbara koje su je podsjećale da radi sjajne fotografije i da ih mora predstaviti na društvenim mrežama.





Iako je nazivaju blogericom, poput većine drugih ona nema pravi blog. Prvi je razlog što je to preskup pothvat za nešto što ona ne želi da izgleda prosječno, a drugi je taj da blogove malo tko i čita, a još manje komentira.

- Čak i blogerice koje na Instagramu imaju po milijun pratitelja ne mogu postići da im blog dobije 20-ak komentara - kaže Petra, potvrđujući da u vremenu instantnih, vizualnih, brzih informacija nema puno mjesta za duge tekstove, što tiskane medije, čiji smo i sami dio, veseli otprilike koliko je industrijska revolucija veselila radnike u manufakturi.

Na nama je da se prilagodimo novim medijima i trendovima koje je ova pametna i školovana mlada djevojka brzo apsolvirala. "Apsolvirala" je i fakultet, no završni rad, iako stoji napisan, još nije predala jer bi time izgubila studentska prava, a u tom je periodu željela s momkom ići u Ameriku. Od Amerike je u međuvremenu odustala i sada radi kao fotograf i vodi digitalni marketing u studiju "Duplo više". I, dakako, planira nova putovanja.