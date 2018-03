Nacistička obilježja opet zgrozila malo mjesto na Makarskoj rivijeri: 'Znao je gdje su kamere i išarao nam rivu. Ovo je provokacija svastikom kao i na Poljudu!'

Po tko zna koji put nepoznati počinitelj baškovošku rivu išarao je svastikama, a opet ih nije uspio nacrtati pravilno.

Možda dvije od četiri škrabotine su mu, ajde, donekle i uspjele, ali da nacističko obilježje izvede iz jednog poteza ne polazi mu za rukom.



Pokušao je prvo na aparatu za naplatu parkinga. Potegao je crnim sprejem dva ukrštena slova "L", onda se odmaknuo, stao, nakrivio glavu, promotrio. Dodao je na svaki kraj slova još po crticu. I ajde, već je to na nešto i sličilo, iako se vidi da u tim potezima nema lakoće ni zanosa. U noći s nedjelje na ponedjeljak, dok je pošteni svijet pod dekicama promatrao pahulje i smijao se na scene Monty Paytona, nacist je napravio još veći promašaj. Opet na rivi, na vrhu kamenih stepenica dokazao je da ne zna zlokobono obilježje ni na papiru napraviti. Čak ni izrezati u šablonu za grafite. Sve je ispalo naopako, na pločama je ostala ružna crna mrlja, u sredini neke jadne crtice krivih linija. Potpuni promašaj.



Mogao je barem precrtati svastiku utisnutu u beton iza zvonika mjesne crkve. Već deset godina je tu, pravilnija je, ali i ta izgleda kao dva loše spojena slova "s". Sramota za malo turističko mjesto.



Performansom je zgrožen i Josko Roščić, načelnik Baške Vode.



- Općina je odmah reagirala, komunalni redari izašli su na teren, izbrisali znakove i prijavili slučaj policiji. Netko nas provocira. To se radilo nekoliko dana zaredom – odrješito će Roščić, prisjeća se odmah još jednog nedavnog slučaja uništavanja javnih površina.



- Imali smo Nizozemca, sumnjamo da je on oštrim predmetom grebao automobile parkirane uz luku, a tu nam je koordinacija s policijom bila dosta loša. Ovo su provokacije kakve su i na Poljudu bile – naglašava načelnik.



U slučaju baškovoških polu-svastici vidi priliku da se odnos s organima reda poboljša.



- Tražimo da se pojača patroliranje i da se postavi više kamera, kako bi drugi put snimili počinitelja. Nije to nitko iz Baške Vode, to je netko u prolazu napravio – prejudicira načelnik. Ali opet, kaže i sam - nepoznati počinitelj dobro je znao gdje su kamere.



Tko god da je, to što radi stvarno je užasno. Pitanje je može li se uopće biti nacist bez likovnog talenta i je li svastika svastika ako na nju ne sliči.