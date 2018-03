Igre prijestolja u Hvidri: stočar Brkan odustao od utrke za čelnika kad je doznao da će se glasovati - javno

Ivica Baturina dobio je još jedan četverogodišnji mandat za vođenje trogirske Hvidre.



Na izbornoj skupštini za njega je jednoglasno glasalo 85 članova. Jedini protukandidat bio mu je Vinko Brkan koji je, kako doznajemo, od kandidature odustao nakon što je, prema Statutu, glasovanje bilo javno, a ne tajno.



Velika afera u Trogiru: tehnički direktor Holdinga snimljen kako uzima novac od HDZ-ovca Brkana; Morao sam mu dati, prvo je tražio mito da mi ne otpusti sina, a onda...



Milić: Uzimao sam novac od Brkana, ali ne za sebe, nego za stranku. Hvalio se da nam puno pomaže, a nije se baš iskazao. Što se Jakova tiče, dok ga nismo vratili na posao, deponij je stalno gorio...



Vinko Brkan: Griješio sam, nisam Isus Krist



Vinko Brkan bio je prije desetak godina na čelu trogirske Hvidre. Neki kažu da je upravo on tu udrugu tada doveo do problema. Kada je HDZ 2009. godine izgubio vlast, u kojoj je on bio zamjenik gradonačelnika, govorilo se kako se navodno povukao iz politike. Stoga su mnogi njegovu kandidaturu za predsjednika Hvidre protumačili kao ponovni ulazak u politiku na mala vrata. Većina njegovih nekada bliskih suradnika, vele dobro upućeni, napustila ga je, a u rodnoj Bristivici bavi se stočarstvom.



Podnoseći izvješće o dosadašnjem radu, Baturina je kazao kako je zadovoljan što je prvi mandat završio s više od 210 humanitarnih pomoći u koje je utrošeno ukupno 415.000 kuna vlastitog novca.



- Osim jednokratnih novčanih priloga za svoje članove, donirali smo, između ostalog, novac za socijalnu samoposlugu u Vukovaru, nabavili informatičku opremu za sve osnovne škole bivše trogirske općine, u suradnji s Udrugom tjelesnih invalida TOMS sudjelovali smo u akciji "Moje svjetlo za moj Vukovar", te pomogli toj udruzi u kupnji konja za terapijsko jahanje djece s teškoćama u razvoju. Također smo uputili financijsku potporu vukovarskoj Hvidri i tamošnjoj dječjoj bolnici. Osim o gradu-heroju Vukovaru, vodili smo računa i o Škabrnji, čijoj osnovnoj školi smo isto donirali informatičku opremu - rekao je Baturina.



Nastavio je kako je prije četiri godine, kada je prvi put izabran za predsjednika, udrugu zatekao u problemima, posebice financijskim te da je te "repove" očistio 2014. i 2015. godine.



- Zajedno s predsjedništvom uspjeli smo vratiti njezin ugled kakav i zaslužuje. Nijedna politička opcija ne može dovesti do razjedinjenja našeg članstva. Na nama nije da se bavimo politikom, već skrbimo o članovima i potrebitim osobama. Novi Zakon o braniteljima iziskivat će veće pružanje pravne pomoći članstvu, a prioritetni ciljevi u predstojećem razdoblju bit će povezivanje veterana Domovinskoga rata, članova trogirske bojne te Udruge roditelja poginulih hrvatskih branitelja. Najveći projekt je podizanje spomenika hrvatskim braniteljima koji podržava i aktualni gradonačelnik Ante Bilić (SDP). Prema dosadašnjim razgovorima koje smo vodili planirano je da se on završi 2019. godine - zaključio je Baturina.



Za dopredsjednika izabran je Ivan Vukman Učo, a na konstituirajućoj sjednici imenovat će se Predsjedništvo od devet članova i Nadzorni odbor.