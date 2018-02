Možda ste čuli da se, kad je jako, jako hladno, vruća voda bačena u zrak može smrznuti prije nego padne na zemlju? Ako jeste, vjerojatno mislite da je to moguće samo u Sibiru i sličnim mjestima sa surovom klimom.



Ova snimka iz okolice Trilja dokazuje da se to može dogoditi i u našim krajevima, kad bura pošteno zadere.



Pokus je izveden u mjestu Vedrine, a o njemu je izvijestila Facebook stranica O vrimenu i vremenskoj prognozi by Ivan Šolić.