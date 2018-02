Očekuje se -15 stupnjeva, a majka i kći žive u izgorenoj sinjskoj vojarni; Nemaju ni struje ni vode, građani strahuju da će umrijeti od hladnoće, a one ne žele nikome smetati...

U Sinju je trenutno oko -2 stupnja, snijeg i dalje lagano pada. Većina ljudi je u toplim domovima, međutim, ne i dvije žene, majka i kći, koje su svoj smještaj našle u staroj, ruševnoj vojarni Ivaniša Nelipića nasuprot benzinske postaje Ine.



Nemaju ni struje ni vode, a društvo im pravi lovački pas.



'Slobodnu' su pozvali uznemireni građani.



- Vani je hladno, bura dere, a sutra i u srijedu u Zagori zovu i do minus 15 stupnjeva, strah nas je hoće li te dvije žene preživjeti. Znamo da im je dolazila policija, pitali su ih treba li im pomoć, ali one su valjda zadovoljne s tim gdje žive. Jako su pristojne i nikome ne smetaju, ali barem da ih netko zbrine u ovih par dana jer bi im led mogao ugroziti život. One su plahe i kažu da ne žele pomoć jer ne žele nikome smetati, ali ne možemo ih ostaviti da umru tamo od zime - kaže nam jedna gospođa.



Inače, 20. siječnja ove godine buknuo je požar u sjevernoj zgradi bivše vojarne Ivaniša Nelipića u Sinju, baš u prostorijama koje su koristile sinjske udruge mladih u kojima su organizirale koncerte, radionice, projekcije filmova, a u istoj zgradi žive i dvije beskućnice.



Samo pukom srećom i one nisu izgorjele. Međutim, nakon požara su se vratile u derutnu zgradu koja bi se svaki čas mogla urušiti. Žive u sjevernom dijelu, bez vrata i prozora, dijelu koji se baš nalazi na udaru bure.



Nakon dojave građana o ženama koje žive u krajnje neuvjetnim prostorijama, i mi smo otišli do vojarne, susreli smo mlađu ženu sa psom. Potvrdila nam je da ona i majka žive u ruševnoj zgradi, ali je navela da im ništa ne treba i da su dobro.



Dok su joj pahulje i bura derale obraze, pozdravila nas je sa širokim osmijehom na licu i nestala u ruševnoj zgradi čije fotografije možete vidjeti i u našoj galeriji. Navodno starija gospođa ima penziju, a mlađa skuplja boce pa tako spajaju kraj s krajem.



Nazvali smo i sinjsku gradonačelnicu Kristinu Križanac i ukazali joj na problem, Gospođa Križanac nam je rekla da je svjesna situacije, alarmirala je sve nadležne institucije. Gradonačelnica je razgovarala i s policijom koja ih je u nekoliko navrata posjećivala.



- Policija je na inicijativu gradskog Crvenog križa otišla do žena i ponudili su im smještaj dok traju ove hladnoće, ali one su se zahvalile i to odbile, kažu da ne žele nigdje - kaže nam gradonačelnica, koja je zabrinuta za zdravlje dviju beskućnica, posebno što prognostičari vremena za sljedeće dane najavljuju izrazito niske jutarnje i noćne temperature.



Ako gospođama želite pomoći, one se nalaze u sjevernom dijelu vojarne, odmah pokraj izgorenog dijela zgrade. Donesite i deke, gotove hrane i namirnica koje mogu dulje trajati (nemaju struje, pa tako ni frižider ni kuhalo). Možete donijeti i vode, a možda bi pristale i da im netko makar dok ne prođu velike hladnoće pruži nešto sigurniji krov nad glavom.



Vojarna je vlasništvo grada Sinja



Bivša vojarna Ivaniša Nelipića, kako je nedavno pisao i naš kolega Toni Paštar, i svi njezini objekti vlasništvo su Grada Sinja.



Nakon što je MORH taj objekt oglasio neperspektivnim za potrebe HV-a, Vlada RH je na zahtjev iz alkarskoga grada bivšu vojarnu prenijela u vlasništvo Grada Sinja, koji je po najavama gradskih čelnika tu imao velike planove, ponajprije za dom za starije osobe kapaciteta 400 korisnika.



Ništa od toga nije ostvareno, svi objekti osim ovoga koji je sada izgorio bezočno su devastirani.