Dalmatinci se izguštali na suncu: ništa danas na rivi nije odavalo dojam da nas uskoro čeka ledeni val

Svima nam je vjerojatno već puna glava upozorenja ususret ledenom valu koji stiže s nedjelje na ponedjeljak. Idući radni tjedan, ako je vjerovati svim napisima, priredit će nam brojne probleme.



Vjerojatno mnogi od nas očekuju ispunjenje baš svih najcrnjih scenarija, pa se ne bi ni čudili da ih ponedjeljak dočeka hladniji no ikad, s pregršt snijega i leda - sibirski leden. Puknute cijevi, sniježni pokrivač i neprohodne ceste, ništa nije neočekivano.



Moglo bi nas vrijeme, baš, eto, sada, kada smo se spremili, iznenaditi u suprotnome pravcu. Današnji dan kao da nas tješi i prije nego što nam je ikakva utjeha potrebna, ili pak samo najavljuje očekivanu nepogodu.



Ne znamo, ali danas se na rivama diljem Dalmacije guštalo onako kako se to radi u proljeće. Ugodne temperature i blještavo sunce izmamili su na ulice stanovnike Makarske, pa su obalom prošetale mame s kolicima, vesele ekipice su napunile kafiće, a ribari su se bacili na posao.



Kava se pila u kratkim rukavima, šetalo se sa sunčanim naočalama na glavi, a apsolutno ništa nije ukazivalo na to da se iza okvira skrivaju pomalo zbunjuena lica. Obećaju nam Sibir, a dobijemo ovo?



Kakva god prognoza bila, vjerujemo da se danas ekipa nauživala i upila dovoljno sunca da se izdrži bilo kakva polarna hladnoća. U galeriji pogledajte kako je ovo subotnje jutro izgledalo u Makarskoj.